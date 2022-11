Estado actual de la industria de la aviación estadounidense tras la pandemia ​El piloto venezolano Rómulo Lander Fonseca, propone un interesante punto de vista con respecto al estado actual de esta industria en EE.UU. Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 16:21 h (CET)

El reconocido piloto Venezolano Rómulo Lander Fonseca, propone un punto de vista muy interesante con respecto al estado actual de la industria de la aviación en Estados Unidos y nos da una pista de esas señales que muestran su pronta recuperación.

La pandemia trajo consigo una serie de retos para la industria de la aviación estadounidense que aún se están tratando de superar, por otro lado, también creó nuevas oportunidades, diversificando los productos y servicios. Este fenómeno ha venido ampliando las posibilidades de crecimiento en el futuro.

Rómulo Lander nos confirma con su experiencia, que la pandemia provocó un importante descenso del tráfico aéreo y del número de pasajeros, pero también trajo reajustes en la industria debido a las nuevas regulaciones y políticas.

Muchas compañías aéreas quieren ahora ofrecer más vuelos a destinos que antes no estaban suficientemente atendidos por las compañías estadounidenses, y se están abriendo nuevas rutas en todo el mundo, así como construyendo nuevos aeropuertos en lugares a los que antes era difícil o imposible llegar. Otro fenómeno que se ha presentado este año, es la gran demanda de tiquetes aéreos y un resurgir de una industria turística que se encontraba estancada tras la pandemia, afirma Rómulo Lander Fonseca.

El impacto de la pandemia en la industria de la aviación

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en la industria de la aviación, sobre todo en el 2020. Los viajes de los pasajeros disminuyeron bruscamente y las compañías aéreas se vieron obligadas a reducir su capacidad y su personal, algunas de ellas llegaron a entrar en quiebra. En estos años, Los aeropuertos han sufrido una drástica caída del tráfico que los llevó a tener problemas financieros. La pandemia también ha provocado un fuerte descenso de la demanda de nuevos aviones, y los fabricantes se enfrentan a la cancelación de pedidos y a los despidos. Se espera que el impacto de la pandemia en la industria de la aviación sea duradero; sin embargo, como nos cuenta el piloto Rómulo Lander Fonseca, en 2022 hemos visto fuertes señales de recuperación, lo que da una perspectiva mucho más positiva al futuro de la industria.

Cómo han afrontado las compañías aéreas el impacto de la pandemia

El impacto económico de la pandemia se ha dejado sentir en prácticamente todas las industrias, y las aerolíneas no son una excepción. Solo en Estados Unidos, la pandemia provocó un descenso del 58 % en los viajes aéreos en 2020. Este descenso de la demanda provocó la correspondiente disminución de los ingresos, y se calcula que las aerolíneas perdieron 77.000 millones de dólares durante ese año.

Para hacer frente a esta disminución de la demanda, las compañías aéreas han realizado una serie de cambios que han resultado tener buenos efectos. Muchas han recortado los vuelos, tanto nacionales como internacionales. Al mismo tiempo, también han aplicado una serie de nuevas medidas de seguridad, como el aumento de la limpieza y la higienización, el uso obligatorio de mascarillas y el distanciamiento social.

Gracias a campañas publicitarias, promociones y convenios, el mercado ha venido tomando fuerza una vez más. También ha surgido una explosión de personas queriendo viajar después de haber estado sin moverse casa por tanto tiempo, lo que ha beneficiado a las aerolíneas.

La buena noticia son los indicios de que lo peor puede haber pasado. En los últimos meses, se ha producido una recuperación gradual de los viajes aéreos a medida que más personas se sienten cómodas volando de nuevo. Con el despliegue de las vacunas y la relajación de las restricciones de viaje, se espera que la industria aérea vuelva pronto a los niveles anteriores a la pandemia, como ya estamos viendo.

Situación del sector de la aviación en Estados Unidos en 2022

Todos los datos muestran un sector más estable y fuerte, se espera que la industria de la aviación se recupere por completo en 2022. Esto se basa en la tendencia actual de la industria, que es un fuerte crecimiento de los viajes aéreos. Esto ayudará a la industria de la aviación a alcanzar sus niveles de ingresos previos a la pandemia. Sin embargo, existe un gran temor a que el entorno macroeconómico actual, termine afectando en 2023 el buen desempeño de la industria, afirma Rómulo Lander.

Sin embargo, para la industria de la aviación en Estados Unidos, la recuperando ha sido lenta debido a los varios factores que la afectan. Uno de ellos, es la grave recesión económica que comenzó en 2020 y que se sigue prolongando ahora con el conflicto de Ucrania. Aun así, la industria lucha por recuperar su equilibrio, y ya podemos ver signos de progreso. Es algo prometedor, ya que recordemos que al principio de la pandemia, el negocio aéreo estaba con respiración asistida, lo cual acabó demandando más de 50.000 millones de dólares en fondos de rescate del gobierno mientras los viajeros desaparecían de los aeropuertos.

Actualmente, la inflación y los elevados precios del combustible siguen planteando retos tanto para las aerolíneas como para los pasajeros. A pesar de estos retos, el futuro de la industria de la aviación parece prometedor. Con la recuperación en el horizonte, las aerolíneas y los aeropuertos se están preparando para un futuro brillante. A pesar de ellos, los aviones ahora están más lejos de pasajeros y el servicio ha tendido a desmejorar según muchos pasajeros, lo que plantea un nuevo problema para las aerolíneas.

Se espera que la industria de la aviación en Estados Unidos continúe con un buen crecimiento en 2023, ayudado por el incremento del tráfico de pasajeros y de los ingresos en general. También se espera que la aviación de carga se recupere después de un desafiante 2020, a medida que las empresas reanuden sus operaciones normales y aumente el comercio mundial.

En ese sentido, para el piloto Rómulo Lander Fonseca es clave recuperar el dinamismo del sector de los viajes de negocios, este es fundamental para la salud de la industria de la aviación, ya que los viajeros de negocios son más propensos a volar en aviones comerciales y a alojarse en hoteles de lujo, generando ingresos estables a las compañías. Sin embargo, se espera que la recuperación sea gradual y que los viajes de negocios no vuelvan a los niveles anteriores a la pandemia hasta 2024. No obstante, se espera que la industria de la aviación continúe su fortalecimiento en 2022 y 2023, con un tráfico de pasajeros y un volumen de carga en expansión.

¿Qué está pasando con el precio de los vuelos durante el 2022 en Estados Unidos?

Muchas personas plantean su preocupación por el constante aumento de los costes en los Estados Unidos, es evidente que todos quieren viajar a Estados Unidos, pero los costos han venido en aumento y esto ha dejado tristes a muchos viajeros.

Es evidente que los vuelos nacionales están teniendo costos elevados debido a las repercusiones económicas que trajo la pandemia. Pero también es cierto que los viajes aéreos internacionales están teniendo muy buenos precios, y eso representa una oportunidad para viajar otros países. Los precios de tiquetes aéreos dentro de los Estados Unidos han estado aumentando muy rápido, hasta 5 veces más rápido que la inflación actual en el país, esto según Forbes. En septiembre se vieron aumentos hasta del 33 % y en noviembre vemos un aumento del 25 % comparado con el año anterior. Según proyecciones, se espera que en esta temporada de Navidad el aumento de los precios pueda llegar hasta a un 55 % más alto que el año anterior.

Esto se debe principalmente al hecho de que ha habido un incremento en el número de personas que hacen reservas de vuelos para viajar dentro del país. Con más personas reservando vuelos, las aerolíneas pueden permitirse el lujo de aumentar sus tarifas. Además, el aumento de los precios del combustible es cada día mayor, lo que afecta las tarifas de vuelo.

Rómulo Lander Fonseca aconseja, que si planea viajar a Estados Unidos en 2022, es mejor que comience a buscar boletos ahora mismo. De lo contrario, podría encontrarse con tarifas mucho más altas en unos meses.

Perspectivas para el futuro de la industria de la aviación para Rómulo Lander Fonseca

La industria de la aviación en Estados Unidos se enfrenta a algunos retos en los próximos años. Una de las mayores preocupaciones es la escasez de mano de obra cualificada. No hay suficientes pilotos, mecánicos e ingenieros cualificados para satisfacer las demandas de la industria. El problema se agrava por el hecho de que muchos trabajadores experimentados se acercan a la edad de jubilación. La industria tendrá que encontrar una manera de atraer y retener a los empleados con talento para mantener un alto nivel de seguridad y eficiencia. Otro reto es el aumento del coste del combustible y de otros gastos operativos. Las aerolíneas han estado luchando por mantener unas tarifas asequibles para los pasajeros y al mismo tiempo cubrir sus costes.

Esto ha conducido a la subida de las tarifas y de las tasas de vuelo. A pesar de estos retos, el futuro de la aviación en Estados Unidos sigue siendo brillante. Existe una fuerte demanda de viajes aéreos y como nos cuenta Rómulo Lander Fonseca, se están desarrollando nuevas tecnologías que ayudarán a mejorar la eficiencia de las aeronaves y a reducir los costes de la operación. Mientras se puedan abordar los problemas que dejó la pandemia, la industria de la aviación estadounidense está preparada para seguir creciendo en los próximos años.

También debemos considerar la relación a futuro de la industria aérea con el medioambiente, asevera Rómulo Lander Fonseca, ya que el crecimiento del transporte aéreo ha tenido considerables impactos en el medioambiente tanto a escala global como local. Surge la urgente necesidad de mejorar la calidad del aire tomando medidas dentro de la industria. La Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, FAA y la industria están colaborando para desarrollar nuevas tecnologías y prácticas que mejoren los viajes aéreos al tiempo que reducen las emisiones, así que veremos grandes avances en esa área.

Reflexiones finales

Rómulo Lander Fonseca nos deja esta última reflexión: "El sector de la aviación en Estados Unidos, tanto de carga como de pasajeros, se ha enfrentado a una serie de retos tras la pandemia, pero también está empezando a mostrar signos de recuperación. La pandemia provocó un importante descenso del tráfico aéreo y del número de pasajeros, pero también provocó cambios en el sector debido a las nuevas normativas y políticas, esto abrió la puerta a nuevas oportunidades que comenzamos a ver materializarse. En este momento, los precios de los billetes de avión han aumentado frente a una gran demanda de vuelos y el sector está empezando a recuperarse de los problemas económicos que dejó la pandemia; sin embargo, se mantiene la mesura en los gastos, ya que aún se siente el golpe que dejó la pandemia en la industria de la aviación".

