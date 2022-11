Las empresas CRE100DO invierten de media un 5% sobre ventas en i+D+I Comunicae

viernes, 25 de noviembre de 2022, 18:34 h (CET) En España hay alrededor de 1.800 compañías que pertenecen al segmento de Empresas de Tamaño Intermedio (ETI), las cuales, lejos de ser filiales de multinacionales extranjeras, cuentan con su centro de decisión en España y, además, facturan entre 50 y 500 millones de euros A ello se suma el hecho de que este segmento de empresas representa una facturación agregada de 221.000 millones de euros, el equivalente al 18% del PIB, y generan 1 millón de empleos directos, lo que supone el 7% de empleos del sector privado, aproximadamente. En consecuencia, las ETIs se constituyen como una parte esencial de la economía y son un motor de generación de riqueza y empleo.

Precisamente por esto, CRE100DO, fundación que promueve la excelencia empresarial agrupando y apoyando a empresas del sub-segmento denominado ETI, pone el foco en aquellas de gran potencial con el objetivo de impulsar su crecimiento de forma que ejerzan de efecto tractor para las que tienen un menor tamaño.

En este sentido, a lo largo del evento se puso también en relieve el valor de las 125 empresas, que previo a las diez nuevas incorporaciones de este año, forman parte de CRE100DO, pues, según los últimos datos disponibles, estas generan en conjunto un volumen de facturación de aproximadamente 17.000 millones de euros. Otro punto destacado reside en su potencia exportadora y es que, en este sentido, las empresas de CRE100DO alcanzaron en 2020 – uno de los ejercicios más impactados por la pandemia - un valor de las exportaciones superior a los 7.653 millones de euros, el equivalente al 1,8% del total de exportaciones de España.

Además, según los últimos datos disponibles de Fundación CRE100DO, sus empresas son altamente innovadoras y es que, de media, invierten un 5% sobre ventas en i+D+I, lo que les permite ser más dinámicas y obtener crecimientos muy superiores a la media nacional, triplicando incluso los porcentajes de crecimiento medios del tejido empresarial español.

En este sentido, las altas capacidades industriales de las empresas CRE100DO les permiten estar mucho más internacionalizadas. De hecho, el 98% de este grupo de compañías tienen presencia internacional, frente al 79% de las Grandes Empresas o al 59% de las Medianas Empresas que cuentan con actividad fuera de las fronteras nacionales. Es más, de media, el 60% de la facturación de las empresas CRE100DO proviene de sus ventas internacionales.

No obstante, a pesar de esta fuerte internacionalización, generan una gran riqueza local al tener la mayoría de sus centros de decisiones y de producción en España. En este sentido, el 40% de estas empresas se encuentran en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, contribuyendo no sólo al desarrollo económico y al empleo local. Un hecho que, a su vez, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que las compañías de esta comunidad de empresas excelentes se localizan en 97 municipios españoles, 11 de ellos de menos de 2.000 habitantes, lo que las convierte en impulsores económicos y sociales del entorno rural.

Aún con todos estos atributos, las ETIs son las grandes desconocidas y olvidadas en España, pero con el reconocimiento del segmento y los apoyos necesarios pueden convertir en las protagonistas del desarrollo económico del país, permitiendo mejorar la productividad, crear empleo de calidad, inversiones con mayor retorno, y un efecto arrastre sobre otras empresas más pequeñas.

Todos estos datos clave que caracterizan a este grupo de empresas de gran potencial fueron presentados ayer por Rafael Vaquero, director general Fundación CRE100DO, durante la celebración de su tradicional evento anual. Un evento en el que no sólo se contaron las claves del éxito de las empresas CRE100DO, sino que además se anunciaron las nuevas compañías seleccionadas para entrar a formar parte de esta comunidad de empresas excelentes.

Así, Rafael Vaquero anunció que, este año son diez las compañías seleccionadas para entrar a formar parte de Fundación CRE100DO: Perfume´s Club, Etnia Eyewear Culture Group, Grupo Alacant, Patatas Meléndez, Grupo Mirat, SP Group, Prosur, AENOR, Comansa y Danosa. Empresas que "entre otras muchas cosas, tener una visión clara, transformarse, internacionalizarse e innovar, sirviendo de ejemplo para otras más pequeñas en su proceso de alcanzar esa excelencia", afirmó Vaquero durante su presentación.

En este sentido, el director general de CRE100DO apuntó que "desde su origen, la fundación ha tenido la vocación de desarrollar un marco de referencia para el crecimiento de las empresas, difundiendo conceptos y prácticas empresariales de alto impacto. Con ello, CRE100DO busca sentar las bases para construir un tejido empresarial español de mayor tamaño, más dinámico y resiliente que ayude a impulsar el conjunto de la economía española".

Además, a lo largo del evento también se puso de manifiesto el valor de las empresas de CRE100DO y cuáles son las claves para el éxito:"se trata de su capacidad de internacionalización; lo propensas que son al cambio y la transformación constantes, apostando por la digitalización y la innovación; el poder de cooperación que han demostrado estableciendo sinergias con otras empresas; el planteamiento trasversal que han aplicado en términos de sostenibilidad social y medioambiental; su gestión del talento y la cultura de empresa; y su gran capacidad financiera, que les lleva a no supeditarse a la volatilidad de los mercados y pensar en el largo plazo", concluyó Vaquero.

Sobre Fundación CRE100DO

Hace ya nueve años que la Fundación Innovación Bankinter, ICEX-España Exportación e Inversiones y Círculo de Empresarios unieron fuerzas para poner en marcha el programa CRE100DO, hoy ya consolidado y convertido en fundación, con el objetivo de promover la excelencia empresarial agrupando y apoyando a empresas excelentes de lo que denominamos Empresas de Tamaño Intermedio (ETI), compañías que por sus características son capaces de mejorar la competitividad del modelo productivo.

En 2018 alcanzamos el objetivo iniciar de sumar a esta iniciativa a 100 empresas excelentes con un volumen de negocio de entre 50 y 500 millones de euros. CRE100DO es hoy una comunidad de 125 empresas excelentes que han sabido, entre otras muchas cosas, tener una visión clara, transformarse, internacionalizarse e innovar, sirviendo de ejemplo para otras más pequeñas en su proceso de alcanzar la excelencia.

La contribución total generada por las empresas de CRE100DO a la economía del país es de 17.000 millones de euros anual al PIB y más de 250.000 empleos directos e indirectos. Las empresas de CRE100DO pertenecen a una gran variedad de sectores. Estas compañías, además de otros muchos atributos, nacen con una clara vocación innovadora y son proclives a un cambio y transformación constantes, resiliencia y capacidad de adaptación.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las empresas CRE100DO invierten de media un 5% sobre ventas en i+D+I 6 de cada 10 empresas españolas creen que la ineficiencia administrativa es uno de los principales desafíos en materia de impagos AleaSoft: La financiación de las renovables se abre a nuevas opciones Occam Agencia Digital lanza la versión Beta del Videojuego Play to Earn Obots Repara tu Deuda Abogados cancela 40.642€ en Barcelona (Cataluña) con la Ley de Segunda Oportunidad