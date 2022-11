Entrevista a Enrique Stuyck Romá, autor de Ocurrencias

Enrique Stuyck Romá, abogado, empresario y periodista. Enrique Stuyck Romá, fundador de Stor, expresidente de la Compañía Walt Disney en España y en Portugal y conocido además por su gestión del emblemático bar Chicote de la Gran Vía de Madrid, a punto de cumplir 80 años ha publicado Ocurrencias.

Enrique, sabemos que en su larga trayectoria profesional es abogado, empresario y periodista, fundador de Stor y fue presidente de la Compañía Walt Disney en España y en Portugal y además gestiono el emblemático bar Chicote de la Gran Vía de Madrid, pero ¿nos podría hablar un poco de usted? ¿Quién e s Enrique? Cumpliré 80 años el próximo 20 de enero. Soy madrileño. Tengo una vida bastante activa porque sigo trabajando en una empresa que fundé hace 53 años. Dedicó 5 o 6 horas diarias a esta atípica afición periodística de escribir Cartas al director de periódicos de toda España, entreno una hora diaria al tenis con un profesor, y dedico otra parte del día a ver a la familia, a salir con amigos o a asistir a algún espectáculo.

Recientemente ha publicado Ocurrencias, ¿qué nos puedes contar del libro? Recoge 250 Cartas al director publicadas en periódicos y seleccionadas de entre las 8.600 que me han publicado en periódicos de toda España.

¿Qué le llevo a escribirlo? Ninguna razón en particular. Escribí una primera carta en enero de 2003, en relación a una entrevista a Enrique Iglesias, que me publicaron en El País Semanal, y en ese mismo año me publicaron más de 200 cartas. Dejé de escribir a finales de dicho año y volví a hacerlo de nuevo a principios de 2019 hasta el día de hoy, que continúo haciéndolo a diario.

¿Qué se va a encontrar el lector? Básicamente pensamientos y reflexiones sobre diferentes aspectos de la vida.

¿Cuál es el propósito de este libro? Ningún propósito en especial. Será el lector el que saque sus propias conclusiones.

Enrique, sabemos que es un hombre muy activo, ¿qué significa para usted la palabra jubilación? Ya he comentado en alguna de mis cartas que no hay que jubilarse nunca de la vida, activa.

Sabemos que en la actualidad está cursando en la Complutense el tercer curso del grado de Sociología y, entre sus propósitos más inmediatos, figura el comenzar a estudiar Filosofía, ¿Cree que la edad solo es un número? La edad se lleva en el corazón, porque los sentimientos y el espíritu no envejecen.

¿Qué nos puede contar de su etapa como presidente de Walt Disney en España y en Portugal? Una etapa profesional fantástica. trabajar en Disney fue un auténtico regalo. Creo que es, o era, la empresa más maravillosa del mundo.

¿Cree en la magia? Naturalmente. Sin Magia la vida es menos estimulante.

¿Cuál es su personaje favorito de Disney? Me identifico más con el Pato Donald que con cualquier otro personaje.

Enrique, ¿cuál fue el primer libro que le impactó y por qué? La Metamorfosis de Kafka por el mensaje que lleva implícito.

¿Quién es su escritor favorito? Miguel Delibes.

¿Qué personaje de un libro le hubiera gustado conocer? A Hércules Porto.

¿Y personaje histórico? Alejandro Magno.

¿Alguna manía a la hora de escribir o leer? Leo de todo y escribo de lo que surge.

¿Y su sitio y momento preferido para hacerlo? En la terraza de mi casa al al amanecer.

¿Algún libro o autor le ha influido en tu trabajo como autor? Creo que me han influido varios autores, pero no sabría decir en qué medida.

¿Cuánto tiempo le dedica a escribir? Dos o tres horas diarias.

¿Nos puede decir algo de su siguiente proyecto? Aprender a bailar y volver a enamorarme, si es que esto último se puede considerar un proyecto.

Es esta una recopilación de 250 Ocurrencias seleccionadas de entre, exactamente, 8.600, escritas por el autor y publicadas en diferentes periódicos en la sección Cartas al director.

En 2003 publicó su primer libro, Querida prensa. En 2020 vio la luz el segundo volumen, Una selección de las 3.000 cartas al director publicadas al autor en 66 periódicos y en 2021 Las cartas de Enrique. Una selección de las 2.000 cartas al director publicadas al autor en un solo año. Su afición le ha valido además el Récord Guinness al mayor número de cartas publicadas en un año en un solo periódico: 84 en el diario AS entre el 9 de julio de 2019 y el 8 de julio de 2020.

Enrique Stuyck Romá (Madrid, 20 de enero de 1943). Abogado no ejerciente, periodista por afición y empresario por vocación. Profesionalmente ha trabajado durante varios años como presidente de la Compañía Walt Disney en España y en Portugal, y actualmente continúa vinculado a STOR, S. L., empresa creada en 1971 y de la que es socio fundador. Con 65 años acabó la carrera de derecho, se licenció en periodismo y sigue estudiando actualmente psicología. Padre de seis hijos y abuelo de siete nietos.

También en la Complutense cursa en la actualidad tercer curso del grado de de Sociología y, entre sus propósitos más inmediatos, figura el comenzar a estudiar Filosofía. Tiene patentados varios inventos, uno de los cuales ha recibido la medalla de oro en el Salón de Inventos de Ginebra, y es amante del tenis, disciplina deportiva que hace siete años se convirtió en una tarea más de su agenda diaria.