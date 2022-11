Qué grosor es el ideal para un colchón Cuanto más alta sea la superficie de descanso, más cómodo será tumbarse y levantarse de la cama Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 29 de noviembre de 2022, 08:49 h (CET) El grosor de un colchón es una de las características con las que se encuentran los posibles compradores cuando buscan uno nuevo. La mayoría de los colchones tienen una altura de entre 18 y 20 cm.

A partir de una altura de 20 cm, se suele hablar de una altura de confort. Aún más altos son los colchones de muelles, que suelen tener una altura de unos 30 cm. Pero, ¿qué importancia tiene la altura del colchón? Te explicamos qué indica realmente la altura de los colchones y hasta qué punto juegan un papel importante que tengan un buen grosor a la hora de comprar uno.

¿Cómo debes medir la altura de un colchón?

La altura total del colchón se compone desde el núcleo del colchón hasta la funda. Por ello, la altura total del colchón suele diferir de la altura del núcleo del colchón en algunos centímetros.

Altura del colchón: básica

Los colchones deben tener un formato muy específico. Un colchón suele tener 200 cm de largo, pero rara vez se solicitan longitudes especiales. La anchura depende de factores como las dimensiones de la cama existente, el espacio del dormitorio, el tamaño de la familia y las preferencias personales.

No siempre se piensa en la altura de los colchones. Uno de los motivos suele ser que casi nadie conoce el efecto de este detalle. En determinadas circunstancias, puede mejorar significativamente el confort del sueño. Veamos primero los fundamentos de la altura del colchón.

Para empezar, es importante saber que el término “altura” puede tener diferentes significados cuando se trata de colchones. En el comercio, se encontrará la altura del núcleo, la altura total y la altura de la barra.

Para que no tengas ninguna interrogante a la hora de comprar un nuevo colchón, queremos explicarte las diferencias. El núcleo del colchón está rodeado de otras capas. Todas estas capas contribuyen a la altura total del colchón.

Así pues, este es el resultado del grosor de todas las capas de material que lo componen. Esto incluye también fundas y revestimientos especiales para alérgicos. Los colchones altos suelen ser mucho más caros. Sin embargo, su altura total suele deberse únicamente a las capas adicionales de acolchado.

Ejemplo de altura del colchón

La información del producto suele indicar la altura total del núcleo y las alturas de las distintas capas. El Five Areas es un buen ejemplo: núcleo de muelles ensacados de 5 zonas y tiene una altura total de unos 32 cm.

¿Qué dice la altura del colchón?

En general, la altura del colchón no proporciona ninguna información sobre su calidad. Un colchón de espuma fría de baja calidad, por ejemplo, puede ser todo lo grueso que quieras, pero perderá rápidamente su soporte debido a la baja calidad.

Si quieres tumbarte de lado, debes elegir un colchón que no sea demasiado plano. De lo contrario, podría ocurrir que en la posición lateral, el hombro y la cadera se hundieran hasta el marco de listones. Esto haría que la posición sea incómoda. Por ello, la altura total de los colchones de hoy en día suele partir de unos 18 cm.

¿Cómo influye el colchón en la altura de entrada?

La altura de entrada de la cama se refiere a la altura absoluta de la cama sin el cabecero, es decir, a la altura de las patas de la cama, el somier o el cajón, el colchón y, si está presente, el topper. ¿Por qué es importante? Cuanto más alta sea la superficie de descanso, más cómodo será tumbarse y levantarse de la cama. Con una construcción de cama baja, prácticamente se cae en la cama y se necesita fuerza en las piernas para levantarse de nuevo por la mañana.



Una superficie de descanso a la altura de las rodillas es mucho más cómoda. Por cierto, la altura de confort es una de las razones por las que las camas box spring son tan populares. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.