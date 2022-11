Penúltima jornada de otoño en el Hipódromo de Madrid

Este domingo13 de noviembre, el Hipódromo sugiere todo un plan para amigos y familia con seis interesantes carreras que comenzarán a las 11:45 de la mañana, sin olvidar el ocio infantil del Club Ponyturf con hinchables y paseos en poni, y una sabrosa oferta gastronómica.

Una gran cita en la que se recuerda a la mítica Cuadra Rosales y a su propietario, Don Antonio Blasco, como referentes de la época más brillante de las carreras de caballos en España. La chaquetilla amarilla con la Cruz de San Andrés roja de la Cuadra Rosales ganó la estadística de propietarios en quince ocasiones, desde 1971 hasta 1988, consiguió tres Copas de Oro de San Sebastián y venció en nueve ocasiones en el Gran Premio de Madrid, además de sus triunfos en hipódromos extranjeros.

Don Antonio, junto al apoyo de su esposa doña Marita Villalonga, fundamentó su proyecto en la cría del pura sangre del que salieron grandes campeones como Sultán El Yago, Travertine, MyMourne, Chacal o Pharly como ganadora de un Grupo 1. Pero sin duda la más emblemática para la afición fue Teresa, una extraordinaria yegua imbatida en España a dos y tres años que llegó a participar en Francia en el prestigioso Arco del Triunfo y por la que ofrecieron 130 millones de pesetas que D. Antonio Blasco rechazó.

Simply Striking, ganador del pasado GP Claudio Carudel y tercero del GP de La Hispanidad, detrás de Samedi Rien y Rodaballo, se posiciona como uno de los potentes candidatos al oro tras ser reenganchado a la prueba por sus responsables. Resacón, Raiku y Speak In Colors son otros de los candidatos que también podrían dar la sorpresa.

TODAS LAS CARRERAS DEL DOMINGO Y SUS FAVORITOS

Primera carrera: Premio COPA DE CRIADORES-JAVIER NAVARRO REVERTER (Categoría C) (Cría Nacional), en el que saltarán a la pista seis potrancas de dos años nacidas y criadas en España, con un recorrido de 1.500 m. La preferida de los medios especializados es Safaga, segunda en el GP Subasta ACPSIE a tan solo un cuello de la ganadora Lady Moon. Isolda, que viene de ganar en su debut hace quince días, es su máxima rival.

Segunda carrera: Premio COPA DE CRIADORES-MANUEL DELGADO SÁNCHEZ-ARJONA (Categoría C) (Cría Nacional), una gran cita para los potros de dos años nacidos y criados en España sobre 1.500 m. Serán nueve los aspirantes al triunfo. La prensa señala a Bailén como el candidato con mejores opciones de triunfar, viene de imponerse fácilmente en su última salida. Le sigue muy de cerca Clifford, cuarto en el GP Subasta ACPSIE, y mucho ojo a Araka La Kana que fue segunda en su debut detrás de Bailén.

Tercera carrera: Premio MARITA VILLALONGA, dentro del programa MADE IN SPAIN, reservado a los potros y potrancas de dos años que no hayan ganado. Saltarán a pista once participantes para recorrer 1.500 m., con Canarion como favorito destacado con dos salidas a pista siendo tercero. Maderas también cuenta para lograr la primera victoria.

Cuarta carrera: Premio FULGENCIO DE DIEGO, primera parte del hándicap de 1.800 m. en la que competirán doce ejemplares. Spanish Colt, Tihanna y Dutch Kiki, trío de favoritos.

Quinta Carrera: Gran premio Antonio Blasco. Carrera sobre 1.400 m. Contará con un competitivo lote de 12 participantes, siendo de nuevo Rodaballo el que más confianza ofrece a los expertos. Este excepcional caballo de la Cuadra Pata Negra Racing ha corrido en quince ocasiones, logrando siete victorias y cinco colocaciones. El pasado año consiguió su black type ganando un Grupo II en Alemania, además de destacados triunfos como en el Claudio Carudel y en el Antonio Blasco, todo ello le acredita como uno de los grandes favoritos. Simply Striking, ganador del pasado GP Claudio Carudel y tercero del GP de La Hispanidad, detrás de Samedi Rien y Rodaballo, se posiciona como uno de los potentes candidatos al oro tras ser reenganchado a la prueba por sus responsables. Resacón, Raiku y Speak In Colors son otros de los candidatos que también podrían dar la sorpresa.

Sexta carrera: Premio SULTÁN EL YAGO, acogerá la segunda parte del hándicap sobre 1.800 m. y contará con 18 participantes. Atlántico está en buena forma, tiene el peso y la distancia a favor para pelear duro por el premio. Sogalinda y Einar para escoltarle en el podio.

Datos ofrecidos por el Departamento de Comunicación del Hipódromo.