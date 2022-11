Entrevista a la profesora y escritora María Domínguez y Velázquez de Castro

Ella fue una gran profesora de primaria, aunque ahora está jubilada, aún así, sigue escribiendo para los niños libros con seres variados que puede convertir en marionetas y hacer una pequeña representación teatral. Los pequeños disfrutan mucho porque ven personalmente a los personajes como si tuvieran vida y actuando. En este caso los alimentos son los que hablan y sienten y nadie lo pone en duda ni se dan cuenta de que no pueden hacerlo. Estos seres son aceptados como tales y este es el primer paso del lector que le llevará a asimilar todo el mensaje que envuelve la obra de María.

Educar, fue siempre su preocupación, y ver la diferencia entre los niños, muchas de las cuales vienen de las familias, le preocupa cuando afecta a su rendimiento y es que algunas sientan unas bases más sólidas que otras, y ella, como maestra, se siente un poco responsable del equilibrio de esas bases, si bien la familia es irremplazable.

Considera que cada niño lleva su propio ritmo en el proceso madurativo, el cual hay que respetar siempre, evitando frustraciones y etiquetas que después lo marcan emocionalmente y lo autolimitan. Por medio de esta entrevista, sabremos un poco más de ella:



¿Qué te ha aportado en tu vida el trabajo como docente, en qué te ha enriquecido? Me ha hecho desarrollar una gran pasión por la Educación, y con ello me refiero a su profundo significado, que no es otro que educar teniendo en cuenta la individualidad, la maravillosa esencia que cada uno de los niños y niñas que componen nuestro grupo, posee.

¿Cuáles son las dificultades que has encontrado? He trabajado durante más de treinta años en Centros Públicos diferentes, teniendo que adaptarme a cada uno de ellos, a los diferentes entornos, a cada nivel sociofamiliar, con los determinantes que conlleva. Siempre intenté aprender a hacerlo lo mejor posible, aunque puedo afirmar que me costó. La Educación además de la dimensión humana, debe abordar otra muy pesada y excesiva: La burocracia. Creo que ella repercute negativamente en un correcto, ilusionado y fluido proceso educativo. Además, constantemente están cambiando los modelos del sistema, en vez de intentar una mejora en la práctica del ejercicio, y sin tanto papeleo; simplemente eso ya supondría una gran mejora.

¿Cuándo empezó a escribir? Siempre me gustó hacerlo, de hecho guardo en mi estantería diversos poemas, cuentos, teatrillos, que aún no he publicado. Desde niña ya me gustaba inventarme historias, luego surgió la necesidad de hacerlo en el ejercicio de la docencia. La vida va evolucionando, ahora tenemos Internet que nos facilita todo, antes no era así y los maestros debíamos elaborar nuestros propios recursos con la ilusión de hacer más interesante y motivador el proceso educativo.



¿Cuál es su último libro publicado? Mi primer libro fue una autoedición, un libro de poemas titulado: Navegando entre versos. Se publicó en diciembre de 2018. La imprenta Grafidimar realizó un encomiable trabajo, cuyo equipo se esmeró tanto en su maquetación como en su impresión. Lo presenté en la Biblioteca Villaespesa, además en algunos Centros Educativos y en librerías locales. El resultado fue una gran acogida.

Mi último libro se titula: El triste limón. Es un título curioso y particular, uno podría pensar en el limón abandonado y seco que quedó olvidado en el frigorífico. ¡Bueno, pues a lo mejor tiene alguna relación. No puedo menos que explicar el porqué de esta historia de fábula:

En el cole íbamos a hacer una limonada, un niño estaba encargado de traer los limones para realizar nuestra receta, el proyecto quedó truncado pues tuve un accidente con la consecuencia de un esguince que me obligó a permanecer quieta en casa, así que acordándome del niño y de los limones escribí este cuento.

¿Qué temática conlleva? Es una fábula llena de fantasía pero a la vez muy real, pues el niño puede identificarse tanto con los personajes como por la situación en la que viven los protagonistas.

Un limón se cae de su árbol familiar y recibe un fuerte golpe, además al caer un niño lo insulta. Esto significa que recibe varios golpes: uno físico (el dolor al caer), y dos golpes emocionales (caer de su árbol, y el insulto). A partir de entonces surge la trama.



¿Cómo son los personajes? Son diferentes, diversos y únicos. -El Triste Limón: principal protagonista, simboliza la inseguridad, el trauma producido por el insulto y el rechazo a su identidad, a su diferencia. -El Paquetito de Azúcar: es pura alegría, energía, con una gran dosis de empatía y sensibilidad. -El Hada Limonada: simboliza la magia, la inteligencia, la que vuela y ve desde arriba todo el problema. Ella con su comprensión y encanto personal planificará la manera para conseguir que el triste limón deje su tristeza.

Los personajes son emocionalmente parecidos a los que nos podemos encontrar en determinados momentos. De hecho traducidos al campo humano podríamos identificarlos con determinadas personas que se cruzan o se han cruzado en nuestra vida. Cuando los niños escuchan la historia, se ven reflejados en ellos.



¿A quién se destina "El triste limón"? Cuando era niña me encantaba escuchar historias y cuentos, mi madre los contaba genial, nos los hacía vivir. Se nos saltaban las lágrimas cuando los protagonistas lo pasaban mal, y nos alegrábamos cuando recibían la ayuda que necesitaban en la resolución de un conflicto. Eso es lo que pretendo con este cuento que va destinado a la infancia en general, cuya moraleja es la importancia de la ayuda mutua.

¿Encierra mensajes para los lectores? El principal mensaje es el valor del respeto hacia los demás. La importancia de integrar a las personas valorando sus diferencias, esenciales en el enriquecimiento del grupo. Es un rechazo al bullying, es una denuncia al acoso. Podría decirse que El triste Limón es pura vitamina C: un canto a la comprensión, a la compasión y a la complicidad.



¿Cuánto tiempo tardó en escribirlo? Esbocé la historia hace ya catorce años, escribí el texto y realicé las ilustraciones durante dos semanas que duró mi baja laboral. Después lo pasé al ordenador con un programa de edición de vídeos, que aún guardo con cariño. Durante el confinamiento del Covid tuve la oportunidad de retomar el cuento y perfeccionarlo, editándose por fin en junio de 2022 por la Editorial “BABI DIBU”.

¿Dónde presentó su libro? Primeramente en el Colegio “Giner de los Ríos”, donde surgió esta historia. Después en la Biblioteca Municipal de Berja: “Miguel de Cervantes”, ejemplo de innovación y reconocimiento en el apasionante mundo de las Letras. Y por último en la Biblioteca “Villaespesa” de Almería, en la que pude contar con el apoyo de cuatro compañeros: María del Carmen Quiles: profesora de didáctica de la Lengua en la UAL, ella realizó magistralmente el preámbulo de mi presentación. Y como broche final, la música. Primero: Lidia Fernández, al piano; y Mar Escudero con su voz, interpretaron magistralmente "La Nana del Limón”. Y por último Juan Rafael Muñoz, profesor de Didáctica Musical en la UAL, interpretó dos pegadizas y bonitas versiones de la canción “El Triste Limón”.



¿Por qué hay que comprarlo? Esta pregunta me causa mucho respeto, un libro no es cualquier objeto preparado para consumirlo, más allá de su valor material está su valor emocional. Mi libro tiene alma de niño, un niño que necesita que no lo dejen solo…abre la conciencia, abre sus brazos, habla de comprensión, y de ayuda, de no ser rencoroso, y del perdón como ejemplo… Ese es el significado de esta historia.

Además, he puesto la voz contando la historia, pues lleva integrado el Código QR.

¿Algo más que añadir? Siempre he intentado transmitir el amor por el arte, el respeto por lo creado. Así mi pasión por ilusionar a mis alumnos cada día mostrándoles imágenes, motivándolos en la importancia de expresarse a nivel plástico y artístico. Ello me ha hecho ser feliz en mi trabajo y romper las barreras de lo preestablecido.

He compartido poesías, cuentos, teatros, en los que el alumnado ha participado y aprendido de forma entusiasmada. Para mí el mayor deseo era que cada niño se levantara cada día con la ilusión de ir al colegio. Ahora estoy jubilada, pero nunca perderé el compromiso que tengo con la Educación, esta vez sin burocracia.

Gracias María, sé que tu intención con tu trabajo es ayudar a todos los niños por igual, no descuidando jamás a los que se quedan atrás y eso hace que te admire. Te gusta aconsejar y dar una mano a todo el mundo y eso te hace especial, valoras las diferencias como algo real y positivo y ya me creo que debe serlo. Si todos fuésemos iguales, sería muy aburrido. Muchos éxitos con tus dos libros, pues ayudarán a crear una mejor sociedad.