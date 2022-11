El buggy eléctrico matriculable de Electric Car Convert Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 17:30 h (CET)

En la última década, la movilidad eléctrica ha cobrado fuerza debido a los beneficios que genera al medioambiente y el bajo coste de mantenimiento en comparación con un vehículo de combustión.

Entre los medios de transporte más novedosos destaca el buggy eléctrico, desarrollado en principio para transportar a golfistas por el campo de juego.

Ante este escenario y con el objetivo de ofrecer soluciones eléctricas siguiendo el cambio tecnológico de la industria automovilística, la empresa ECC, Electric Car Convert lanza una nueva línea de buggies eléctricos matriculables de 2 plazas, diseñados para circular por las calles de la ciudad, para ir al supermercado, al puerto o a la playa, por donde cada uno quiera.

¿Cuáles son las ventajas de usar un buggy eléctrico? Una de las ventajas más perceptibles y que lo posiciona como una alternativa beneficiosa es la posibilidad de ahorro que proporciona gracias al bajo consumo diario y la facilidad que supone su utilización. Asimismo, al funcionar a través de la carga de baterías, el buggy eléctrico no emite gases contaminantes, los principales responsables del calentamiento global en el planeta.

Ante este escenario, surgen alternativas como las que ofrece Electric Car Convert, una opción que no solo resulta eficiente y sostenible para el medioambiente, sino también práctica y cómoda para moverse por la ciudad o por la urbanización o pueblo.

La nueva línea de buggies matriculables de 2 plazas modelo L02 cuenta con un motor de 4kW AC y con una autonomía que oscila entre los 60 y 70 kilómetros. Además, el buggy incorpora frenos de disco en las ruedas delanteras y amortiguadores McPherson, lo cual colabora con el control de frenada y unas llantas de serie de 12″ que le dan un diseño muy atractivo. El usuario podrá variar, a través de un selector, el tipo de conducción que desee en función de sus necesidades, conducción rápida (por ejemplo, al ir por una carretera, camino…) o una conducción lenta (por ejemplo, dentro de un campo de golf o un recinto cerrado).

Además, conducir por la noche con uno de estos vehículos es completamente seguro, ya que están diseñados con iluminaria LED de automoción de última generación, lo que mejora notablemente la visibilidad en cualquier momento del día.

Asimismo, incorporan una cámara de visión posterior para favorecer la comodidad y seguridad al estacionar.

Un vehículo con múltiples utilidades Si bien los buggies originalmente se utilizaban en el ámbito del golf para trasladar a los jugadores y el equipamiento por el campo de juego, en la actualidad ese uso se ha extendido hacia otras áreas por su comodidad y practicidad, para desplazarse por trayectos cortos en nuestro día a día.

Entre los mercados posibles se encuentran los hoteles, campings, complejos de vacaciones, los clubes, puertos, en zonas industriales, para hacer ecoturismo, entre otras utilidades. No obstante, es importante mencionar que los nuevos buggies matriculables son aptos para conducir en todo tipo de calles y caminos, a excepción de las autopistas.

Para el grupo de profesionales que conforman Electric Car Convert, la comercialización de buggies eléctricos se enmarca en un proyecto empresarial de futuro enfocado en dar soluciones de movilidad eléctrica a sus clientes para que puedan conducir vehículos seguros, cómodos, rápidos y respetuosos con el medioambiente.



