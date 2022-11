El imparable ascenso de la web SalirPorBarcelona que continúa siendo referencia desde hace más de diez años Tu guía de ocio de referencia para aprender a conocer de una mejor forma esta fantástica ciudad Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 18 de noviembre de 2022, 08:28 h (CET)



Barcelona se presenta como una de las ciudades más cosmopolitas de Europa, ofreciendo gran cantidad de propuestas culturales y ocio. Acercar todo lo que surge en la ciudad al público es la razón de ser de la página web salirporbarcelona.com. Hablamos de una revista digital donde el usuario tiene la oportunidad de estar al tanto de todo lo que sucede en ella. Creada en 2011 como un simple blog personal y desde entonces su crecimiento ha sido exponencial.

Para finales de este 2022 existe la previsión de tener más de 2 millones de páginas visitadas, y unas 150000 visitas al mes, una cifras que hablan por sí solas.

¿Qué consigue salirporbarcelona.com?

Hablamos de uno de los portales de información más adecuados para estar al corriente de todo lo que hay en la ciudad. Por lo tanto, supone un magnífico escaparate para anunciantes y negocios, los cuales pueden encontrar en esta página el lugar perfecto con el que interactuar con sus clientes potenciales. Supone un gran trampolín para aquellos negocios que están comenzando en el sector profesional, ya que la gran cantidad de visitas que tiene la web sirve como plataforma de presentación. Los interesantes precios de patrocinios aplicados por la agencia JEZZ Media, que está detrás de la página, posibilita que la web sea un lugar muy interesante en el que aparecer. Otro dato de interés en cuanto al crecimiento de este año con respecto al anterior, hablamos de un +500%, por lo que no son muchas las páginas sobre Barcelona de estas características capaces de ofrecer tanta visibilidad. La esencia de cualquier guía de información debe de ofrecer contenidos actualizados.

Es por ello que salirporbarcelona.com ofrece diariamente dos nuevos artículos con aquello que consideran debes conocer. Por tanto, se trata de una web viva y dinámica que debe ser visitada de forma frecuente. Siempre vas a encontrar algo nuevo que llame tu atención. Siendo ellos conscientes del tirón que suponen las redes sociales, cada día usuarios anónimos de instagram publican en sus redes contenidos con el hashtag #salirporbarcelona (que ya cuenta con más de 40.000 fotos etiquetadas de esta forma), por lo que simplemente hay que acceder a esta red y buscar por esa etiqueta para encontrar las imágenes más bonitas de la ciudad.

Así mismo, el usuario también tiene la posibilidad de recibir sus boletines periódicos, más de 3000 personas ya lo han hecho y así no se pierden nada. La web salirporbarcelona.com y sus redes sociales son más que una simple guía o una revista digital, se trata de un lugar para compartir. Si eres un forastero y planeas visitar a la ciudad condal, en la web tienes la oportunidad de acceder a gran cantidad de atractivos turísticos con precios interesantes. Ya se trate de una visita a La Pedrera, al Camp Nou por descubrir la magia del entorno de Montserrat, a menos de 50 km de Barcelona, podrás adquirir tus entradas y descubrir todos los lugares que siempre has deseado.

Por qué confiar en una guía como esta

Es sencillo, al sintetizar toda la información de máxima calidad en un único sitio. Con ello, ahorras bastante tiempo y sabes que cualquier evento que se produzca en la ciudad, por muy reciente que sea, va a tener su cabida. No merece la pena que busques en otros lugares, todo lo que necesitas está aquí.

Pero conocer una ciudad no implica solamente estar al tanto de todo lo que ocurre, sino saber más sobre ella basándonos en sus curiosidades, datos de interés o hechos relevantes que han sucedido a lo largo de la historia. Es una manera de sumergirse en la idiosincrasia propia de Barcelona, y de esta forma aprender a amarla con mayor intensidad. Aquellos que visitan Barcelona quedan enamorados para siempre.

Toda la información que vas a encontrar en la web es totalmente confiable y de máximo interés. Esa es la razón de su crecimiento a lo largo de los años, el haber sido un punto de referencia para todos los que viven en ella o acuden de visita. Barcelona tiene mucho que ofrecer, y con esta guía puedes descubrirla cómodamente, conociendo todos los detalles de una de las ciudades con más historia e interesantes del mundo.



salirporbarcelona.com es el lugar ideal para informarte. Ya sea por calidad de los contenidos, actualizaciones o facilidad para encontrar cualquier evento, es tu guía de ocio de referencia para aprender a conocer de una mejor forma esta fantástica ciudad.

