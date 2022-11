​“La Kombucha es una alternativa sana a los refrescos azucarados”

¿Qué es la Kombucha?, ¿un baile?, ¿un libro ancestral coreano?, ¿un toque nuevo de cadera de Shakira?, ¿un bordado irlandés?, ¿una calle de Nueva Zelanda?, ¿una nueva tendencia de peinado Tik Tok?, ¿la nueva canción de la Cebolla?. Nada de todo esto, es una bebida sana, artesana, ecológica, que descubrieron dos mujeres jóvenes de Fregenal de la Sierra (Badajoz), Nuria Morales y Beatriz Magro, donde crearon su empresa, Komvida, en la que dan trabajo a mujeres de la zona rural, donde viven y trabajan.



Beatriz Morales, a la que llaman Bea, hizo un viaje personal por el mundo y en el primer lugar donde se apeó, California, encontró en los supermercados una bebida que le gustaba y que además cuidaba de su salud, una bebida que le daba alegría, placer y le dejaba una buena digestión.

Nuria, ingeniera química experta en fermentados, estaba trabajando en Madrid, como Beatriz, especializada en marketing y comunicación.

Las dos querían encontrar algo para regresar a su pueblo, hacer vida rural e integrar en su vida un proyecto líder en el que trabajar.

La Kombucha, esa bebida milenaria que nació en China, en la región de Manchuria, y que servía para la gente del pueblo y para que los guerreros, después de beberla antes de la lucha, tuvieran más energía.

Según estas dos mujeres, líderes en su empresa Komvida, la Kombucha, además de ser refrescante, contribuye a generar un escudo inmunológico, mejorar las digestiones, regenera y equilibra la flora intestinal y la microbiótica, reduce la toxicidad hepática, mejora los marcadores del riesgo cardíaco, reduce los niveles de azúcar, es buena para la piel, las uñas, es revitalizante, y mucho más.

Lo más importante es que ha servido para que dos mujeres jóvenes hayan impulsado el trabajo rural en su pueblo natal, que sean líderes en su sector y que además, con esa vida y ese camino por recorrer, pueden mejorar la Kombucha, ahora disponen de ocho sabores, con sus ganas puedan emprender más negociosos en espacios rurales donde, lamentablemente, cada día hay más gente que quiere emigrar a la ciudad.

Lean lo que nos dicen de su empresa, negocio líder, mujeres con ganas, vamos bien.

¿Fue en un viaje cuando encontraron la bebida Kombucha? En California, donde al final nace todo lo innovador, mi socia, Beatriz, iniciaba un viaje, un viaje de reconocimiento personal alrededor del mundo y fue allí donde encontró la Kombucha, yo estaba en Madrid, donde trabajábamos antes esperando que se nos ocurriera algo que emprender desde nuestra tierra.

¿Como fue este encuentro californiano con la Kombucha? La Kombucha, es una bebida milenaria, Bea, la encuentra en los supermercados de California, en aquellos momentos la compraba una persona de 16 años como otra mayor de setenta, le picó la curiosidad por saber qué era aquella bebida, no la habíamos visto antes en Madrid, y, al probarla, la encontró tan rica y además con numerosas propiedades para el organismo.

¿Cómo aprendieron a hacer Kombucha? La Kombucha es la fermentación de té, se elabora con cuatro ingredientes: té, agua, azúcar y el ingrediente mágico, el Scoby, que es una simbiosis de bacterias y levaduras. Tuvimos que lanzar muchos litros de kombucha, pero al final obtuvimos el proceso de fabricación, al año siguiente de lanzar esos litros de Kombucha, volvimos a California y revisamos nuestra fórmula, allí, donde están los expertos, y nos reafirmamos en nuestra bebida.

Han instalado su empresa en su pueblo natal, Fregenal de la Sierra (Badajoz) Es donde hemos querido poner nuestro proyecto, somos de pueblo pero también de mundo, y con esa idea hemos creado nuestra empresa, que se llama Komvida, siempre con el propósito de contribuir al bienestar de las personas con nuestra Kombucha y dando oportunidades a las mujeres de la zona e impulsar con ello el liderazgo femenino en todos los niveles.

¿En Komvida, trabajan mujeres del entorno rural? Ahora mismo el 85% del personal de la empresa son mujeres, desde una licenciada, sin ninguna experiencia que hace carrera en Komvida hasta una persona, que por circunstancias, no ha tenido una oportunidad, o se ha querido dedicar más a la familia, a sus hijos y que de repente, con 50 años, quiere trabajar haciendo Kombucha.

¿Todas las mujeres que entran a trabajar en Komvida aprenden allí a hacer Kombucha? Tenemos muchas áreas donde pueden aportar valor, no sólo en la Kombucha, en el producto, sino también en la realización de pedidos, pedidos que los consumidores pueden hacer también directamente, a través de nuestra web (komvida.com), una vez hecho el pedido en 24 horas llega a casa, eso lo hacen posible todas estas mujeres.

En China dicen que la Kombucha es el elixir de la salud inmortal. Al final quien suma Kombucha a su día a día, en una dieta, nota un proceso saludable que hace que el organismo funcione mejor. Kombucha, al ser un fermentado muy potente tiene beneficios que agradece el aparato digestivo, se tienen mejores digestiones, también favorece el ciclo inmunológico, tiene vitaminas, minerales, por eso los chinos lo llaman el elixir de la salud.

¿Por qué envasan su producto en vidrio? La Kombucha, es un producto artesanal, está formada por productos ecológicos, es una Kombucha ecológica, no pasteurizamos, es muy importante, conservamos siempre en frío. En los supermercados siempre se encuentra en frío, y así llega a casa. El producto está mejor en vidrio, es un material que no reacciona a un producto vivo, es vivo por toda esa microbiología que tienen esas bacterias sanas para tu cuerpo, y por ello tiene que ir envasado en vidrio, y además también nosotras estamos comprometidas con el medio ambiente.

¿La Kombucha tiene alguna relación con la herboristería? En Komvida, tomar Kombucha, lo queremos relacionar con un momento de disfrute, es una alternativa a todos los refrescos azucarados convencionales que existen hoy en día. Estamos abriendo un hueco en un mercado en donde están ahora las bebidas gaseosas y azucaradas, se está haciendo un hueco a esta nueva categoría que va en contra de todo eso. No puede compararse a las hierbas de la herboristería, es más comparable, y así lo cree Komvida, a esa bebida que te refresca y que además te aporta beneficios, esas burbujas naturales a las que no añadimos carbónico, son de la propia fermentación, y es una alternativa saludable.

¿Las personas que no pueden tomar té o café pueden tomar Kombucha? El té lo utilizamos como un ingrediente, en el proceso de fermentación la teína se consume casi en su totalidad dejando un residuo de té, no es comparable a tomarte un té o a tomarte un café.

¿Las personas que no pueden tomar azúcar pueden disfrutar de la Kombucha? No se puede hacer Kombucha sin azúcar, el azúcar tiene mucha importancia, es lo que se transforma en ácidos orgánicos, vitaminas, minerales, en Komvida, tenemos un azúcar residual, de apenas dos gramos por botella, es un azúcar residual del proceso y ese ingrediente para la Kombucha es súper necesario.

¿Crearon la empresa en el año 2017, cómo superaron la Covid? Después de un año consolidándonos y creyendo que este producto de consumo podría ser también un producto digital decidimos vender no sólo en los supermercados sino también a través de nuestra web, (komvida.com). Pudimos dar respuesta a la Covid a través de nuestro mercado Online, lo cual fue muy beneficioso para nuestra clientela, para nuestra empresa y para seguir siendo líderes y creando la categoría de Kombucha España.

¿Después de cinco años en el mercado empiezan ya a vender fuera de España? No estamos centradas todavía en la exportación pero ya tenemos algunos distribuidores que están vendiendo fuera de España.



¿Se puede tomar diariamente Kombucha? Si, es una bebida que no tiene límite, el organismo, al principio, puede notar algún cambio porque no está acostumbrado a tomar cada día esta bebida fermentada y con estos beneficios, pero igual que no hay un limite de comer manzanas tampoco lo hay para Kombucha.

¿A qué sabe? Es un sabor especial, siempre hago referencia a la primera cerveza que parece que la notas rara pero después te vas a acostumbrar, pues así es Kombucha, y es también muy, muy refrescante.

¿Se puede celebrar la Navidad con Kombucha? Claro, celebrar la Navidad, también para muchos eventos de todo tipo, porque es una alternativa perfecta para cualquier bebida gaseosa y azucarada, además es muy digestiva y sin alcohol, el alcohol es muy residual, como cualquier fermentado, al final de esa fermentación natural está por debajo de 1%.

¿Cuantos son los sabores de Kombucha? Tenemos ocho sabores de Kombucha, en 2017 sacamos nuestros tres originales: Greenvida, Berryvida y Gingervida, Greenvida seria la base de todas la Kombuchas, Kombuchas de diversos sabores se pueden hacer dependiendo del ingrediente que se le ponga en la segunda fermentación.

¿Se puede uno hacer su Kombucha en casa? Pues sí, pero no sale tan bien equilibrada como cuando es de Komvida, hay que equilibrar muy bien el sabor de la acidez y el dulzor que al final dan al paladar, no el azúcar, sino esos ácidos orgánicos que se transforman.

Hay personas que creen que Kombucha adelgaza. Kombucha, sólo por tomarla, no adelgaza, hay que añadir una dieta saludable, equilibrada del día a día, si que puede ayudar, porque libera metabolismo, y eso es un añadido, pero la Kombucha, solamente, no adelgaza.

¿Es energizante? Tiene muchas vitaminas, y se aconseja mucho beberla después del entrenamiento, cuando haces deporte y tienes que reponerte de todo ese desgaste muscular y con deshidratación, hay verdaderos deportistas que ya han incluido a Komvida en su vida.

¿Es José Manuel Calderón uno de esos deportistas? Es nuestro primer embajador, baloncestista, actualmente ha estado en nuestra fábrica, es extremeño, tiene unos valores, es humilde y sencillo, pero también es valiente, encaja muy bien con el perfil de los valores que nosotras queremos dar a conocer de Komvida, de nuestra empresa, y hemos conseguido que sea nuestro primer embajador.

Ustedes fueron las introductoras en España de la Kombucha, ¿tienen competencia? Somos la primera marca de Kombucha que llegó a los supermercados, somos la primera marca de Kombucha que tenemos el sello IFS en Europa renovado por cinco años consecutivos, eso también avala como calidad a nuestra fábrica, y seguimos siendo las líderes del mercado, todo lo que venga es sumar a la categoría y hay todavía muchas personas por conquistar, creemos en nuestro producto, creemos en nuestra marca y, obviamente, que nazcan cada día más ayuda a que la categoría se vaya abriendo.

¿La expansión internacional es su inmediato futuro? Ahora mismo estamos trabajando en mejorar nuestra fábrica, ahora, la Kombucha, sólo es conocida por un cinco o diez por ciento de personas , queremos conquistar a más personas para que la conozcan, la introduzcan en su día a día, vean sus beneficios y cada día beban menos un refresco azucarado, en nuestros planes está copar mercados cercanos, Portugal, Francia, y ese es también nuestro reto.

¿Tienen alguna oferta para las próximas fiesta navidades? Tenemos nuestra web donde podrán encontrar diferentes packs y pueden celebrar todas las fiestas y días que llegan. Mandamos el producto, a través del transporte en frío, una vez realizado el pedido tardamos 24 horas en hacer la entrega, la Kombucha, al llegar a casa, va directamente al frigorífico porque es un producto natural que puede evolucionar cuando está a una temperatura de más de doce o diez grados, siempre en refrigeración, y además podemos personalizar los packs, por ejemplo, se puede elegir qué combinación gusta más con todos los sabores que tenemos.

Una botella grande, ¿cuánto dura en el frigorífico una vez abierta? En la etiqueta tenemos estipulada una duración de siete días una vez abierta la botella, pero seguro que se la van a beber antes. Es un fermentado natural que si se guarda bien, con la botella sin abrir, dura un año, abierta, siete días. Es un fermentado natural, si se guarda bien, no hay que abrirlo antes.

El producto y su envasado tienen mucho colorido. Si, utilizamos ingredientes ecológicos que añadimos a nuestra Kombucha, y ahí esos colores naturales son los zumos que introducimos para hacer la fermentación y dar sabor a la bebida.

¿Para regalar ahora Kombucha hay que explicar qué es, cómo llega esa información al consumidor? Esta información va siempre en nuestros packs con el producto, tenemos que abrir camino diciendo que ésta es una alternativa sana a los refrescos azucarados.

¿Cada día más hay personas que prefieren consumir productos naturales? Si, hay un tendencia hacia esta forma de vida, pero tenemos que trabajar mucho para llegar a más personas todavía y promover esa tendencia a lo saludable, a lo tradicional, y este Kombucha es un buen producto, saludable, tradicional y además, a través de Komvida, puede llegar a todos los lugares de España, eso siempre lo hemos tenido muy presente Bea y yo porque, al igual que lo vivimos a nivel personal, queríamos que el último pueblo de Soria, también tuviera la oportunidad de tener y poder pedir este producto saludable, que no estuviera sólo en las ciudades.

¿Esta bebida milenaria, del siglo II antes de Cristo, quién la tomaba? En la antigüedad la tomaban como el elixir de la vida por todos los beneficios que les aportaba. Hace unos quince o veinte años se puso de moda en California, dándole un sentido más festivo, más comercial, y menos culinario. Todos todos esos beneficios se mantienen en el proceso natural, como hacemos en Komvida con una marca muy potente y con un aliciente bonito que te anima a bebértela y a disfrutarla en un momento agradable con tus amigos.

¿Por qué eligieron Komvida como nombre para su fábrica? La Kombucha, es la categoría, Komvida, es nuestra marca, e hicimos ese juego de palabras porque nuestra Kombucha está viva, no pasteurizamos, es un producto artesanal, con ingredientes ecológicos, con una burbuja de la propia fermentación, no añadida, sienta bien a nuestro cuerpo, es Kombucha Komvida.

