Venden camisetas gratuitas de la promoción del libro “He asesinado al Minotauro” La autora, Miriam Segura, se mantiene activa en la etapa promocional del libro que ya está generando éxito y gran demanda Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 24 de noviembre de 2022, 08:52 h (CET)

Un lote de camisetas obsequiadas en el centro de Madrid están siendo vendidas en diversas páginas web de comercios electrónicos en un precio que va desde los 20 hasta los 95 euros, las mencionadas prendas pertenecen a la campaña publicitaria del libro de la joven escritora y poeta Española Miriam Segura, “He asesinado al Minotauro”, según la descripción de estas tiendas en línea, las camisetas en la que está retratado un exhibicionista con cabeza de toro están a la venta en una famosa plataforma de venta de segunda mano.

De esta manera, la asertiva toma del centro de Madrid se vio empañada por la sorpresiva estafa que están realizando en línea por la venta de las camisetas que fueron regaladas como material P.O.P y publicidad de este libro de corte mitológico que fue lanzado en los últimos días.

Tras la toma sorpresiva del centro de Madrid

Una horda de enmascarados inundó de incertidumbre y algarabía la zona central de la región capital española, donde se promociona con esta creativa campaña de intriga la más reciente publicación de Miriam Segura, quien además se apersonó para vivir en primera persona el impacto que causaría esta comparsa en un llamado a adquirir su más reciente publicación, por lo que ella misma se encargó de obsequiar estas camisetas que están a la venta desde el día de la mencionada gira publicitaria.

Noticia y conflicto en desarrollo

Wallapop y Vinted son las plataformas en línea que ofrecen estas camisetas, la autora del libro y también dramaturga afirmó que la fotografía impresa en estas camisetas pertenece a un caballero exhibicionista que colaboró con el libro, por lo que solo se atrevieron a llevárselas o usarlas quienes superaron la barrera del pudor y tuvieron a bien aceptar el regalo.

Sin embargo, no se sabe la real repercusión que este acto ilegal pudiese traer, ni el éxito que ha tenido la venta en línea de las ya famosas camisetas del hombre desnudo que representa claramente la esencia de “He asesinado al Minotauro”, al tiempo que la oferta de las prendas sigue activa y en curso en diferentes aplicaciones en línea y plataformas de venta.

En Wallapop, donde está publicada la camiseta de la referida publicidad del libro, se afirma que la prenda es de merchadising oficial y que goza de buena impresión con un valor de 95€.

“He asesinado al Minotauro” sigue en el mercado marcando la diferencia

La venta del libro “He asesinado al Minotauro” está disponible en Amazon, para su fácil adquisición, bien sea de forma impresa o digital, este material adentra a los lectores en el universo de la mitología griega y los conflictos geopolíticos de Atenas y la isla de Creta, disputa que la autora aprovecha para generar una clase de reinterpretación de este problema territorial.

Este libro está avalado por una considerable cantidad de premios y reconocimientos recibidos por Miriam Segura, quien tiene en su haber otras publicaciones que gozan hoy por hoy de la aceptación y buena acogida del público lector, se espera que esta obra supere esos niveles de popularidad y que además le genere buenas críticas por parte de la prensa especializada en el tema.

Entretanto, Miriam Segura se mantiene activa en la etapa promocional de “He asesinado al Minotauro”, publicación que ya la está generando éxito y gran demanda en el grupo de lectores y quienes se han visto atraídos a su estilo por vez primera. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Así será el casino online del futuro Las aplicaciones móviles han experimentado un desarrollo sin precedentes en la industria del gaming Venden camisetas gratuitas de la promoción del libro “He asesinado al Minotauro” La autora, Miriam Segura, se mantiene activa en la etapa promocional del libro que ya está generando éxito y gran demanda Hasta un 55% de descuento con Barceló en Black Friday Puedes conseguir grandes descuentos en los mejores hoteles de la cadena Food Design, la nueva forma de innovar en el sector de la alimentación FCC premia al Servicio 016 por su labor y atención a las mujeres víctimas de violencia de género