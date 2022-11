El Festival «Bee Free» se consolida en Aragón Este evento no sólo se ha consolidado, sino que cada vez tiene más prestigio y relevancia dentro del panorama cultural de Aragón José Luis Ortiz

viernes, 25 de noviembre de 2022, 10:35 h (CET)

El día 24 de noviembre, nuevamente la Asociación Vecinal l Tío Jorge Arrabal organiza junto con la colaboración de la Academia de Cine Aragonés sus actividades entre las que se encuentra el Concurso de Cortos relacionados con la violencia de género.

El día 24 se abrió con la representación de una obra teatral corta que reivindica la lucha contra esa lacra que supone ese grave problema que mata, como es la violencia de género en la que el año 2021 se cerró con 38.715 casos, un 2,4 % más que en el año 2020. Es nuevamente la Compañía Teatral Amparo Baro la encargada de representar la obra de su propia autoria «Mujer sin miedo» y en la que trabajan como protagonistas Amparo Baró y Jesús Pola y la música a manos de Natalia Arce.

Enlace de la obra: https://drive.google.com/file/d/1cNidlDQ8_qj__JOE5W4WmECNNGb4HGNa/view?usp=share_link

Una obra que ha impactado al número público asistente, cientos de personas, que ya estaban esperando una hora antes de su comienzo que era a las 18:30. Una obra que ha sido elogiada y largamente aplaudida y que cumplido sobradamente su finalidad de concienciar sobre esta lacra que algún día tiene que terminar.

Después de la misma se ha preparado una Mesa Debate con destacados miembros relacionados con este gravísimo problema, representantes de diferentes instituciones aragonesas. Nuevamente agradecer como todos los años a la desinteresada y generosa colaboración de diferentes instituciones entre las que destaca la prestigiosa empresa internacional aragonesa SAICA ( https://www.saica.com/es/ ) que es un referente en nuestra sociedad y que exporta a Aragón en el mundo.

Como todos los años se celebra su prestigioso Festival de Cortos en los que en cada año no sólo sube la participación sino también su calidad. Este festival no sólo se ha consolidado, sino que cada vez tiene más prestigio y relevancia dentro del panorama cultural de Aragón y del que ya se habla hasta en prensa internacional y todo ello gracias al esfuerzo y la ilusión de todos los actores que participan para que se lleve con éxito y cumpla su finalidad de concienciación y sensibilización contra la violencia machista y la violencia de género. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

