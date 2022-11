​Llega el Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino con más alternativas al título La defensora del título, Mireia Prat, jugadoras llegadas desde EEUU, tres triunfadoras del Santander Golf Tour en 2022… Redacción

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 11:47 h (CET)

Este miércoles ha arrancado la decimonovena edición del Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino en el Real Club Sevilla Golf con el patrocinio principal de Banco Santander. Antiguas ganadoras, golfistas con experiencia en los circuitos estadounidenses, otras que han brillado este curso en Europa,… El torneo presenta un atractivo plantel del que saldrá la ganadora el próximo viernes.



La primera mención la merece por méritos propios Mireia Prat, defensora del título obtenido el año pasado en el mismo recorrido sevillano. La golfista barcelonesa sabe hacerle birdies a este exigente campo -el año pasado le hizo diez en las tres jornadas-, y esa experiencia ganadora es un plus en torneos de este nivel. Extraño será no verla el viernes jugando por el título.

Otra golfista que es obligatorio tener bajo la lupa es Natalia Escuriola. Y es que no solo es una coleccionista de Campeonatos de España de Profesionales (atesora tres, los disputados entre 2015 y 2017), sino que además llega con una inercia realmente positiva: en la temporada 2022 ha ganado hasta en tres ocasiones en el Santander Golf Tour.

Consecuencia de estos éxitos de la castellonense es su dominio incontestable en el Orden de Mérito del Santander Golf Tour.

Otras tres jugadoras se plantan esta semana en Sevilla con victoria en el circuito nacional: Laura Gómez -que el año pasado se quedó a un paso del título-, Sara Navarro y Elena Hualde, que viene de culminar una buena primera campaña en el Ladies European Tour, con tres Top 10 en el zurrón.

De Estados Unidos a Sevilla

Una buena noticia en la previa es la presencia en el Real de jugadoras que han centrado sus calendarios en los dos grandes circuitos estadounidenses, el LPGA y el Epson Tour. Nuria Iturrioz ha compartido competiciones con Carlota Ciganda o Azahara Muñoz en los últimos meses, un bagaje que le puede ser de utilidad esta semana. Además, la balear tiene una buena oportunidad de hacerse con un título que se le resistió en 2016 (5ª), 2018 (4ª) y 2019 (3ª).

Las andaluzas María Parra y Teresa Toscano, así como la madrileña Marta Sanz, también han jugado este año en Estados Unidos, reservando este último gran torneo del año para casa.

Además, esta prueba se presenta con un marco extraordinario para conocer más a fondo y en otro contexto a una de las mejores golfistas amateurs españolas, Andrea Revuelta. Ganadora junto a Paula Martín y Cayetana Fernández de los Campeonatos del Mundo Junior oficiosos de la temporada, y campeona de España Sub 18 en 2021, la madrileña encabeza una terna de siete golfistas amateurs a las que hay que seguir la pista.

