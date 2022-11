SPI Tecnologías explica qué es MásMóvil y cómo puede ayudar a las empresas Comunicae

lunes, 28 de noviembre de 2022, 10:32 h (CET) La operadora, que en poco menos de quince años se ha sabido colar en el cuarto puesto de las mejor valoradas y que más facturan en España, ofrece servicios y atenciones específicas para que empresas y autónomos puedan ahorrar dinero sin dejar de tener todas las prestaciones La compañía telefónica MasMovil es una de las compañías de telecomunicaciones más destacadas en el mercado español. En 2008 salió al mercado para posicionarse casi 15 años después como el cuarto operador más importante del país. Con una amplia gama de competidores, MásMóvil ha sabido mantenerse y destacar entre su competencia. Hay un gran abanico de empresas de telecomunicaciones que también ofrecen una gran variedad de productos y servicios, y en SPI Tecnologías los conocen bien y pueden ofrecer a los que mejor se adaptan a las necesidades de sus clientes. En SPI Tecnologías son expertos informáticos, ubicados en Monzón (Huesca), que ofrecen entre sus servicios de informática, la posibilidad de contratar con ellos a la compañía de telefonía que mejor se adapte a las necesidades del negocio.

Servicios de MásMóvil

El cuarto teleoperador de España, como se ha indicado, ha ido creciendo poco a poco, y ha adaptado sus servicios tanto a particulares como a empresas. Para las empresas los servicios que ofrecen son los siguientes:

Centralita virtual. Con conexión a Internet, PBX Virtual con 2 puestos y terminal, 1000 min/mes en llamadas a móviles nacionales y 1000 min/mes por puesto a fijos nacionales e internacionales.

Con conexión a Internet, PBX Virtual con 2 puestos y terminal, 1000 min/mes en llamadas a móviles nacionales y 1000 min/mes por puesto a fijos nacionales e internacionales. Tarifas específicas con más minutos y más gigas, pensadas específicamente para su uso en los negocios.

pensadas específicamente para su uso en los negocios. Rápida instalación , sin interrupciones de servicio, con provisión independiente para empresas.

, sin interrupciones de servicio, con provisión independiente para empresas. Fibra y ADSL , llega a los negocios para ofrecer la mejor y más rápida conexión a internet.

, llega a los negocios para ofrecer la mejor y más rápida conexión a internet. Telefonía fija y móvil , que ofrece en packs junto a la fibra y ADSL.

, que ofrece en packs junto a la fibra y ADSL. Servicio de abogados, por ser cliente de Fibra y Móvil Pro. La empresa pone a disposición de los autónomos y empresarios un servicio de asesoría legal. Se tiene acceso a abogados especialistas de todas las áreas jurídicas: fiscal, trabajo, consumo, vivienda, familia y conductor; accesibles de lunes a viernes, de 9h a 20h, de manera inmediata e ilimitada. Además, MásMóvil ofrece a los negocios la oportunidad de crecer con ellos, pues las tarifas pueden ser escalables. Se pueden poner fibra en otras sedes o en casa y ahorrar por cada una, una buena cantidad de euros los meses. Y si se necesita más, se pueden añadir hasta 9 líneas adicionales, todas ellas con llamadas ilimitadas.

Y también tiene un plan con más garantías, MásMóvil PRO:

Tarifas y servicios para los negocios: Ofertas de fibra y móvil con llamadas ilimitadas y bonos de datos, 1 línea EXTRA GRATIS con 3GB de datos y llamadas ilimitadas, líneas móviles MÁS PRO adicionales con descuento para siempre.

Ofertas de fibra y móvil con llamadas ilimitadas y bonos de datos, 1 línea EXTRA GRATIS con 3GB de datos y llamadas ilimitadas, líneas móviles MÁS PRO adicionales con descuento para siempre. Instalación rápida y sin interrupciones: Se aseguran de que se reciba los dispositivos a tiempo. Disponen de un equipo especializado en provisión a negocios. Sin interrupciones de servicio durante el proceso. No reutilizan la acometida de fibra anterior.

Se aseguran de que se reciba los dispositivos a tiempo. Disponen de un equipo especializado en provisión a negocios. Sin interrupciones de servicio durante el proceso. No reutilizan la acometida de fibra anterior. Soporte para los clientes Pro: Servicio de atención al cliente especializado. Garantizan una solución más rápida si se tiene un problema. Asesoramiento en la contratación de tarifas.

Servicio de atención al cliente especializado. Garantizan una solución más rápida si se tiene un problema. Asesoramiento en la contratación de tarifas. Ahorrar en cada una de las sedes, hasta en casa: Hasta 10€ de descuento todos los meses por cada sede. Para siempre mientras se mantenga más de una sede. Compatible con otras promociones. Otros servicios que ofrece la empresa son alarmas y energía, pensados para que el cliente ahorre siempre en sus facturas. Es por ello que ser de MásMóvil es una gran opción que, no solo contribuye a mejorar las conexiones y comunicaciones de las empresas y autónomos, sino que también ofrecen servicios más amplios que, centralizados, pueden hacer ahorrar mucho dinero.

Es normal tener dudas a la hora de contratar un servicio de telecomunicaciones y más en un negocio, que debe tener mucho en cuenta todos los gastos. SPI Tecnologías aconseja informarse bien de todas las tarifas y servicios contratados, dejarse asesorar por profesionales y tener en cuenta todos los servicios que se van a incluir en la tarifa, para no pagar de más por servicios que no se van a usar.

