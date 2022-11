Software para empresas a través de los servicios de EMAS IT Emprendedores de Hoy

martes, 29 de noviembre de 2022, 15:17 h (CET)

El avance de la tecnología ha transformado el modo de operar de las empresas.

En este sentido, cada vez más organizaciones recurren a desarrollos de software ERP (software de planificación de recursos empresariales) para hacer más eficiente la gestión de distintos procesos y de programas CRM (software de gestión de relación con los clientes) para optimizar la relación con sus clientes. Sin estas herramientas, se pierde tanto competitividad como productividad.

Hoy en día, una de las marcas más prestigiosas en este tipo de plataformas es Golden.NET, que cuenta con distintos módulos para impulsar diversos tipos de negocios. Una forma práctica de acceder a este software para empresas es a través de los servicios de EMAS Solutions, especialistas en soluciones de gestión empresarial que cuentan con más de 10 años de experiencia.

El soporte personalizado de EMAS Solutions Los clientes del mantenimiento y asistencia necesaria para utilizar los recursos del software de gestión o cualquiera de sus módulos de la mejor manera posible. Además, el equipo de especialistas de EMAS Solutions está siempre disponible para dar orientación, resolver incidencias o dudas y atender consultas.

Gracias al servicio de consultoría de EMAS IT es posible acceder a distintos productos para gestionar la contabilidad, la facturación, algunos módulos de gestión de almacenes o, directamente, la operación de tiendas (TPV) o fincas de manera integral. Una de las grandes ventajas de estos software para empresas es que resulta ágil de implantar y no requiere de una gran inversión.

Los programas de gestión son especialmente prácticos para las pymes. Asimismo, por su configuración, es fácilmente adaptable a distintos modelos de negocio. Entre otras funciones, estas plataformas permiten gestionar presupuestos, tesorería, consultar saldos y realizar búsquedas avanzadas en toda la información de la empresa.

Centralizar la comunicación con los clientes EMAS Solutions también puede ofrecer CRM para la centralización de las comunicaciones con los clientes. Esta herramienta permite gestionar íntegramente las comunicaciones como oportunidades de venta, diferenciar clientes potenciales y clientes, definir los estados de cada oportunidad, reporte de operaciones cerradas o perdidas, etc.

De esta manera, es posible llegar a obtener las fichas de todos los clientes, incluyendo direcciones de envío, personas de contacto, estadísticas varias, albaranes y facturas, entre otros elementos de forma centralizada.

Por otra parte, la implantación de este CRM provee un conocimiento más detallado de todo el circuito de compras y ventas. Asimismo, posibilita canalizar diferentes líneas de facturación.

A través del software para empresas que ofrece EMAS Solutions, es posible contar con herramientas que garantizan una mejor gestión de múltiples procesos. Esto supone una mejoría tanto en la eficiencia como en la rentabilidad de un negocio.



