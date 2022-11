Hyland, fabricante de Alfresco y OnBase, convoca su primer Summit sobre Transformación Digital en Madrid Comunicae

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 15:39 h (CET) El encuentro tendrá lugar el 23 de noviembre de 2022 en el espacio "Rastro Madrid", contará con la participación de expertos del sector, ejecutivos de Hyland de todo el mundo y clientes que compartirán su experiencia con los productos Hyland. Dirigido a empresas que quieran profundizar en aspectos como la automatización de procesos, la migración al Cloud o la modernización de servicios de contenidos La Transformación Digital no es un fenómeno pasajero, es una nueva forma de concebir la experiencia del cliente y el modelo de negocio de cualquier empresa. Se aplica a todos los sectores y ha desempeñado un papel clave durante la pandemia. Por eso Hyland, compañía especializada en software para la automatización de contenidos y procesos, coloca esta temática en el centro del primer Summit que organiza en España.

HYLAND SUMMIT MADRID 2022 se celebrará el 23 de noviembre en la capital, en el espacio "Rastro Madrid", y está abierto a la participación de todo aquel interesado en aprender más sobre automatización de procesos, migración al Cloud y modernización de los servicios de contenidos, entre otros temas.

De la agenda destaca la participación de directivos de la DGT (Dirección General de Trafico), Laboratorios Servier o Grupo Eulen entre otros. También les acompañarán en este primer Summit clientes de los productos Hyland, que hablarán de su experiencia, como la charla que mantendrán con AWS, acerca del hoy y el mañana del Cloud.

El único requisito para poder asistir es completar la inscripción: (aforo limitado) REGISTRO Y AGENDA AQUÍ

El evento comenzará a las 9:30 y termina a las 18:00, un marco de tiempo suficiente para:

Hacer networking. Este Summit atraerá a la capital a numerosos expertos del sector, entre ellos altos directivos de empresas, clientes y partners de Hyland. Además, la presencia de los ejecutivos de Hyland permitirá dirigir preguntas a las personas que mejor conocen sus productos.



Este Summit atraerá a la capital a numerosos expertos del sector, entre ellos altos directivos de empresas, clientes y partners de Hyland. Además, la presencia de los permitirá dirigir preguntas a las personas que mejor conocen sus productos. Descubrir las best practices. Este término se refiere a todas las actividades y procedimientos que representan las mejores características operativas, así como los mejores indicadores de calidad. En palabras de los organizadores,"las pautas de buenas prácticas de Hyland permiten poner en marcha estrategias basadas en métodos de eficacia probada".



Este término se refiere a todas las actividades y procedimientos que representan así como los mejores indicadores de calidad. En palabras de los organizadores,"las pautas de buenas prácticas de Hyland permiten poner en marcha Profundizar los conocimientos de Hyland Cloud. En un escenario marcado por el auge del trabajo smart working, las soluciones en la nube desempeñan un papel fundamental. Tal como explican desde la compañía,"las soluciones de Hyland Cloud proporcionan a los empleados un acceso seguro a documentos y aplicaciones, estén donde estén". SOBRE LA COMPAÑÍA HYLAND, ORGANIZADORA DEL EVENTO

Hyland es una empresa de software líder en el ámbito de las plataformas de contenidos. Fundada en 1991, opera en 30 países y cuenta con más de 4.000 empleados.

En la actualidad dispone de un amplio portfolio de soluciones de software, entre las que se encuentran las renombradas plataformas Alfresco y OnBase, además de soluciones para la extracción inteligente de información, como Brainware, o soluciones RPA (Robotic Process Automation).

EL LUGAR PARA ESTE HYLAND SUMMIT MADRID 2022

Este Summit se celebra en un lugar que es, en sí mismo, un símbolo de transformación. "Rastro Madrid", realizado en un antiguo garaje. Se encuentra en C/ de San Cayetano 5. Tiene un aforo de 300 personas y por lo tanto es recomendable confirmar la presencia con suficiente antelación.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.