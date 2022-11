Un puente de diciembre para morirse de risa en el Teatro Lara Una cartelera para todos los públicos de cara a la Navidad José Buitrago

lunes, 21 de noviembre de 2022, 08:31 h (CET)

Una cartelera con espectáculos para todos los gustos y todos los públicos. Eso es lo que se van a encontrar en el Teatro Lara los que vengan de visita a Madrid con sed de teatro en el puente de diciembre y las próximas fechas navideñas. A los habituales éxitos de la cartelera La madre que me parió o Lavar, marcar y enterrar. El musical se sumarán en los últimos días de noviembre otros montajes de los que se podrán disfrutar durante estos días festivos.



Entre los nuevos montajes, destacan Las niñas de Humenne basada en hechos reales y que cuenta con un relevante número de premios así como una candidatura a Mejor Espectáculo Revelación de los XXV Premios Max, y Los sombreros olvidados , tributo particular del dramaturgo Fernando de las Heras a Miguel Mihura y sus Tres sombreros de copa.

En la Cándido Lara, los espectadores podrán disfrutar de Sofá y dos cuerpos ,una comedia dramática sobre el respeto y la tolerancia en la pareja que nace de resultado de un proceso de investigación sobre las relaciones sentimentales. En la Lola Membrives, el público podrá disfrutar del montaje más personal de Eloy Arenas con La inmortalidad es pasajera escrita e interpretada por él mismo, que vuelve al espectáculo unipersonal jugando con el pasado, presente y futuro mostrando, desde la duda, los hechos históricos más relevantes de la historia, relacionándolos con acontecimientos y personajes actuales. Potente, humorístico, divertido, tierno, provocador.

Margarita Xirgu. La actriz de los dos continentes, protagonizada por Blanca Oteyza, con dos únicas funciones en diciembre, o Punto y coma, de Montgomery Entertainment estarán también en cartel durante estos días de asueto.

Además, Otra vuelta de tuerca, la obra más inquietante de Henry James y dirigida por Ramón Paso, sigue representándose en la Lola Membrives y se representará el 7 de diciembre coincidiendo con uno de los días del puente. Los que prefieren un teatro más intimista podrán disfrutar de Sincronía, una comedia amarga, cuya versión corta ha sido seleccionada en el III Certamen de Dramaturgia Femenina de Atenas ya que tendrá una función el martes 6 de diciembre. Los más pequeños también tienen su sitio en el Teatro Lara, ya que en pleno puente, el 3 de diciembre van a poder disfrutar de Sherlock Holmes y el cuadro mágico.

NAVIDAD EN EL LARA

Los que ya están pensando en las fiestas navideñas y celebrarlas en familia están de enhorabuena. La madre que me parió es el plan familiar perfecto, avalado por sus temporadas en cartel, y tendrá funciones el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Además, los espectáculos Reencuentro e Hijos de los 90 vuelven a nuestra cartelera por Navidad con una única función cada uno el 21 y 22 de diciembre respectivamente.

Los que quieran pasarlo de muerte no pueden perderse esta Navidad el musical más aterrador, protagonizado por Inma Cuevas, Lavar, marcar y enterrar. El musical.

Los más pequeños y verdaderos protagonistas de las fiestas navideñas podrán disfrutar de Sherlock Holmes y el cuadro mágico y El pequeño Mozart en sesiones matinales o vespertinas.

En definitiva, son unas fechas familiares y tan entrañables que bien merecen disfrutar de un rato de buen teatro en pleno centro de Madrid.

