Mireia Prat y María Laura Elvira, líderes incontestables tras la primera jornada en Peralada Golf La pareja ha firmado una magnífica vuelta de 63 golpes (Fourball) Redacción

viernes, 11 de noviembre de 2022, 11:22 h (CET)

El Santander Golf Tour se encuentra esta semana en Peralada Golf, precioso campo de la Costa Brava, donde se celebra la octava prueba de la temporada: el torneo de dobles. En este primer día de competición, modalidad fourball (mejor bola), hemos podido ver grandes vueltas como la de la pareja formada por la catalana Mireia Prat y la argentina María Laura Elvira, que finalizaban la jornada de hoy con un resultado de 63 golpes.

El arranque fulgurante de la pareja con cinco birdies en los primeros siete hoyos, las aupaba hasta lo más alto de la clasificación. Posición que no cederían en ningún momento tras firmar tres birdies por la segunda parte del recorrido y entregar una tarjeta inmaculada de ocho bajo par. Este resultado las sitúa líderes en solitario con un golpe de ventaja sobre la gaditana Piti Martínez Bernal y la castellonense Natalia Escuriola.

“Ha sido una gran primera vuelta. Yo he empezado jugando muy bien, haciendo varios birdies, y tras el hoyo siete nos hemos compenetrado muy bien las dos, incluso haciendo birdies en los mismos hoyos. Los greenes estaban muy bien, hoy la suerte ha sido que ha entrado absolutamente todo y con el campo en estas condiciones, pues ha facilitado esta gran vuelta, y esperemos que mañana sea igual” aseguraba Mireia Prat.

“Es la primera vez que jugamos juntas. Es una mentalidad diferente esta modalidad, puedes ser más agresiva. Te apoyas y te guías en tu compañera. Es una modalidad que nos gusta porque no solemos jugar este tipo de torneos, y disfrutamos mucho” aseguraba María Laura Elvira

Tras las líderes, a un solo golpe de distancia, se han colocado Piti Martínez Bernal y Natalia Escuriola, que entregaban una tarjeta de 64 golpes con un eagle, siete birdies y dos bogeys y les permite estar en el partido estelar. La jornada final se disputará bajo modalidad greensome (así denominada la modalidad en la que las dos jugadoras ejecutan su golpe de salida para después escoger uno de ellos y proseguir hasta el final del hoyo con golpes alternos).

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, colaborador del Santander Golf Tour Peralada, ofrece a los golfistas, a las agencias de viajes de golf y a los operadores turísticos especializados, la oportunidad de disfrutar de un golf excepcional a lo largo de todo el año en uno de los entornos naturales más bellos de España y del sur de Europa: la Costa Brava.

Situada a 100 kilómetros al norte de Barcelona, en una región enclavada entre las estribaciones de los Pirineos y las aguas del Mediterráneo, la Costa Brava cuenta con una serie de experiencias de golf de primera clase. Cuenta con 8 clubes de golf y 10 campos con trazados muy variados y diseñados por expertos de renombre mundial, así como también, un campo de pares tres de gran categoría.

