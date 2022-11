Un escupitajo de Clint Eastwood a la ONU

Palabras del profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, que yo hago mías: ”La ONU, aquella organización de países que dio el visto bueno a la invasión de Inglaterra a las islas Malvinas, ahora dice que Rusia tiene que reparar los daños a Ucrania. No deja de sorprender el número de países que se abstuvieron de votar esta resolución y los que votaron en contra. Pero también llama mucho la atención ver que muchos países latinoamericanos votaron a favor de esta resolución. Es decir: de la resolución que obliga a Rusia a reparar los daños a Ucrania.

Yo me pregunto: hay resoluciones obligando a EE.UU. a reparar Afganistán, Irak, Siria, Libia, Cuba, México, Vietnam. Hay resoluciones de la ONU obligando a Arabia Saudita a reparar Yemen. Obligando a Marruecos a reparar los daños cometidos en el Sahara Occidental. Obligando a Israel a reparar la franja de Gaza y Cisjordania. Si la respuesta es no en cualquiera de estos ejemplos que he mencionado, entonces los países que componen la ONU son unos verdaderos hipócritas y actúan por consigna”.

Las Naciones Unidas han perdido toda credibilidad. En este momento, no sé por qué, me viene a la cabeza la película “Infierno de Cobardes” de mi amigo Clint Eastwood. No me extrañaría que al saber esto, Clint les lanzara un escupitajo negro de los suyos en toda la frente de la ONU.