AI Business Congress reunirá en Madrid a las voces más relevantes del panorama innovador nacional

El próximo 1 de diciembre tendrá lugar la tercera edición del AI Business Congress 2022, evento de referencia en España sobre Inteligencia Artificial aplicada al negocio. Una cita en la que estarán presentes los responsables de Orange, Intrun, Santalucia, CaixaBank, AEDAS Homes, Aegon, Decathlon, La Liga Tech, SegurCaixa Adeslas, Cabify, Merck, Ferrovial y Meta.



El AI Business Congress 2022 se dirige a los responsables de Inteligencia Artificial y Big Data de las empresas nacionales e internacionales que buscan descubrir las principales tendencias y novedades del sector. El evento, organizado por Big Data Magazine y AI-Network, contará con algunas de las más importantes personalidades de nuestro país en el ámbito de la Inteligencia Artificial, recuperando el formato 100% presencial. El escenario elegido es el novedoso Espacio Jorge Juan de Madrid.

La cita contará también con destacada presencia institucional, ya que la clausurada de la jornada correrá a cargo de Salvador Estevan, Director General de Digitalización e Inteligencia Artificial en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y también tendrá lugar el lanzamiento del II Mapa de Empresas de Inteligencia Artificial en nuestro país elaborado con la colaboración de Iberinform.

En cuanto a la agenda, contará con la celebración de tres mesas redondas que abordarán los siguientes temas:

Mesa I | Madurez en el uso de IA y Analítica Avanzada en diferentes sectores Francisco Escalona, Head of Artificial Intelligence and Data Science at Orange Nuria Canal, Advanced Analytics Manager Global Data&Analytics Team Intrum Néstor Álvaro, Head de Inteligencia Artificial en Santalucia Ignacio Bocos, Director de Validación Interna y Riesgo de Modelo en CaixaBank Modera: Manuel del Barrio, Co-Fundador y Head of Business en decide4AI

Mesa II | ¿Cómo ayuda la IA en la relación y la experiencia de los clientes con las marcas en los distintos canales y sectores de actividad? Jorge Valero, Director de Aplicaciones y Data de AEDAS Homes Santiago San Antonio, CDO de Aegon Seguros Antonio López, CDO de Decathlon Milena Guerra, Head of Customer Intelligence & Analytics de LaLiga Tech Modera: José Luis Delmas, Director Customer Experience, Insights and Analytics LATAM & Spain en MADISON

Mesa III | ¿Cómo resolver la escasez de talento en IA y Data? Clara Granados, Directora de Advanced Analytics en SegurCaixa Adeslas Alberto González-Calero, VP of Data en Cabify Marina Ruiz de Olano, Data Strategy Associate Director MSD Spain Lucía Flecha, Directora de Transformación Digital en Ferrovial y miembro de IndesIA Modera: Ronny Conde, Director de IA Aplicada en Kabel

En el evento se harán presentes también cuatro keynotes del máximo nivel con los temas más potentes del momento en el sector:

Keynote 0 | El Big Bang de la Era Ops María Luisa Paradinas, Directora de Desarrollo de Negocio en Innova-tsn Keynote I | Soluciones en el campo de la AI para optimizar las inversiones publicitarias Alfonso Calatrava, Marketing Science Lead, Iberia en Meta Carlos Real, director de Consultoría de Artificial Intelligence & Data de Deloitte Keynote II | Gestionar la incertidumbre con datos de calidad Juan Ramón González, Presidente y Fundador de Aqtiva Data Technologies Keynote III | Cómo tomar decisiones éticas en los proyectos de Machine Learning Alejandro Llorente, Co-fundador y Data Scientist de PiperLab

Como colofón de la cita, se entregarán por segundo año consecutivo los premios AI-Network Award, Best Project Awards y AI-Youth Talent Awards.