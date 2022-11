Manantial de los sueños. El Origen de la Navidad Desde el 25 de noviembre hasta el 8 de Enero de 2023 en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid Sandra Ovies

Queridos amigos, un año más ha llegado la Navidad y por eso os queremos presentar una gran producción que podremos disfrutar en Madrid desde el próximo 25 de noviembre y hasta el 8 de enero: Manantial de los sueños. El Origen de la Navidad. Una vez al año, 30 días antes del solsticio de invierno, un reino mágico emerge de la tierra con la energía del agua, la fuerza de los géiseres y el brillo de la luz. Bienvenidos al Manantial de los sueños. El Origen de la Navidad.

Manantial de los Sueños, el Origen de la Navidad, es un Reino Mágico, donde viven seres maravillosos que te harán vivir una EXPERIENCIA INMERSIVA NAVIDEÑA, donde el agua, en sus tres estados, da vida a todo lo que nos rodea. Localizado en la cuna del conocimiento, en un paraje sin igual: el Real Jardín Botánico Alfonso XIII DE LA Universidad Complutense de Madrid.

Un increíble cuento de Navidad donde las Hadas te acompañarán por espectáculos llenos de magia y sueños, vivirás emociones únicas y el hielo de este Reino será un divertido lugar donde las experiencias sólo se convertirán en recuerdos felices y todo ello envuelto en un ambiente navideño lleno de iluminación especial en los jardines, espectáculos, actividades, pasacalles, mercadillo, talleres de reciclaje y mucha magia navideña… porque estamos en El Origen de la Navidad.

Espectáculos que se podrán disfrutar dentro de este gran Manantial de Sueños:

Hontana, El Despertar de la Navidad Un lugar donde los manantiales brotan de la tierra y donde habitan los primeros seres de luz y agua, portadores de vida y magia. Cada año, estas criaturas se despiertan dando lugar al inicio de la navidad. El agua, en sus tres estados, es la protagonista de esta fascinante historia para disfrutar en familia. Creada y dirigida por la compañía Pablo Méndez Performance.

Fuentes del Manantial de los Sueños Este espectáculo muestra la belleza del agua en sus tres estados diferentes a través de un show mágico y lleno de color. Agua, luz, sonido y efectos especiales serán los protagonistas de este visual e impactante espectáculo.

Nacimiento del Géiser de Navidad Shhh, este momento requiere mucho silencio porque ocurrirá algo increíble. Del lago emergerá el Géiser de navidad. La magia del agua, la fuerza de los géiseres y el brillo de la luz te harán descubrir la belleza de la naturaleza.

Y dentro de este impactante circuito mágico podremos vivir grandes e inolvidables experiencias como:

Un Paseo con las Hadas, criaturas mágicas y maravillosas que nos acompañarán por todo un recorrido en la naturaleza. Esta experiencia está dirigida y creada por la compañía Pablo Méndez Performances.

La pista de hielo más grande de Madrid tampoco podía faltar en navidad y la vamos a encontrar en este entorno tan especial y lleno de magia.

Y si te gustan las emociones y quieres sentir el espíritu aventurero que llevas dentro, tienes que venir a descender por nuestros desfiladeros de hielo. Un recorrido brutal en el que la velocidad, el hielo y la emoción se mezclan para vivir una experiencia que siempre recordarás.

Ñam… Ñam… Como sabemos que la hora de comer también es muy especial, la atractiva y luminosa avenida que rodea al gran iglú central, ofrece una gran oferta gastronómica para todos los gustos. Y todo ello rodeado de un mercadillo navideño, donde se podrán encontrar una gran variedad de artículos navideños.

Por supuesto no hay Navidad sin Papá Noel y en un lugar tan mágico como este, también estará presente para que los más pequeños puedan conocerle, dejarle su carta y llevarse un bonito recuerdo fotográfico.

La Cantina de los Sueños es un espacio musical y gastronómico para poder comer o descansar y en el que encontraremos un gran escenario con las mejores actuaciones de música en directo, magia y performance.

Y llega algo que a todos nos encanta: ¿Preparados? ¿Listos? ¡¡Batalla de bolas!! Pero de bolas de nieve. Porque como estamos en un sitio mágico, tenemos bolas de nieve en cualquier momento. Participa en esta batalla cuyo único objetivo es reír y pasarlo bien.

¿Claro, no hay Navidad sin Pasacalles y Cabalgatas verdad? Pues las que vais a poder disfrutar en este espacio tan especial son de seres únicos y muy mágicos. Fascinarán a peques y no tan peques…

Y como somos sostenibles y nos gusta contagiarlo queremos que vengas disfrutar y demostrar lo manitas que eres con unos talleres dirigidos a descubrir cómo con el reciclaje y un poco de magia navideña podemos ser creativos y aportar nuestro granito de arena con la sostenibilidad.

Los organizadores de la producción Manantial De los Sueños quieren introducir un nuevo concepto, sin restarle un ápice de su sabor tradicional a la Navidad: la Sostenibilidad o mejor dicho: Una Navidad Sostenible, con un mensaje claro y rotundo: la importancia del conocimiento y el cuidado del agua en sus tres estados, y en general del medioambiente.

Papa Nöel será uno de los protagonistas de nuestro reino mágico, y a él le hemos entregado esta carta con los deseos sostenibles que queremos que guíen vuestra experiencia cuando vengáis a visitarnos:

*Deseo 1: Prevenir la generación de residuos, y fomentar la reutilización y la gestión selectiva de aquellos que pudieran generarse. También evitar el desperdicio alimentario.

*Deseo 2: Fomentar la movilidad colectiva y sostenible, promoviendo la llegada de nuestros visitantes en transporte público.

*Deseo 3: Cuidar y respetar el arbolado y todas las zonas verdes del recinto, y evitar la contaminación del suelo.

*Deseo 4: Especialmente importante para nosotros; fomentar un uso responsable del consumo de agua y un correcto tratamiento de las aguas residuales.

*Deseo 5: Convertir El Manantial De Los Sueños en un espacio accesible, diverso e integrador para todas las personas que nos visiten.

*Deseo 6: Potenciar la adquisición de productos sostenibles o medioambientalmente responsables en nuestro Mercado Navideño.

*Deseo 7: Aprender juntos, mayores y pequeños, a aportar nuestro granito de arena a la sostenibilidad en nuestros talleres navideños de reciclaje.

*Deseo 8: Generar un impacto positivo a la comunidad creando 450 puestos de trabajo directos y un positivo impacto económico y turístico de más de 6 millones de euros a la CAM.

*Deseo 9: Utilizar únicamente energías 100% renovables y asegurarnos que toda el agua que utilicemos continúe su ciclo en los aljibes del propio Jardín Botánico para su riego.

*Deseo 10: Certificar que El Manantial De Los Sueños será un evento seguro, sostenible y de máxima calidad mediante Q Sostenible Eventos, emitido por la Norma Q Sostenible, método de referencia europeo, que está gestionada por el Consejo Internacional de Empresa Sostenible (CIES).

Manantial de los sueños. El Origen de la Navidad Desde el 25 de noviembre hasta el 8 de Enero de 2023 Lugar- Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid.

