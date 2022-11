José Antonio Olmedo presenta su nuevo libro Será el próximo miércoles, 30 de noviembre, en la sede de la Asociación Cultural La Platea en Quart de Poblet (Valencia) Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 28 de noviembre de 2022, 08:59 h (CET)

El próximo miércoles, 30 de noviembre, a las 19:00 horas de la tarde, tendrá lugar la presentación de ‘Aunque maravillosa’, el nuevo poemario del poeta, crítico literario y filólogo valenciano José Antonio Olmedo (Valencia, 1977). El acto está organizado por la Asociación Cultural La Platea y se celebrará en su sede: calle Adolfo Giménez del Río y Tasso, nº 6 (Quart de Poblet, Valencia).

José Romero, poeta y coordinador del colectivo artístico La Platea, será el maestro de ceremonias, quien dará paso a los intervinientes. Acompañará al autor Miguel García Casas, escritor, rapsoda y catedrático de Biología, quien disertará sobre el libro. Como colofón, los miembros de La Plata ofrecerán un recital basado en poemas del libro.

Según palabras del poeta y catedrático de Filología Latina Jaime Siles, autor del prólogo, este libro contiene «una escritura austera, brillante, luminosa, que descubre y refleja el mundo de quien lo escribió: un mundo hecho de palabras que exigen a y del amor mucho más de lo que este puede dar». No en vano, el poemario está basado en la trágica experiencia del filósofo francés André Gorz y de su esposa Dorine Keir, quienes en 2007 se suicidaron juntos después de compartir toda una vida.



Olmedo tuvo como referencia ‘Carta a D. Una historia de amor’, de Gorz, donde el escritor francés relata las reflexiones y experiencias que le subyugaron durante los últimos veinte años, un periodo de tiempo en el que su esposa se fue consumiendo debido a una enfermedad terminal.



'Aunque maravillosa' (Celya, 2022) es una carta abierta dirigida a la persona amada. Versos románticos y elegíacos que nos llevan a reflexionar sobre la noción de éxito o fracaso, a poner en valor la resistencia moral frente al azar y la tiranía del mundo, a reconocer qué proporción hay en nosotros, y en lo que hacemos, de la persona amada. En definitiva, reconstruir el pasado para captar su sentido, escribir sobre ello para comprenderlo. Los amantes de la buena poesía tienen una cita ineludible el próximo 30 de noviembre en la sede de la Asociación Cultural La Platea.

