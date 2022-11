Frente a la alerta actual, emprendimiento social Un evento internacional que regala 100 becas completas para capacitación empresarial de adultos y jóvenes que deseen hacer crecer sus empresas José Luis Ortiz

viernes, 18 de noviembre de 2022, 08:49 h (CET)

Emprender significa “buscar oportunidades” tanto en el mundo empresarial y en lo social. La oportunidad tiene dos perspectivas, la primera la creación y la segunda tiene que ver con el descubrimiento.

En el primer caso, la “Creation theory” se centra en la realización efectiva para crear oportunidades por el “emprendedor” a través de sus propios recursos y la persona entra en un proceso de aprendizaje iterativo que puede terminar en la formación de la oportunidad que busca.

El segundo caso, "Discovery theory", las oportunidades son descubiertas, pues ya están ahí, y es la alerta emprendedora, la que facilita el descubrimiento de la oportunidad. Desde ese momento se centran en la búsqueda de recursos como fueron los casos de Google, Yahoo o el mismo Facebook.

Estas oportunidades representan potencialmente lucro en el ámbito empresarial y soluciones prácticas a los problemas sociales debidos a los fallos de la sociedad. En ambos casos representan la seguridad del éxito.

La alerta emprendedora no es otra que la habilidad para descubrir los fallos que pueden llegar a ser oportunidades y es lo esencial en el inicio del proceso emprendedor.

En el emprendimiento social el emprendedor no busca tanto lucrase sino producir un cambio social importante, en el que el valor de creación de valor económico es el medio para llevar a cabo la empresa de forma eficiente y autosuficiente. Ahí está el matiz importante que diferencia al emprendedor empresarial y el emprendedor social.

Uno de los factores relevantes en este proceso es la interacción en diferentes redes, tanto sociales, así como personas afines en esa motivación, un verdadero capital social que proporciona acceso a la información y al conocimiento útil y ganar legitimidad en el proceso.

Existe una pauta muy común en ese proceso, generalmente esas oportunidades son descubiertas de forma pasiva, sin idea previa, y no planificada, y una vez descubierta comienza el proceso. Un claro ejemplo de ello es un Proyecto en el que está detrás el Watson Institute y el Ford Fund, entre otras grandes instituciones internacionales, en lo que se busca construir una sociedad en la que todo el mundo tenga la capacidad de dar sentido a sus vidas.

Se busca catalizar a los líderes y diferentes organizaciones como el caso del Ford Fund Fellowship escoge a 25 emprendedores y proyectos de impacto en todo el mundo, como la Fundación CHI de México (https://www.grupoeducativochi.com/), entre otras.

Con su apoyo prepara un evento internacional que regala becas completas para capacitación empresarial a 100 jóvenes y adultos que tengan y deseen hacer crecer sus empresas, generando un impacto positivo a la sociedad. Se darán cita el próximo 8, 9 y 10 de diciembre, en las instalaciones de Fundación CHI en López Mateos 1202, Colonia Tampico-Altamira, Altamira, Tamaulipas, México, para trabajar en la disrupción de los sistemas y promover una verdadera justicia social desde el emprendimiento social, capacitando a líderes preparados para ello. Contando con conferencistas especializados en sus temas provenientes de España, Japón, Estados Unidos y México.

Para aquellos que deseen asistir desde el extranjero, se abrirá la liga de registro para acceder vía remota a la capacitación empresarial.

Seguiremos informando respecto a este evento internacional que busca fomentar el desarrollo social y empresarial en periodos post pandemia para reactivar la economía.

Pueden registrarse aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQIMOZR68mmT09zvJtQdLoZ-m29GNKjmuhsOmeYdmMIzGErw/viewform?usp=sf_link

