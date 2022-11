“Nuestro contorno de ojos ha roto el stock muchísimas veces en farmacia, es un best seller”.

Las microalgas son unos seres casi milagrosos, en la actualidad forman parte de los productos cosméticos que crean en los Laboratorios Bluevert. Ana Villalba sabe mucho de estos seres y de sus beneficios para mantener la piel tersa, con pocas arrugas o con las menos posibles, sabe para qué sirve cada uno de los productos que crean en este laboratorio español. Ana asegura que es menester que desde niños nos cuidemos, hay que limpiar la piel, hidratarla y protegerla de los rayos solares.

Las microalgas fueron descubiertas para cosmética desde el laboratorio Bluevert hace más de diez años. El CEO de la empresa, Pedro Escudero, un apasionado del mundo marino, descubrió estos microseres viendo sus diferentes propiedades, no siempre pensó en la cosmética, hasta que se investigó profundamente y se crearon los Laboratorios Bluevert.

Ana Villalba explica minuciosamente cómo hay que tratar la piel, aclara dudas y pone en valor nuestra piel. Lean lo que nos dice, les va a gustar.

¿Los laboratorios Bluevert nacieron para crear sólo productos de belleza? Nuestro CEO, Pedro Escudero, es un apasionado del mundo marino, lleva descubriendo las microalgas cerca de 20 años, le apasionan estos microseres, éstas microalgas, tienen un poder antiinflamatorio muy fuerte y no siempre estuvo pensando en el ámbito de la cosmética, pero se dio cuenta que estas microalgas tienen tantísimos beneficios, ya la OMS las declaró como súper alimento en el año 2006, y vio que se podía aprovechar todo este beneficio para nuestra piel. Desde hace diez años se hizo investigación para ver de que manera se podían transferir a la piel los beneficios de este producto del mar. Si simplemente colocamos la microalga sobre la piel no obtenemos ningún beneficio, había que encontrar una vía, una llave, para que penetraran en la piel y así aportar todos los beneficios que éstas tienen, en 2016 se consiguió dar con el Plasmarine que es un extracto concentrado en laboratorio, es un extracto de algas y microalgas marinas que va liposomado para asegurar que penetre en la piel, y en el año 2017 nació la línea Bluevert , es una línea con una concentración de algas marinas muy elevada, y luego se le agregaron ingredientes cosméticos que se usan más en dermatología, en 2020 nació Skin Perfection by Bluevert, es lo mejor y más natural de estas microalgas marinas fusionado con los mejores ingredientes activos en concentraciones clínicamente eficaces, hay una investigación de más de una década detrás de estas microalgas .

¿De dónde consiguen la microalga? Las sacamos del Mediterráneo y las producimos en la Isla de Porto Santo, en Madeira, donde las condiciones del agua son óptimas para el cultivo de estas algas y su producción, la temperatura del mar es estable, el agua es muy limpia, las obtenemos mediante fotobiorreactores cerrados, son columnas cerradas donde se meten las microalgas y se cultivan mediante agua filtrada, así se obtiene la máxima pureza de las microalgas y que haya los mínimos contaminantes posibles.

¿Este producto lleva mezcla de otros ingredientes, y cuáles son sus propiedades? Nuestros productos llevan este extracto marino, y es eso lo que nos diferencia de otros, hay estudios en los que se ha visto que tienen propiedades antioxidantes muy buenas, además de propiedades despigmentantes, calmantes, anti edad y protectoras, y se han combinado con los mejores ingredientes cosméticos en concentraciones clínicamente eficaces, como con vitamina C pura, retinol, ácido glicólico, todos estos ingredientes, más médicos, van combinados con estas microalgas que van a sumar su acción con ellos, además, estas microalgas, al tener un poder antiinflamatorio y calmante tan bueno van a lograr con estas fórmulas que aunque “a priori” algunos productos podrían resultar potencialmente irritantes, no sólo sean muy eficaces sino que se toleren muy bien.



¿Por qué estos productos sólo se encuentran en farmacias? Es así, sólo se venden en Farmacias y a través de nuestra web (bluevert.com), se ha elegido las farmacias porque creemos que el farmacéutico es una persona súper preparada que conoce muy bien los activos, conoce muy bien la química y la formulación que hay en los productos y es quien mejor puede recomendar nuestro producto al cliente final. Además, a través de nuestra web, y también por WhatssApp, tenemos farmacéuticos que están contestando continuamente a todas las preguntas que surgen.

¿Desde la farmacia pueden aconsejar al cliente en el uso de su producto? Cada mes realizamos formación tanto del producto como también sobre el abordaje de la piel, identificación de tipos de pieles, flacidez, manchas, granitos, puntos negros, etc. Constantemente estamos en contacto con los farmacéuticos dándoles formación y herramientas que les puedan servir para identificar la problemática del cliente, para que puedan conocer si es afín al producto con el fin de que le puedan orientar y recomendar de la mejor manera posible.

¿Hay tantos tipos de pieles como cremas en el mercado o al revés? Ahora mismo el mercado cosmético es enorme, lo importante es conocer las principales problemáticas de la piel, el tipo de piel y sus necesidades y luego, a partir de ahí, construir una rutina, es cierto que hay cremas que nos podrían servir para un tipo de piel pero esa piel a lo mejor puede conseguir mejores beneficios combinando con un serum y una crema o una loción y algún otro elemento, hay que conocer la piel, hay, ahora mismo, por suerte, muchos productos para cubrir todas las necesidades que tenemos.

A partir de cierta edad empieza a caerse todo, se descuelga la piel de la cara, ¿en estos casos tienen productos eficaces, y hay que ser constante en los tratamientos? En la cosmética, igual que cuando se hace una rutina de ejercicio o de alimentación, no empiezas un día y al segundo ves los resultados, se necesita un proceso y unos meses para notar los resultados visibles, nosotros somos muy transparentes y somos realistas con los resultados que podemos conseguir con la cosmética. Lo mejor es una buena prevención, una rutina con muchísimos antioxidantes, nosotros los llevamos con estas microalgas, también tenemos productos antioxidantes y lo mejor es la prevención, si hay un descolgamiento muy exagerado la cosmética llega hasta donde llega, nos puede ayudar a mejorar un poquito pero si hay un descolgamiento bastante notable es mejor acudir a nuestro médico estético, la cosmética no puede hacer milagros, y luego de pasar por el médico estético hay que continuar el tratamiento para que ese tratamiento estético hecho en la clínica nos dure por más tiempo y los resultados sean mucho mejores.

¿En el campo de la cosmética hay mucha publicidad engañosa? Cuando nos preguntan sobre la zona de la firmeza del párpado, cuando se nos cae el párpado, ¿hay cosméticos cómo levantar eso o mejorar esa firmeza, levantar ese párpado?, pues no, con cosmética, no se puede levantar ese ojo, ahí tiene que intervenir un médico estético, hay otras cosas que sí se pueden abordar con cosmética, le pongo un ejemplo, en el caso de las bolsas en los ojos cuando nos preguntan qué contorno puede servir para las bolsas siempre les preguntamos para identificar qué tipo de bolsas tienen, no es lo mismo unas bolsas acuosas, son aquellas en la que nos levantamos con los ojos hinchados, esas bolsas van disminuyendo a lo largo del día, luego hay otras bolsas de grasa que son esas que se mantienen siempre ahí, están estables y por mucho que hagamos no lo cambia nada, las bolsas de grasa, no la podemos solucionar con cosmética hay que derivar directamente al médico estético

¿Una persona puede acudir a su línea de cosméticos y le pueden ir bien toda la línea de productos, es decir, tónico, serum, contorno de ojos, crema de día, crema de noche? Siempre se recomienda a los clientes que pregunten, nosotros tenemos un servicio de asesoramiento cosmético en la web, hay un profesional que se encarga de ello, y, muchas veces, en vez de comprar y acumular productos que luego los dejamos empezados porque la cosmética también caduca, se le recomienda al cliente que exprese sus preocupaciones al farmacéutico, a la persona que esté capacitada para asesorar y encuentre la mejor rutina en función de su tipo de piel y las necesidades de ésta.



¿Se puede mejorar el color de la piel con sus productos? Siempre que buscamos que una piel esté más luminosa y mejor de color podemos recurrir a ingredientes como el retinol y los hidróxidos que van a mejorar la textura de la piel, vamos a abordarlo para que en la imagen luminosa se refleje mejor la luz, para que esté más lisa con esa combinación de nuestro serum que contiene un retinol de alta tolerancia y luego la esencia exfoliante, también hay otros ingredientes como la Vitamina C que nos va a mejorar la tonalidad de la piel dando un color más rosado, igualando el tono de la piel y así tenemos mejor cara, más luminosa.

¿Cuál es el producto de último momento que se usa en cosmética y se ha puesto de moda? Los ingredientes clásicos siguen funcionando todas las temporadas, también tenemos ingredientes que se van poniendo de moda, va por ciclos, hay ingredientes que siempre funcionan y por suerte creo que se están recuperando, el retinol es un ingrediente que se está usando desde hace muchísimo tiempo en dermatología para el tratamiento del acné, cómo mejorar la textura de la piel, y sobre todo, es uno de los mejores anti edad que encontramos, ahora se está poniendo de moda también la Vitamina C, se está utilizando muchísimo, es cierto que gracias a la investigación diariamente hay muchos ingredientes que se van incorporando a las fórmulas como el ácido tranexámico, estamos volviendo a esos activos médicos que es lo que más está en tendencia, los que han funcionando de toda la vida, el ácido hialurónico ha tenido sus picos, es un ingrediente que se sigue utilizando mucho y se mantiene en el tiempo porque realmente mejora la hidratación de la piel tanto en superficie como en profundidad, hay otros que tienen su boom pero que luego se demuestra que no tienen ninguna eficacia como puede ser la baba de caracol, se ha visto que no tiene mucho beneficio y ya ha pasado a mejor vida.

¿Se habla mucho de la niacinamida, funciona? Algunos la llaman la Virgen de Lourdes de la cosmética, es un ingrediente que tiene un montón de beneficios para la piel porque es un activo multifunción fantástico, apto para todo tipo de piel, es antioxidante, tiene un poder en ciertas concentraciones de normalizar la producción de sebo, ayuda a nuestra barrera cutánea, calma las rojeces, y, por si sólo, es un serum, se puede utilizar también en otras formulas y puede aportar beneficios extra, ayuda la tolerancia de otros activos, se combina muchísimo con retinol para mejorar la sequedad y la irritación que puede producir el retinol.

¿Cuándo hay que comenzar a preocuparse por la limpieza del cutis? Hay que empezar a cuidarse cuánto antes mejor, más vale prevenir que curar, desde chiquititos hay que empezar a cuidar la piel a los niños y protegerles del sol, desde pequeños nos estamos exponiendo al sol y, aunque no se vea, una piel protegida desde que somos bebés hasta que somos adultos no va a llegar con las misma calidad que la de una persona que no se ha cuidado nunca. Hay que tener una buena hidratación y protección solar, hasta los 25 años podemos tener cuidados básicos: limpieza, hidratación y protección solar, luego ¿qué pasa?, a partir de los 25/30 años la producción de colágeno es menor, nuestras células ya empiezan a flojear y necesitamos darles un chute, ahí es cuando deberíamos empezar a incluir otros ingredientes más cañeros que estimulen las células y se pongan a trabajar para que no se vuelvan vagas y sigamos con una piel más joven, más elástica, siempre limpiándola bien, utilizando nuestra protección solar para prevenir esa aparición de manchas y eso es lo básico, siempre mejor que curar.



¿La línea de Bluevert tiene todo cuánto se necesita también como prevención y ayuda? Ahora mismo tenemos una línea que aborda todo lo que necesita la piel a excepción de la protección solar, con el resto de ingredientes vamos a ayudar a prevenir, es muy importante incluir antioxidantes, envejecemos porque nos oxidamos, ese envejecimiento va a provocar manchas, arrugas y flacidez, es importante incorporar antioxidantes en nuestra rutina, nosotros tenemos tanto la crema hidratante, en la que hay ese Plasmarine con niacinamida y otros antioxidantes en la fórmula y tenemos otro antioxidante que es también un best seller en farmacia, “Advanced Day Serum”, cuya fórmula contiene cuatro antioxidantes: el Plasmarine, activo exclusivo a base de microalgas marine, el 15% puro de Vitamina C, DMAE, ayuda con la firmeza y la elasticidad de la piel y el Ácido Ferúlico que potencia la acción de Vitamina C.

¿En qué abanico se encuentran sus precios? Somos una marca española, contamos con ingredientes españoles, intentamos siempre buscar la máxima calidad de las fórmulas y cuidar mucho la calidad de los productos, no sólo un producto debe ser eficaz sino que también guste, los precios tiene un precio medio que está en los 45 euros.



¿Tienen algún producto al que puedan considerar su producto estrella ? No puedo diferenciar porque todos son como mis hijos. Es cierto que hay un producto que ha roto stock muchísimas veces en farmacia, es un best seller, es el contorno de ojos, Shoothing eye contour, (web.bluevert.com), hay gente que nos escribe por las redes diciendo que lleva usados tres botes y que no lo cambian por nada, hay otras que nos dicen que lo dejaron de usar y luego volvieron a él, es un contorno anti edad, nos va a ayuda con las bolsas, las ojeras, las arrugas y la firmeza, con una fórmula muy completa, lleva el Plasmarine, es un antioxidante muy bueno, se tolera muy bien, lleva retinol al 1%, nos ayuda con la firmeza y con las patas de gallo, lleva ácido tranexámico que es un despigmentante muy bueno para la gente que padece ojeras marrones y lleva vitamina K que va bien para las ojeras violáceas, cafeína para descongestionar las bolsas y una base de manteca de karité, es muy hidratante, esta zona del contorno de ojos es muy seca, a la gente le gusta este contorno, le encanta y repite, repite, repite, vale 45 euros.