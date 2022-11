Las cinco mejores películas en lo que va de año, según IMDb

Conforme se va aproximando el final de año llega el momento de hacer rankings con lo mejor de 2022, y uno de lo que es más interesante siempre es el de las películas más destacadas que se han estrenado a lo largo del año.

Para ello, tomaremos una fuente tan fiable como es IMDb, que realiza sus clasificaciones con base al promedio de puntuaciones que otorgan sus usuarios suscritos. Vamos, que se trata de un termómetro muy fiable para saber lo que más gusta a los cinéfilos, tanto como lo pueda ser la popularidad de un casino online en un portal de gambling especializado en rankings y reviews.

Pero dejémonos de preámbulos, y vayamos ya con la lista de las cinco películas mejor valoradas de este 2022 al que ya solo le quedan semanas.

5- Tár

En el número cinco, tenemos un drama protagonizado por Cate Blanchett, que encarna al personaje ficticio de Lydia Tár, directora de una de las orquestas filarmónicas más importantes de Alemania, y considerada una de las mejores compositoras de música clásica de la historia. El filme supone el esperadísimo retorno de un director como Todd Field, que llevaba desde Little Children (2006) sin volver a estrenar, y que ha manifestado que esta nueva película no habría visto la luz si Cate Blanchett no hubiese aceptado el papel, ya que escribió el guión pensando exclusivamente en ella como protagonista.



4- Almas en pena de Inisherin

En el número cuatro tenemos un drama agridulce protagonizado por Colin Farrell y Brendan Gleeson, dos amigos que viven en una isla remota de Irlanda, y que tienen un desencuentro que provoca que uno de ellos, Colm, ponga fin de forma abrupta a su relación de amistad con el otro, Pádraic, quien sin embargo no se resignará y tratará de reconstruirla con ayuda de su hermana Siobhán y un chico muy especial como Dominic.

3- Los Fabelman

En el número 3 del ranking de mejores películas de 2022 de IMDb tenemos nada menos que la última de Steven Spielberg, Los Fabelman, una película que tiene una importante impronta autobiográfica, al contar la historia de un niño de Arizona que descubre como la fascinación por el cine le inspira para narrar historias e incluso contribuye a definir su propia personalidad.



2- Top Gun: Maverick

El retorno de un clásico de los 80 como Top Gun es sin duda uno de los estrenos más destacados del año, con un Tom Cruise que vuelve a meterse en la piel de Maverick 30 años después, para redimirse de los fantasmas del pasado liderando a una escuadrilla de combate de Top Guns en una peligrosa misión.



1- The Whale

El número uno, como no podía ser de otra manera, es para The Whale, el aclamado retorno de un director como Darren Aronofsky con una historia intimista, en la que un gris profesor de instituto, un cuasi irreconocible Brendan Fraser, trata de reconectar con su hija adolescente.



A falta de las películas que se puedan estrenar para la navidad, estas serían los cinco mejores filmes de este año según el ranking de IMDb. Esperamos que, si nos las has visto ya, las veas y las disfrutes todas.