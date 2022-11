La Casita de Inglés ofrece clases de inglés online Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

El idioma considerado universal es el inglés y en la mayoría de países europeos se requiere un cierto nivel de esta lengua para poder optar a empleos, conseguir becas o implementar diferentes modelos de negocio.

Actualmente, es posible aprender este idioma de manera presencial o mediante el formato online a través de academias, cursos y profesores particulares.

Sin embargo, para realmente mejorar la fluidez oral es necesario estudiar con empresas de gran calidad comoLa Casita de Inglés, la cual ofrece clases de inglés onlinebasadas en una metodología propia que combina creatividad, diversión y conversaciones con nativos.

La importancia de estudiar inglés en línea con profesores nativos En la actualidad, existen muchos países como por ejemplo Alemania o China que tienen su propio idioma, pero ofrecen becas y ofertas labores exclusivas a quienes tienen un buen nivel de inglés. Por ello, es imprescindible que los niños y adolescentes aprendan a mantener conversaciones fluidas con hablantes nativos de este idioma.

La Casita de Inglés ofrece a niños de 4 a 17 años la oportunidad de aprender con clases de inglés online dictadas por profesores nativos. Gracias a que todo el contenido se maneja en Internet los estudiantes tienen la ventaja de poder estudiar desde la comodidad de su hogar, en el horario que más les convenga.

De esta manera, el aprendizaje del idioma no interfiere en su ajetreada agenda de colegio y extraescolares, ya que solo necesitan dedicar algunos minutos al día para avanzar en el mismo. Otra ventaja de estudiar clases de inglés online con La Casita de Inglés es que los niños se familiarizan con el uso de las nuevas tecnologías y herramientas digitales para aprender en el hogar.

¿Por qué estudiar inglés online con La Casita de Inglés? Algunas plataformas que imparten clases de inglés online suelen ofrecer únicamente cursos grupales y otras incluyen las enseñanzas individuales, pero con profesores distintos todos los días. La Casita de Inglés, por el contrario, cuenta con clases grupales, particulares y para siblings (hermanos del mismo nivel del idioma) para que el estudio sea más dinámico y eficaz.

Al mismo tiempo, los estudiantes siempre estudian con el mismo profesor, lo cual ayuda a fortalecer su aprendizaje del inglés. La razón de ello es que este docente particular examina el talento del niño, sus fortalezas y debilidades en el idioma, intereses y objetivos y cuáles técnicas, juegos o actividades le ayudan a mejorar en las clases.

La Casita de Inglés también incluye un temario que el alumno puede rellenar para empezar en un nivel específico. De esta manera, aquellos que han recibido enseñanzas de inglés en el hogar o en academias tienen la ventaja de iniciar en un módulo más avanzado de formación.

Los docentes a cargo de las clases de inglés online de La Casita de Inglés acompañan a su estudiante durante todo el proceso del aprendizaje, desde la prueba de nivel hasta el logro de sus objetivos en el idioma. Estos docentes tienen acento nativo y gran pasión por la enseñanza, algo imprescindible para que sus alumnos asimilen la lengua de forma orgánica. No hay mejor manera de aprender un idioma que disfrutando de las conversaciones con un profesor nativo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.