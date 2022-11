Tendencias de invierno en peluquería: FrameCut, Spiced Blonde, LiquidHair… Coloración y cortes para inaugurar el invierno Redacción

lunes, 28 de noviembre de 2022, 11:37 h (CET)

Además de los pixies, mullet y distintos tipos de bob como el blunt, que llevamos viendo durante todo el año, sumamos como tendencias en peluquería en esta recta final otros cortes como el frame, y en coloración, algunos tonos tan sugerentes como el rubio vainilla, tiramisú, spiced o los clásicos rubios fríos por estas fechas, sin olvidarnos en morenas del cherry chocolate. También, otros hairstyles como el maravilloso glossy que es el liquidhair, o el clavicut, que continúa con la misma fuerza con la que estrenó 2022.

Tres cortes con los que inaugurar el invierno

Frame : “Este corte de pelo se caracteriza, como indica su nombre, por enmarcar la cara con degradados en la parte frontal, ideal para cualquier tipo de rostro. Ya que podemos jugar con las diferentes longitudes para buscar la belleza individual, admite flequillos contundentes y diferentes texturas y capeados” – nos cuenta Ismael De Felipe desde su salón homónimo del Bº de Salamanca (Calle Padilla, 74).

Pixie : “Un corte convarias ventajas como su increíble capacidad de adaptación ya sea curly, parisino, capeado o despeinado, perfecto en todo tipo de caras, aunque mucho mejor en mujeres con cuello largo y baja estatura, o de rostro redondo si se tiene volumen en la parte posterior. Para mantenerlo siempre en buen estado, lo ideal sería pasarse por tu salón de referencia entre las cuatro y seis semanas para arreglarlo y conservarlo. En casa, lo podemos peinar con una jalea corporizante en cabellos finos y para cabellos más fuertes, una leche (lait) de peinado, que luego fijaremos con cera o laca”– señalan desde los salones David Künzle.

David Lesur, su director de formación, recomienda tener en cuenta los rasgos: “Si tenemos cara redonda, algo de volumen en la parte superior y algunos mechones delgados en la punta para reducir esa redondez. Si es cuadrada, pelo alrededor de la mandíbula que suavice esos ángulos. Y si es alargada, un flequillo más largo que minimice esa longitud”.

Tomboy : “Es una variación del look francés a lo garçon, pero con los contornos más alargados y desfilados, consiguiendo una imagen más moderna y con ello, un estilo versátil y sofisticado. Dependiendo de los accesorios que se usen, puede quedar más informal pero siempre muy juvenil y cómodo. Para mantenerlo impecable, aconsejo retocarlo entre seis y ocho semanas”– recomienda David Lesur.

Sobre este corte, Ismael de Felipe añade: “Es un corte que no por ser andrógino deja atrás la femineidad, todo lo contrario, dota a la mujer que lo lleva de independencia, personalidad yvalentía, factores que definen a la perfección la mujer de hoy en día. No solo se limita a los cortes degradados de nuca con flequillo largo y recto, abarca también el pixie o el mullet y también ha ido avanzando en longitud, ya que ahora encontramos tomboy medios y un poco más largos, con un toque muy oriental en cuanto a texturas y acabados, mucho movimiento y capeados de vértigo, admitiendo también rapados y flequillos”.

Muchos rubios y chocolates



En cuanto a coloración, el spiced blonde tendrá un lugar destacado: "Se caracteriza por tonalidades que van desde el dorado al cobre, siempre jugando con la sutilidad y sin abandonar el carácter luminoso del rubio a pesar de sus múltiples matices" – destaca Ismael de Felipe, pero también el ice platinum, mejorcon dos decoloraciones suaves en lugar de una fuerte que se puede realizar en un día: "Se aplica un matizador para llegar a un rubio más blanco o más ceniza, o con tonalidades en tonos rosas, azules, etc. Pasadas unas horas de la peroxidación, no debe lavarse el cabello durante dos días, es la mejor manera de que el cuero cabelludo vuelva a generar el film lipídico, que es un protector natural" –nos cuenta David Lesur, de David Künzle. Si hablamos de chocolates, además del mencionado cherry (tono cereza) debemos destacar el honey brunette y el tiramisú, con raíces que se asemejan al clásico postre italiano y que juega con las tonos del café.

