viernes, 2 de diciembre de 2022, 08:19 h (CET) Internet puede ser la principal fuente de entretenimiento para muchas personas en la actualidad, pero también puede ser la herramienta con la que aprender sobre cualquier tema que te resulte de interés. En la actualidad existen recursos para aprender todo tipo de habilidades desde cualquier dispositivo conectado a la red sin necesidad de desplazamientos y desde la comodidad del hogar. Por eso, muchos afirman que Internet ha democratizado el acceso al conocimiento, aunque es fundamental saber a qué fuentes recurrir para encontrar información y contenido de calidad.

Llamativo es el caso del guitarrista Zakk Wylde, que ha reconocido en una entrevista que ha aprendido a tocar algunas partes de la guitarra de Dimebag Darrell utilizando tutoriales de YouTube. Pero, ¿es posible aprender a tocar un instrumento viendo vídeos?

¿Se puede aprender a tocar la guitarra viendo tutoriales en Youtube?

Lo cierto es que sí. En la actualidad existen tutoriales muy buenos en los que cualquier persona puede aprender, paso a paso, a tocar un instrumento como la guitarra. Se puede incluso aprender sobre afinadores de guitarra con un post de blog o buscando un tutorial en YouTube. Además, puedes encontrar estos afinadores también online en la tienda de música especializada en guitarras, Txirula, que también publica tutoriales y artículos informativos interesantes para cualquier persona que quiera aprender a tocar la guitarra, el ukelele o cualquier otro instrumento musical.

Todo vale en esta nueva era en la que los jóvenes y no tan jóvenes buscan e investigan en redes y en artículos especializados para aprender a tocar instrumentos de forma autodidacta. El guitarrista Zakk Wylde, que hemos citado más arriba, va a iniciar unos próximos shows rindiendo un tributo a Pantera. En esta gira de tributo estarán otros músicos, como Phil Anselmo y Rex Brown y también una nueva incorporación Charlie Benante. En una entrevista con motivo de este tributo, Zakk Wylde confesó que utilizó YouTube para aprender unas canciones que no eran nada fáciles para el guitarrista.

Como cualquier otra persona, el músico empezó a buscar en Internet cómo hacerlo y, cuando se dio cuenta, estaba aprendiendo gracias a YouTube. Afirma en sus declaraciones lo siguiente: "Me preguntaba cómo tocar 'Hostile' o lo que fuera. Me metía en YouTube y veía a todos esos increíbles músicos tocando esas cosas".

La gira tributo a Pantera empezará en las próximas semanas, con un primer show el día 9 de diciembre en Colombia. En los conciertos, Wylde va a utilizar las guitarras que Dimebag le dio como regalo e incluso parte del equipamiento original de la banda. Así que, para sacarle el máximo partido a la guitarra original, YouTube ha servido de gran ayuda al guitarrista para conocer al 100% la guitarra de Dimebag y así poder tocarla al más puro estilo de Pantera.

El auge de Youtube a nivel formativo

Lo anterior es solo un ejemplo de una tendencia en auge en los últimos años: utilizar YouTube como herramienta de formación gratuita. En YouTube existen muchos canales que ofrecen formación paso a paso con vídeos que abarcan todo el temario que desean tratar y donde se ofrece información gráfica, de vídeo y de sonido para fijar de forma rápida los conocimientos en los usuarios.

El auge de YouTube a nivel formativo es imparable y muchos profesionales de sus respectivos sectores lo están utilizando para convertirse en referentes en su campo creando vídeos para personas que desean iniciarse en ellos. Hay vídeos de jardinería para quienes desean convertirse en jardineros y conocer todos los trucos para que las plantas luzcan su mejor aspecto. Pero también temas que revisten mayor complejidad, como clases de matemáticas de gran dificultad o incluso vídeos donde se muestran cirugías médicas completas.

YouTube es una de las plataformas sociales que más partido está sacando al auge de la formación en Internet y cada vez más usuarios recurren a esta red social para encontrar información y formación sobre cualquier tema. En la actualidad, cada vez más profesionales y empresas del ámbito de la formación deciden crear su propio canal en YouTube para ofrecer al mundo sus conocimientos de una forma amena, accesible y fácil de consumir por personas de cualquier edad o nivel formativo.



Como puedes apreciar, Internet puede convertirse en la principal fuente de formación en multitud de campos. La existencia de plataformas sociales como YouTube juegan un papel clave en la difusión de estos conocimientos, que ahora están al alcance de cualquier persona que tenga interés en formarse en algún tema.

