S​evilla y Valencia aspiran a ser sede de la segunda edición de TAC! Festival de Arquitectura Urbana Un festival que pone en diálogo la arquitectura, la innovación y el espacio público Redacción

martes, 15 de noviembre de 2022, 12:40 h (CET) La primera edición de TAC! Festival de Arquitectura Urbana ha concluido hoy su programa de actividades con un acto institucional celebrado bajo el pabellón temporal AIRE en la Plaza del Humilladero de Granada. En la cita de cierre se ha anunciado que las ciudades de Sevilla y Valencia encabezan las candidaturas para la segunda edición de TAC!, que se realizará en 2023.



El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y la Fundación Arquia, que promueven esta iniciativa han avanzado las ciudades destacadas de la convocatoria para que los ayuntamientos presenten sus candidaturas a albergar la sede del festival en el año 2023.

Para la convocatoria Ciudad TAC! se han presentado un total de nueve propuestas sólidas y estructuradas que expresan la identidad cultural, el patrimonio y la creatividad de las ciudades, siendo además representativas de la diversidad de España. Los proyectos presentados no solo han partido de los ayuntamientos, sino que también han sido fruto de su alianza con la sociedad civil, entendiendo el espíritu del festival tras tan solo una edición.

"Es curioso como a pesar de ser efímera, y vivir tan poco, esta arquitectura ha dejado una impronta tan grande en esta ciudad. Los poderes públicos debemos impulsar este tipo de iniciativas que acercan y atraen la belleza de forma que los ciudadanos nos acostumbremos a ella y defendamos su presencia en el espacio público", ha comentado María Fernández, subdirectora adjunta de Arquitectura y Edificación del MITMA en el acto de clausura.

Granada, un mes de arquitectura joven, innovación y espacio público

El Ayuntamiento de Granada organizó una programación cultural de un mes de actividades en la que han destacado la creatividad, la ciencia y la música. La programación ha venido acompañada de una exposición donde se han mostrado 23 proyectos destacados del concurso de ideas para el diseño del pabellón temporal en la Escuela Técnica de Arquitectura de Granada. Se trata de una selección de proyectos elegidos de entre un total de 95 propuestas presentadas en la convocatoria, a la que estaban llamados arquitectos y arquitectas de hasta 45 años de edad y a la que respondieron no solo profesionales españoles sino también de Alemania, Chile, China y Dinamarca.

El diseño ganador fue AIRE, de P+S Estudio de Arquitectura, del que el jurado destacó “la combinación de un material natural, con gran tradición artesana local, con un sistema de estructura modular que ofrece un espacio de cobijo en diálogo con la gran escala de la ciudad, posibilitando múltiples usos en relación con el entorno”. Además, se reconoció con premios económicos y menciones a otros proyectos, al resaltarse su calidad arquitectónica, el enfoque sostenible e innovador y la capacidad para adaptarse al espacio público.

Al hacer un balance del festival, la concejala de cultura y patrimonio del Ayuntamiento de Granada, María de Leyva, ha destacado que el pabellón ha supuesto para la ciudad “una cápsula casi atemporal en la que albergar actividades de muy diverso género que han impregnado la curiosidad del viandante e incluso han acercado al profano a la actividad académica”.

Más de 50 actividades entre mesas redondas, talleres, conferencias, presentaciones, danza, lecturas de poesía y conciertos se han realizado en este mes en Granada, principalmente en el pabellón AIRE ubicado en la Plaza del Humilladero, en lo que ha sido una programación variada, atractiva y atemporal que ha congregado a miles de ciudadanos. Esta actividades también ha sido una puerta para un proyecto municipal enfocado en el Sacromonte, contando con el flamenco y la zambra entre sus acciones más importantes. En suma, el festival se ha desarrollado con éxito de convocatoria, tanto de profesionales que han mostrado su creatividad e ideas, como del público de la ciudad andaluza que se ha interesado en su programación.

“Creo que los granadinos hemos estado a la altura y la participación de la población en las actividades ha rondado los 13.000 espectadores de forma directa, lo que nos honra como la ciudad cultural y artística que siempre ha sido Granada, que demuestra que se puede regenerar y reinventar día a día”, ha concluido de Leyva.

La buena acogida de la primera edición se muestra también en los resultados de impacto obtenidos en el área de comunicación. El festival ha llegado a casi 400.000 personas a través de las redes sociales. Mientras, los medios de comunicación han dado gran repercusión a los hitos de la iniciativa, habiendo publicado más de 150 noticias sobre el festival en medios de alcance nacional y en diversas regiones españolas.

Sevilla y Valencia acercarán en 2023 la arquitectura contemporánea y el talento joven

Sevilla y Valencia, las ciudades que encabezan las candidaturas para ser sede de TAC! en 2023, comparten el objetivo de unir la arquitectura contemporánea y la creatividad con el espacio público, todo ello mediante un acercamiento al talento joven. Bajo este fin ambos ayuntamientos persiguen consolidar un proyecto cultural asociado a la instalación del pabellón temporal, que incluya una programación de actividades, actos y eventos que nutra de contenido a este espacio durante el tiempo que permanezca en activo.

En sus aspiraciones como nuevas Ciudades TAC!, Sevilla y Valencia persiguen contribuir con sus proyectos a los objetivos de este festival de hacer relevante la arquitectura joven en España, apostar por el talento y brindar la oportunidad de construir una obra pública de referencia en las ciudades del país. En sus criterios de selección, el jurado ha tenido en cuenta cuestiones como la integración en el entorno, la calidad urbana y arquitectónica, la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos.

La selección de las ciudades se hace de entre un total de nueve que han presentado proyecto para ser sede de TAC!. En sus propuestas, han resaltado el patrimonio histórico y cultural que poseen, su acervo arquitectónico, políticas y agenda cultural, los espacios colectivos y los compromisos económicos para sustentar todas las actividades.

En una línea integral de fomento de la participación, Sevilla plantea que en los últimos años viene trabajando con equipos híbridos de artistas, arquitectos y científicos para desarrollar proyectos que, a través de la cultura, aborden los principales retos actuales de nuestras ciudades: cambio climático, movilidad, comunidades migrantes, relaciones intergeneracionales, minorías y la relación del centro con la periferia.

Como parte de un planteamiento innovador, Valencia propone en su proyecto la iniciativa de Ágora Climática de Las Naves, Centro de innovación social y urbana de la ciudad, así como su intención de incentivar la curiosidad y el interés de la ciudadanía por la cultura ecológica. A través de la arquitectura esto se llevará a cabo generando una experiencia especial, a escala de barrio, buscando soluciones innovadoras en los puntos de encuentro de la ciudadanía, en talleres de producción colectiva e iniciativas de intercambio.



Un festival que pone en diálogo la arquitectura, la innovación y el espacio público

TAC! Festival de Arquitectura Urbana es una iniciativa puesta en marcha desde la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), en colaboración con la Fundación Arquia, que está dirigida a jóvenes arquitectos y que nace con una vocación anual.

La misión de este festival es unir la arquitectura contemporánea y la práctica joven con la reflexión sobre lo urbano y lo social a través de la construcción de un pabellón temporal. Cada edición se compone de dos convocatorias: un llamamiento para ser Ciudad TAC! y un concurso de ideas para la creación del pabellón temporal.

