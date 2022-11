Inquietud siempre y otros conmigo también. Lamento está situación y desearía escapar.



Vine a inquietar y es que no vine, me mandaron. Y alrededor llega lo demás. Yo no lo decidí y quién lo hizo es ser de respetar porque lo haría de cualquier forma y ya está.

Y ahora... Locha a locha, euro a euro, peso a peso, bolívar a bolívar… pero no los tengo, sólo soledad, pena y horror, un amor que me llama sin control, amor que huele a muerte, a asesinato, mejor no responder entonces aunque el corazón reclame. Escapar, que olvidaré fácil las malas intenciones y me pondré a salvo de sus risas. Secar el sudor, escribir un cuento y pedirle a Dios, que sea como sé yo, aunque también lo será conmigo y lo aceptaré.

Y acabando ya me despido no pidiendo ser comprendida. Pocos sabrían. Lo mejor es dejarme sola y en paz. Mis dos lochas me harán feliz.