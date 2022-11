Cómo obtener el máximo calor de una estufa de leña Tanto si ves que tu estufa de leña no calienta lo suficiente, como si simplemente quieres prepararte para los meses de frío, ¡esta guía es para ti! Redacción

martes, 29 de noviembre de 2022, 09:02 h (CET) Las estufas de leña son hoy más eficientes que nunca. Con la última tecnología de diseño ecológico, algunas estufas de leña pueden incluso alcanzar casi el 90% de eficiencia, ¡lo cual es increíble comparado con las estufas del pasado!

Como los costes de la calefacción siguen aumentando, quieres asegurarte de que aprovechas al máximo tu estufa de leña y obtienes todo el calor posible.



¿Obtienes el mejor calor de tu estufa?

Si aún no has comprado tu estufa o estás pensando en adquirir una nueva, debes asegurarte siempre de elegir una estufa con la potencia calorífica adecuada. Si eliges una estufa demasiado potente, puedes acabar intentando calentar a una temperatura más baja - como descubrirás más adelante en esta guía, ¡no es una buena idea!

¿Cuánto calor produce una estufa de leña?

El calor que produce una estufa de leña se mide en kW. Si lo conviertes en kWh, puedes utilizar un conversor para saber cuántos BTU produciría tu estufa. Por ejemplo, una estufa de 5 kW que funcione durante 2 horas produciría 10 kWh. Esto te daría 34121,42 BTU.

Estos cálculos pueden ser complicados. Para facilitarte las cosas, puedes utilizar nuestra calculadora de estufas para asegurarte de que compras una estufa de leña con la potencia calorífica adecuada.



Consejos y trucos para maximizar la potencia calorífica de tu estufa de leña

Enciende tu fuego correctamente

Utiliza la cantidad correcta de combustible

Mantener una temperatura eficiente

Controla el flujo de aire

Utiliza el tipo de combustible adecuado

Deja que circule el calor de tu estufa de leña

Mantén tu estufa limpia y bien mantenida

1. Encender el fuego correctamente

Para obtener el máximo calor de tu estufa de leña, tienes que encender el fuego lo mejor posible. Así que asegúrate siempre de que la leña está al rojo vivo antes de añadir el combustible. Empieza con poco, añadiendo unos cuantos troncos y dejando que prendan del todo antes de echar la carga completa.

2. Utilizar la cantidad correcta de combustible

Una vez que hayas conseguido un buen fuego, tienes que utilizar la cantidad adecuada de combustible para asegurarte de que obtienes el máximo calor de tu estufa.

Si tu fuego no arde lo suficiente, el combustible extra que añadas no prenderá. Por otra parte, añadir demasiado combustible a un fuego que ya arde con fuerza puede ser peligroso. Si llenas demasiado la olla, se puede generar un calor extremadamente alto que puede dañar la estufa. En estas ocasiones si necesitas un abundante calor puedes optar por una estufa a leña de doble combustión.

Consulta siempre el manual de tu cocina para ver la cantidad de combustible recomendada.



3. Mantener una temperatura eficiente

Aunque creas que obtendrás el máximo calor de tu estufa de leña con un fuego fuerte y ardiente, no siempre es así.

Como hemos mencionado en el punto anterior, un exceso de fuego puede dañar tu estufa. Pero, ¿sabías que esto también es muy ineficiente para generar calor? No sólo consumes el combustible demasiado rápido, sino que gran parte del calor se escapa directamente a la chimenea.

Para obtener el máximo calor de tu estufa de leña, la temperatura debe estar entre 260 y 460 °C. Si es inferior, tu estufa se quemará.

Si es más bajo, tu fuego arderá demasiado lentamente para producir un buen calor. Además, no pienses que tu combustible durará más si lo quemas lentamente. Más bien, es probable que produzca mucho humo que contaminará tu chimenea y te dará poco calor.

Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que tu fuego arde a la temperatura adecuada? ¡Invierte en un práctico termómetro de estufa! Se acoplan magnéticamente al tubo de la estufa y te permiten controlar exactamente la producción de calor de tu estufa. 4.

Comprueba el flujo de aire

Las rejillas de ventilación de tu estufa son importantes para que obtengas el máximo calor de tu estufa de leña. La mayoría de las estufas deben tener dos rejillas de ventilación que te permitan controlar la cantidad de calor que sale del fuego. Son:

Válvula de suministro de aire primario

Suministro de aire secundario

La salida de aire principal es la clave para hacer funcionar tu fuego. Una vez que las llamas estén ardiendo bien, se puede cerrar lentamente el conducto de aire primario. Entonces el respiradero secundario debe controlar el flujo de aire hacia la estufa.

Hay un cierto arte en el control del respiradero secundario. Tu fuego siempre necesita algo de aire para generar suficiente calor. Pero si el respiradero está demasiado abierto, las llamas pueden ser demasiado grandes y el fuego se vuelve ineficaz.

Pruébalo tú mismo. Prueba a abrir el conducto de humos hasta el final y observa cómo aumentan las llamas. Cuando lo cierres, las llamas deberían reducirse un poco. Tienes que encontrar un buen equilibrio. De nuevo, es mejor utilizar un termómetro de cocina. Si te dice que la estufa no está lo suficientemente caliente, abre un poco la ventilación. A la inversa, si hace demasiado calor, cierra la chimenea hasta que vuelva a estar bien.

Cuando el fuego esté encendido, también debes asegurarte siempre de que la puerta esté bien cerrada. Dejarla abierta no contribuirá a introducir más calor en la habitación; al contrario, mantenerla cerrada hará que la estufa se caliente lo suficiente en su interior como para irradiar calor a la habitación.

4. Utilizar el tipo de combustible adecuado

Hay algunas ideas erróneas sobre las últimas normativas gubernamentales sobre los combustibles que puedes quemar en tu estufa. Pero para quienes llevan años disfrutando de las ventajas de una estufa eficiente y de combustión limpia, esto no era nada nuevo.

Para obtener el máximo calor de tu estufa, debes utilizar siempre madera bien seca y curada. Esto significa que debe tener un contenido de humedad inferior al 20%.

La madera seca no sólo produce menos humo y contaminación atmosférica, sino que también proporciona un calor mayor y más eficiente que la madera que aún tiene un alto contenido de humedad. Lo mejor es comprar la madera a un proveedor de madera de confianza. No tires cualquier trozo de madera que encuentres en tu estufa. Si se ha tratado con barniz o pintura, pueden liberarse humos peligrosos en el aire.

La madera natural también puede causarte problemas si no sabes de qué se trata: algunos tipos de madera contienen savia o producen altos niveles de humo que pueden dañar tu estufa, mientras que otros simplemente producen poco calor y son ineficientes.

Para obtener el máximo calor de tu estufa, intenta quemar maderas duras como el fresno, el espino o el tejo. La única desventaja es que tardan más en madurar que las maderas blandas debido a su mayor densidad, lo que suele encarecerlas. Si te viene mejor, puedes comprar una gran cantidad de madera "húmeda" y almacenar tu propia leña.

También tenemos una práctica guía de compra de estufas de leña para ayudarte a elegir la mejor leña.

5. Deja que circule el calor de tu estufa de leña

Como muchos de nosotros nos esforzamos por calentar nuestras casas de forma más eficiente que nunca, no es de extrañar que queramos utilizar el calor que generan nuestras estufas más allá de la habitación en la que están instaladas.

Algunas personas optan por instalar calderas que hacen circular el calor por toda la casa a través de radiadores o acumuladores de agua caliente. Pero esto puede ser un gran trabajo de instalación. Como alternativa, hay algunas formas más rápidas y sencillas de distribuir el calor de tu estufa de leña.

Una de las formas más populares de aprovechar el calor de una estufa de leña es utilizar un ventilador de estufa. Simplemente se acoplan al tubo de la estufa y hacen circular el aire caliente hacia la habitación, en lugar de dejar que suba hacia arriba.

También hemos oído hablar de algunas personas que han instalado respiraderos desde el techo hasta la habitación situada encima de la estufa. Esto permite que el calor circule hasta la habitación superior. ¡Incluso puedes aprovechar el calor cocinando con tu estufa de leña!

6. Mantén tu estufa limpia y bien mantenida

Por último, hay una forma sencilla pero importante de obtener el máximo calor de tu estufa. Mantener la estufa y la chimenea limpias y en buen estado es la mejor manera de garantizar su funcionamiento.

Unos pocos centímetros de ceniza en el fondo de tu estufa pueden ayudar a que el combustible se queme mejor, pero asegúrate de limpiar el exceso regularmente. Barre también cualquier otro residuo, ya que puede provocar atascos. Cuando limpies el cristal de tu estufa, comprueba también que la junta de la puerta de la estufa está en buen estado.



Tu chimenea también debe ser deshollinada al menos una vez al año. Esto no sólo es increíblemente importante para evitar incendios en la chimenea, sino que también garantiza que tu chimenea tenga un tiro óptimo. Si la corriente de aire no es lo suficientemente fuerte, tu fuego no puede arder con la misma eficacia, lo que provoca menos calor. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

