Ha finalizado el Tour Old School Ft. New School de Papo El Maxx y Berto Trebol Clan 2022 por España

El reggaeton es un género que ha logrado mantenerse vigente a lo largo de dos décadas llegando a seguidores ubicados en todo el mundo, sobre todo en países de habla hispana. Su origen en las urbes latinoamericanas y los sonidos del caribe que hacen parte de sus melodías, hacen que este género destaque sobre otras manifestaciones de la música urbana de la actualidad. Han pasado más de dos décadas desde que los primeros cantantes dieron forma al género, por lo que no es de extrañar que existan nuevas vertientes que alimenten musicalmente a las composiciones de reggaeton que se realizan en la actualidad. Buscando que cantantes Old School y nuevos intérpretes compartieran escenario, la discográfica Dilo Records organizó el Tour Old School ft. New School, en donde se encontraron grandes exponentes del género como Berto Trebol Clan y Papo El Maxx.

Dos generaciones en un mismo escenario El interés de Dilo Records con la organización de este evento era el de generar un espacio de encuentro entre las audiencias que crecieron escuchando los inicios del reggaeton y las nuevas generaciones que disfrutan de los nuevos exponentes de un género que ha logrado mantenerse en el tiempo como uno de los más escuchados de este siglo. Por tal motivo, la discográfica invitó a Berto Trebol Clan, quien deleitó a los asistentes con un repertorio de canciones que evocan los sonidos con los que se gestó este género en los barrios de Puerto Rico. Berto Trebol Clan es un artista que se caracteriza por ser el autor de grandes éxitos y por compartir escenario con figuras como Lunay Tunes, Alexis y Fido, Hector «El Father» Tito El Bambino, Don Omar, entre otros.

Papo El Maxx, por su parte, es una de las nuevas promesas del reggaeton que ha logrado consolidar una carrera importante en muy poco tiempo. Papo alimentó el género con una propuesta más atrevida y audaz, marcando la parada a los cantantes más jóvenes de reggaeton. Dilo Records fue la primera discográfica que trajo a este artista a España, por lo que se siente muy agradecido de participar en el Tour Old School ft New School y de compartir con sus fanáticos ibéricos sus éxitos más recientes.

Artistas y DJ en un evento sin precedentes Berto Trebol Clan y Papo El Maxx compartieron escenario con Pastor Karma, Eimy Saavedra y el Dj Productor Jony Lams, quienes acompañaron a los asistentes en una explosión de reggaeton que disfrutaron tanto los jóvenes como los veteranos. Dilo Records agradece a MPK Eventos, Golden Music Murcia, El Recorrido TV, ADN Urbano, La Pai TV, Oasis Club, 4culturefestival, Ascanio Publishing, Androz de la nota, ADN AA, LMaxx Group, DJ Tatiana Kiss, Chelosom, Baby Flow La Profesia, Jader Music y a todas aquellas personas que hicieron posible este evento. La discográfica espera que su público siga disfrutando de los mejores eventos de música urbana.