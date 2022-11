¿Cómo tratar la flacidez del rostro? Exilis, lo último en radiofrecuencia y ultrasonido Ana Ruiz de Infante

martes, 15 de noviembre de 2022, 11:55 h (CET) Entre los tratamientos de radiofrecuencia y ultrasonido más punteros del mercado hemos probado EXILIS, que aplican maravillosamente bien en CRISTINA GALMICHE.



Se trata del primer dispositivo estético que utiliza simultáneamente radiofrecuencia y ultrasonido, una tecnología de vanguardia no invasiva e indolora que ayuda a frenar los signos del envejecimiento en cara, cuello y escote, disminuyendo arrugas y aportando una hidratación profunda, una alternativa perfecta al tradicional lifting.

Al aplicarlo se produce un calentamiento gradual en la piel que hace que se estimule la formación del colágeno, se produzca un efecto de contracción y por ende se consiga un efecto tensor.

Indicado para:

Todo tipo de pieles y personas con un envejecimiento facial leve o moderado que buscan un mantenimiento preventivo o una mejora cosmética ante los primeros signos de la edad. Estupendo para antes de un evento por su efecto lifting o tensor inmediato.



Protocolo: Se recomiendan de 4 a 6 sesiones. Tiempo: 30 minutos PVP: 175€ sesión

¿Cómo se aplica?

En Cristina Galmiche lo primero que hacen es limpiar la piel del rostro, a continuación colocan una plaquita de transmisión en la espalda. Te aplican una glicerina especial y comienzan a trabajar uno de los lados del rostro, con movimientos circulares, 6 minutos en la parte inferior del rostro (cuello y mentón), 4 minutos en el tercio medio de la cara (zona de las mejillas) y por último otros 4 minutos en la parte superior (frente y zona de ojos). Se repite de nuevo en el otro lado.

La temperatura se va modulando en función de la zona a tratar, pero se podría decir que se sitúa alrededor de los 40 grados.

Para finalizar te aplican un peeling enzimático, y mientras este va haciendo efecto sus manos expertas te dan un masaje en los pies o en el cuello… sin palabras… A continuación eliminan los restos del peeling, limpian de nuevo tu piel y te aplican un sérum, una crema facial y contorno de ojos para finalizar.

Beneficios: Estimula el colágeno y la elastina, mejorando la calidad del tejido en cara, cuello y escote.

Disminuye las líneas de expresión y arrugas, también las que se manifiestan alrededor de la boca.

Recupera la elasticidad de la piel, retrayéndola y actuando frente a la flacidez cutánea.

Remodela las facciones, reposiciona los pómulos, levanta las cejas (abriendo la mirada), afina cuello y escote, reduce la doble barbilla y redibuja el contorno facial.

Actúa sobre bolsas y ojeras, y ayuda a eliminar el aspecto de cansancio en la zona de los ojos.

Aporta frescura y rejuvenecimiento cutáneo.

Seguro (aprobado por la FDA), no genera dolor o molestia, sin tiempo de recuperación.

Resultados desde la primera sesión. Los efectos son instantáneos y mejoran progresivamente a partir del primer mes y en ritmo ascendente durante los siguientes meses.

Otra de las ventajas de Exilis es que es extremadamente versátil, al trabajar en varios planos del tejido subcutáneo, no solo es perfecto para tratar la flacidez del rostro, también la del cuerpo, reduciendo la grasa y remodelando las zonas del abdomen, brazos, e interior y exterior de los muslos…

Efectos secundarios y contraindicaciones: Un ligero enrojecimiento transitorio que va desapareciendo en pocos minutos. No se aconseja en embarazadas y en período de lactancia.

Mi consejo : si quieres realizarte este u otros tratamientos elige siempre centros de estética de referencia, Cristina Galmiche siempre será un acierto, en su centrocuentan con las últimas tecnologías para abordar cada problema provocado por el envejecimiento.

https://www.cristina-galmiche.com Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo tratar la flacidez del rostro? Exilis, lo último en radiofrecuencia y ultrasonido Canas y cabello plateado: así deben cuidarse Recomendaciones y tendencias ​Descubre los peinados tendencia de estas Navidades Propuestas para estas fiestas de Ana Lérida, estilista y colorista propietaria de salones ANARA Las diez tendencias que marcarán las bodas de 2023 Los nuevos enlaces borran las líneas de género y sexo: los ramos ya no serán solo cosa de chicas Cómo cuidar el pelo en otoño, ¿realmente se cae más? Consejos para lucir un cabello sano