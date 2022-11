El programa “Deja tu Huella” ha conseguido evitar hasta 3.000 nuevos casos de VIH En España, en el año 2020 se diagnosticaron 1.925 nuevas infecciones Francisco Acedo

La epidemia causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha supuesto desde hace décadas un gran reto para la comunidad científica. A pesar de los enormes esfuerzos y del avance científico, sigue sin estar controlada a nivel mundial y es la causa de casi un millón de muertes anuales. Con estos datos sobre la mesa, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), el Grupo de Infecciones en Urgencias (INFURG-SEMES) y Gilead; iniciaron en 2020 el programa 'Deja tu Huella' con el fin de promover y reconocer los programas de cribado del VIH en los servicios de urgencia españoles.

Junto a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y el Grupo de Estudio del SIDA-SEIMC (GESIDA) han presentado en una rueda de prensa los datos del programa “Deja tu huella” tras dos años en funcionamiento en hospitales de toda España. Además, han estado acompañados del Sr. D. Fernando Prados Roa, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) planteó el objetivo 95-95-95 en pacientes con VIH en 2030 (95% diagnosticados, 95% en tratamiento, 95% con carga viral indetectable), sin embargo, en España nos encontramos por debajo 90% en cuanto al diagnóstico, lo que supone un gran problema de detección. En este sentido, se estima que más de 151.000 personas viven con VIH y que 19.613 desconocen que están infectadas. Además, casi la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH se hacen de forma tardía lo que tiene repercusión en el pronóstico del paciente y supone un impacto social y económico negativo.

Por otro lado, calcula que 1 de cada 3 de las oportunidades diagnósticas perdidas en infección por VIH se dan en los SUH. En ese contexto nace la iniciativa “Deja tu huella, dirigida a promover el cribado de la infección por VIH de forma precoz, basándose en la realización de serologías en ciertas circunstancias y en el ámbito de la atención de los SUH. Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de junio de 2022 116 SUH se han sumado al proyecto.

La importancia del diagnóstico precoz

En palabras de los expertos, el diagnóstico precoz no solo ayuda al paciente, sino también a la sociedad en su conjunto ya que, con el tratamiento antirretroviral adecuado, el paciente deja de transmitir la infección. Según datos del Ministerio, en España en el año 2020 se diagnosticaron 1.925 nuevas infecciones, de las cuales un 46% de ellas se produjeron en gente con infección tardía (<350 CD4) que llevaba años infectadas.

Gracias al Programa ‘Deja Tu Huella’, desde el comienzo del proyecto se han detectado en España la suma de 757 nuevos diagnósticos y en total se han realizado 103.000 serologías en toda España. En comunidades como Madrid, se han llevado a cabo 25.000 serologías, con 135 diagnósticos en 2021 y 191 en 2022. El doctor Juan González del Castillo, coordinador del grupo de trabajo INFURG-SEMES y del proyecto “Deja tu Huella”, ha comentado que: “en 2021 se hicieron 309 nuevos diagnósticos. En 2022, hasta el 30 de septiembre, llevamos 448 nuevos diagnósticos”.

Además, ha añadido que existe un importante solapamiento entre el VIH y otras ITS: “el 28% de los HSH diagnosticados de sífilis y el 15% de los pacientes de gonococia identificados en centros de ITS estaban coinfectados por el VIH”.

Algunas ITS, especialmente las ulcerativas, como la sífilis o el herpes genital elevan el riesgo de contraer o transmitir la infección por el VIH.

Por su parte, la Dra. Luz Martín Carbonero, representante de GESIDA y SEIMC, ha comentado que “actualmente tenemos armas para acabar con la infección por VIH. No quiero decir curar a la gente que vive con VIH (PVVIH), pero sí evitar la transmisión”. Asimismo, ha añadido que el diagnóstico tardío de la infección por VIH tiene las siguientes consecuencias: “aumento de morbilidad y mortalidad de la gente infectada, la cual se enferma por enfermedades que habrían sido evitadas; y aumento de la transmisión, ya que una persona sin tratamiento transmite el VIH. Una persona en tratamiento corta la cadena de transmisión. Es decir, Indetectable=intransmisible”.

El papel de las instituciones ha sido siempre un aspecto fundamental para dar impulso a iniciativas que implican aspectos sanitarios de la población. En este sentido, el Sr. D. Fernando Prados Roa, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, destacó la implicación del Servicio Madrileño de Salud en el proyecto ‘Deja Tu Huella’ en estrecha colaboración con SEMES, a través de la participación de los Servicios de Urgencia de 22 hospitales públicos de la región.

Asimismo, destacó otras iniciativas relevantes en esta línea de trabajo, como la Red de Servicios de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH e ITS de la Consejería de Sanidad, que cuenta con 48 dispositivos en la región a los que este mes de noviembre se sumarán tres nuevos. En 2021, estos recursos asistenciales atendieron a cerca de 11.000 personas y realizaron más de 15.000 pruebas rápidas.

Por último, el Sr. Pau Arbós, Senior Business Unit Director de VIH de Gilead ha finalizado comentando que "para Gilead, la lucha contra el VIH en nuestro país es un firme compromiso, y contribuir a la mejora del diagnóstico apoyando iniciativas tan potentes como Deja Tu Huella y de la mano de las sociedades científicas es una enorme satisfacción", y ha agregado que "creemos firmemente que fomentar la colaboración entre distintas entidades es un pilar fundamental para la suma de esfuerzos, y hacerlo también en la urgencia hospitalaria es sin duda un acierto para los pacientes y un privilegio para Gilead".

