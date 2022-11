Consideraciones sobre la vida Mari Domínguez Velázquez de Castro tuvo un nieto Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 11 de noviembre de 2022, 09:16 h (CET) Mi amiga acaba de ser abuela de Daniel, un niño grande y sano, y me escribió estas hermosas palabras que me gustaría compartir en Redacción Siglo XXI. Además ella fue educadora infantil y es la escritora de los libros "El triste limón" y "Navegando entre versos", destinados a niños.

Estas fueron sus palabras dedicadas a su primer nieto:

"El tiempo va escribiendo sobre nosotros, cambiando nuestro paisaje, nuestro espacio. El alma siente la brisa del paso de los momentos. Estamos en el vientre de la vida desde el momento cero, cuando surge el milagro del brote de la semilla en ese instante mágico. Luego va cambiando y tomando forma… y sigue en el vientre de la madre, donde germinó. Creciendo dibuja esa gran curva que no se contiene y que pasados 9 meses se absorbe para dar a luz a una pequeña criatura…

Y el placer de aquel momento se transforma en un grito, y después en el llanto de esa criatura nacida del placer y del amor, en el mejor de los casos.

El tiempo escribirá el futuro de su vida, en las estaciones de una vida completa, si por suerte llega. A veces surge la enfermedad sin nadie quererlo y, es la piedra que debemos llevar en los zapatos mientras caminamos paso a paso con dolor y nos cansamos. Pero el amor de la familia y de los amigos nos dan la fortaleza para desear continuar, sus hermosas palabras, el tono en que se emplean, el abrazo y la caricia son el bálsamo que alivia y cura milagrosamente".

Gracias Mari, disfruté con este texto, quizá porque te considero una buena persona. Espero que mucha gente más lo aprecie y conserve en su mente.

