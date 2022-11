Con gran éxito se inauguró este lunes en la ciudad de Miami la sexta edición del Galician Cinema and Food Festival. El prestigioso evento que expone lo mejor de la gastronomía y la cultura gallega comenzó con un aplaudido “Showcooking” creado con productos gallegos y liderado por el prestigioso Chef y ganador de una estrella Michelin, Iñaki Bretal. El martes tambiénse llevó a cabo una gran celebración donde el Chef Iñaki Bretal de nuevo sorprendió a un extenso número de invitados con un viaje gastronómico por Galicia a través de una degustación inspirada en el ilustre Camino de Santiago titulado “The Taste of the Way Day” (El sabor de El Camino).

En el marco de este evento tan especial también se destacó la trayectoria de Alfonso Pérez Soto, presidente de Warner Music para los países emergentes, quien recibió el premio “Galegos con Estrela” de las manos de Francisco Conde López, Vicepresidente y Consejero de Economía, Empresas e Innovación de la Xunta de Galicia, como un reconocimiento que destaca cada año la trayectoria de un profesional gallego en Estados Unidos. Pérez Soto lleva 17 años trabajando para esta multinacional con la misión de promocionar a los artistas de la compañía en esos países a la vez que promocionar a artistas locales que puedan triunfar a nivel internacional.

Los promotores del Galician Cinema and Food Festival, Elena Pérez Canal y Miguel Palacios, afirman que esta sexta edición del festival está siendo muy bien recibida en la ciudad de Miami, superando todas sus expectativas, tanto por el interés despertado en medios de comunicación locales y nacionales, así como la asistencia de profesionales y personalidades a las dos primeras jornadas.

Por su parte Francisco Conde López, Vicepresidente y Consejero de Economía, Empresas e Innovación de la Xunta de Galicia, quien también ha estado presente en el evento en Miami comentó: “El mercado de Estados Unidos es prioritario para la industria de alimentos española y especialmente para la gallega, sectores como el aceite de oliva, las conservas vegetales y los productos gourmet, tienen una importante relevancia”.

Además de los dos eventos inaugurales, el Galician Cinema and Food Festival todavía cuenta con dos días más de actividades. El miércoles 16, se celebra The Way Film Day, que presentará el documental sobre El Camino de Santiago “The Camino Voyage” del director Donal O´Ceilleachair que contará con un coloquio abierto al público. Según datos de la Oficina del Peregrino, los estadounidenses son uno de los grupos que más visita este destino. Durante el 2021, más de 5.600 peregrinos estadounidenses realizaron el recorrido jacobeo (un 3,17% de las compostelanas emitidas).

El festival culminará el jueves 17 de noviembre, con el evento “Canned fish and wines paring”, un “Maridaje de Productos del Mar & degustación de conservas y vinos”. El aceite de oliva, pescados y mariscos, las conservas de pescado y los vinos de calidad son los principales productos importados de Galicia a Estados Unidos.

SOBRE EL GALICIA CINEMA & FOOD FESTIVAL (GC&FF)

El Galicia Cinema & Food Festival es considerado como el evento de promoción de Galicia más importante de Estados Unidos, que reúne a las estrellas más destacadas de la cultura, la gastronomía y el cine gallego; a través de cuatro días de eventos exclusivos. El evento cuenta con el apoyo a nivel institucional, del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de la Unión Europea, PescadeRías, Axencia de Turismo de Galicia, Ourense Enogastronómica y el Consulado General de España, en Miami. A su vez Abanca apuesta con más fuerza por el festival junto a Aceites Abril, Cabo de Peñas y Estrella Galicia, además representantes de la industria conservera y pesquera de Galicia, como empresas colaboradoras.

Para más información puedes visitar https://www.galiciancinemafestival.gal/ o seguir @galiciancinemafoodfestival a través de Instagram.

Imágenes del evento: GALERIA DE FOTOS