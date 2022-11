Ana Monreal, Elena Tres Cruz y Nuria Iso, ganadoras de los XXV Premios Empresaria, Directiva y IV Emprendedora Navarra 2022 Comunicae

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 09:37 h (CET) Los premios, que cumplen ahora un cuarto de siglo tienen como objetivo visibilizar y destacar la trayectoria profesional que las mujeres empresarias y/o directivas desarrollan con su trabajo diario en el ámbito económico, laboral y social de la Comunidad Ana Monreal Vidal, Elena Tres Cruz y Nuria Iso han sido elegidas hoy, como premio Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra del año 2022, unos galardones organizados anualmente por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) y que este año cumplen su XXV y IV edición, respectivamente.

Los premios, que cumplen ahora un cuarto de siglo y cuyo objetivo es visibilizar y destacar la trayectoria profesional que las mujeres empresarias y/o directivas desarrollan con su trabajo diario en el ámbito económico, laboral y social de Navarra son posibles gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. Caixabank también apoya estos premios dentro de su marco de colaboración con la Asociación.

Con el Premio Emprendedora Navarra del Año, que cumple este año su cuarta edición, AMEDNA busca impulsar el emprendimiento femenino, mostrar ejemplos de mujeres emprendedoras y así contribuir al desarrollo empresarial femenino de Navarra. Desde AMEDNA se quiere reconocer y potenciar el esfuerzo de las mujeres que se deciden a crear sus propios negocios de manera que otras mujeres puedan tener referentes y ejemplos de emprendimiento femenino.

El fallo de los Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2022 ha tenido lugar este viernes por la mañana en la sede de la CEN. El jurado encargado de tomar la decisión ha estado integrado por el Alcalde de Pamplona, D. Enrique Maya, el presidente de la Confederación Empresarial de Navarra, D. Juan Miguel Sucunza, la Concejala de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Dña. María García-Barberena, D. Carlos Sánchez, director de banca de Empresas de Territorial Ebro de CaixaBank, José Andres Palacios, gerente de la Cámara Navarra de Comercio e Industria de Navarra, la directora gerente del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEIN), Dña. María Sanz de Galdeano y por parte de AMEDNA su presidenta Dña Cristina Sotro, Dña Cecilia Wolluschek como secretaria, y Susana Labiano en su papel de gerente.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo miércoles, 30 de noviembre, a las 19:00 horas en el Colegio de Médicos de Navarra con la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite y del alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

Empresaria Navarra 2022

Ana Monreal Vidal ha sido galardonada con el Premio Empresaria Navarra del año 2022 de AMEDNA. Monreal Vidal (Pamplona, 1984) es ingeniera industrial y cofundadora de las empresas iAR, Smart Lean Solutions, además de representante en España de la empresa Sirea.

Monreal realizó estudios primarios en el colegio de Jesuitas de Pamplona y cursó la carrera de Ingeniería Industrial entre 2002 y 2007 en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Compatibilizó sus estudios entre 2004 y 2006 siendo alumna colaboradora en el departamento de Mecánica, Energética y Materiales. Elaboró su proyecto de fin de carrera titulado 'Feasibility study of a fuel cell hydraulic unit' (Estudio de viabilidad de una unidad hidráulica de pila de combustible) durante una estancia Erasmus en Braunchweig en Alemania y obtuvo su máxima calificación. Al terminar la carrera, Monreal se especializó en energías renovables cursando un máster en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Desde 2008 hasta 2013, trabajó como investigadora en el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) dentro del departamento de Energía Solar Térmica.​

En enero de 2014 creó la filial española de la multinacional francesa Sirea, dedicada al control y automatización. Posteriormente, en marzo de 2014 y junto a dos socios, Jon Navarlaz y Miguel Ángel Llorente, Monreal puso en marcha otra empresa, iAR, pionera en software industrial de realidad aumentada. Monreal es miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra (COIINA) y de la Fundación Industrial de Navarra. En 2019, Monreal recibió el galardón a Mejor ingeniero industrial del Año dentro de los Premios Nacionales de Ingeniería Industrial por su trayectoria profesional y empresarial. En 2020, Ana Monreal fue condecorada con la Cruz de Carlos III el Noble por parte del Gobierno de Navarra por su "importante labor en los ámbitos del emprendimiento, la innovación y las tecnologías".

Directiva Navarra 2022

Elena Tres Cruz recibe el Premio Directiva Navarra del año 2022 de AMEDNA. Elena Tres Cruz es directora Ejecutiva de Grupo Inerzia desde enero de 2008. Grupo Inerzia (BAQUERO INVESTMENTS) es un grupo empresarial formado por las empresas NEM, CONAPRO y SERENA, cuyas actividades van dirigidas a la prestación de servicios auxiliares e integrales a empresas del sector de las Energías Renovables, así como el suministro de equipos enfocados a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y el diseño y fabricación de utillajes para mantenimiento y elevación de componentes. El Grupo cuenta con dos centros de Formación en el que se imparten cursos especializados para el sector eólico en PRL (Cursos GWO), y formación técnica de alto nivel para operaciones de mantenimiento eólico, en VENTUM Academy.

Elena, ha sido además directora de Recursos Humanos, Calidad y Organización del Hospital San Juan de Dios y consultora en RRHH, Organización y calidad en Delta Consultores. Ha realizado programas de Advanced Management en el Instituto de Empresa y es Máster en Dirección de RRHH y Prevención de Riesgos Laborales. También es Licenciada por la Universidad de Salamanca en Psicología del Trabajo y las Organizaciones.

Emprendedora Navarra 2022

Nuria Iso Soto ha sido reconocida como Premio Emprendedora Navarra 2022 de AMEDNA. Iso Soto es CEO & Cofounder de Nautilus, una empresa dedicada a las experiencias digitales.

Nuria Iso está licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra y tiene experiencia de más de quince años como diseñadora gráfica y programadora web en diversas empresas de comunicación de Navara como iLUNE o YOU Media. Posteriormente fue programadora especializada en realidad virtual hasta fundar en marzo de 2020 su propia empresa Nautilus, dedicada a las experiencias digitales, la realidad virtual para empresas y formación a través de su plataforma VR Magister, que ofrece un catálogo de cursos de realidad virtual para la formación tanto teórica como práctica, de los futuros profesionales.

Histórico: premio empresaria

Maite Agüeros Bazo (InnoUP Farma S.l., 2021), Dolores Garijo Pérez (Agenor Mantenimientos SA, 2020), Silvia Ezquerra Lavega (Talleres Ezquerra Seamers, 2019), Laura Arzoz Alzate (Distribuidora Navarra de Pinturas, 2018), Irene Puyada Berraondo (Grupo Sannas 2017), Gloria Mascaray (Riberauto 2016), Paqui Fernández Peciña (Lebal 2015), Isabel Jiménez Malo (Transformados Ruiz, 2014), Laura Sandúa Escribano (Aceites Sandúa, 2013) Yolanda Falcón Goñi (Electrónica Falcón, 2012), Mª José Cambra (Restaurante Marisol, 2011), Isabel Chivite Garbayo (Precocinados Frisa S.L., 2010), María Pilar Morales (Peletería Groenlandia, 2009), Ana Beltrán (Bodegas Camilo Castilla, 2008), Rosa Mª Cortés (Cosido Industrial Serco, 2007), Milagros Díaz de Cerio (Juguetes Irigoyen, 2006), Mª Pilar Ochoa (Ochoa Lacar, 2005), Alicia Bidegain (Restaurante Beola, 2004), Piedad Martinez (Tiendas Piedad. 2003), Begoña Sanzberro (Explotación Ganadera, 2002), Teresa Osés (Bobinados Osés, 2001) Mª Ángeles Elso (Saboya, 2000), Atxen Jiménez (Restaurante Túbal, 1999), y Rosa Aldaz (Cafeterías Manterola, 1998).

Histórico: premio directiva

Elena Erroba Esquíroz (3P Biopharmaceuticals, 2021), Ana Azcona Valencia (Dynamobel, 2020), Ekaterina Bukareva (Sistemas Eléctricos Lowind, 2019), Ana Goyén Pérez (Ingeteam Power Tecnology, 2018), Elisa Genua Santamaría (Schneider Electric Puente la Reina, 2017), Mª Carmen Peña (Viscofán 2015), Esther Sanz Pérez (Hotel Maisonnave, 2014), Mª Puy Maestu Toledo (Casa Misericordia de Pamplona, 2013), Anabel Zariquiegui Asiain (Hipermercado Eroski Pamplona, 2012), Yolanda Plaza (Fluitecnik, 2011), Gema Arriazu Rosales (Cementos Portland Valderrivas S.A, 2010), Maite Ecay (Acciona Energía, 2009), Idoia Altadill (OndaCero Navarra, 2008), Ana Larraondo (Decomsa, 2007), Lupe Elizaga (Hotel Iruña Park, 2006), Cristina Mendía (Caja Navarra, 2005), Ana Isabel Sarries (Rohm and Haas, 2004), Concepción Resano (Nacesa Piher, 2003), Marta Vera (Cámara Navarra, 2002), Elena Asiain (Giraud, 2001), Mª Dolores Sánchez (Viajes Iberia, 2000), Pilar Irigoyen (CEIN, 1999), y Clara Munilla (Gigante Verde, 1998).

