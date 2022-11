Problemas actuales de los matrimonios en Europa 2022 Es una institución muy importante en la sociedad europea Redacción

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 08:40 h (CET) El matrimonio en Europa está en grave crisis. Según las estadísticas, el número de divorcios ha aumentado en los últimos años, y no parece que la situación vaya a mejorar en el futuro. ¿Cuáles son las principales causas del problema? ¿Cómo podemos abordarlo? En este artículo analizaremos los problemas actuales del matrimonio en Europa y sus soluciones. Esperamos que el artículo le resulte útil e informativo.

Crisis matrimonial

Hoy se habla mucho de la crisis de la institución familiar. Para los jóvenes, la familia hace tiempo que dejó de tener valor. Los demógrafos afirman que los matrimonios se registran cada vez menos y el número de divorcios aumenta. Si la tendencia continúa, en pocos años no quedará ninguna familia tradicional en Europa.

Veamos algunos países por separado.

Grecia: En los últimos 50 años, el número de matrimonios registrados se ha reducido 2 veces, y el número de divorcios ha aumentado más de cuatro veces. Según Eurostat, en 2020, 4 parejas por cada 1000 habitantes se casaron en Grecia, mientras que 10 parejas se divorciaron.

Italia: La situación es similar en Grecia. El organismo estadístico registró el menor número de matrimonios en Italia (3,1÷1.000) y el segundo número más alto de divorcios (9,3÷1.000) en 2020. Según datos del Ministerio de Justicia italiano, cada año se produce un divorcio cada 4 matrimonios.

España: Hablando de España, no es ningún secreto que en este país tampoco tienen prisa por casarse. En 2020, según Eurostat, el número de matrimonios en España fue de solo 3,4 por cada 1000 habitantes. La tasa de divorcios es similar a la italiana y ronda el 9%.

Polonia: Los polacos no tienen prisa por divorciarse. Pero tampoco tienen prisa por casarse. En 2020, según Eurostat, el número de matrimonios civiles en Polonia se situará en una tasa de 3,8 matrimonios por cada mil habitantes. La tasa de divorcio es sólo del 1,4%.

Además de las buenas tasas de divorcio en Polonia, los investigadores registraron la tasa de divorcio más baja en Malta (0,5 por cada mil habitantes) y Eslovenia (0,8). Los más altos - en Lituania, Letonia y Dinamarca (2,7).

¿Por qué es así? Analicemos más a fondo.

Según las investigaciones, las principales causas de divorcio son:

La desconfianza: La desconfianza genera celos y luego "Hola Google, ¿como puedo jaquear el telefono de mi pareja?". Acceder a la correspondencia de las redes sociales que viola los límites del espacio personal.

La infidelidad: la capacidad de ser fiel a una persona deja de ser valorada, y el amor comienza a parecer una carga. Los italianos son propensos a la infidelidad: 3 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio por esta causa.

Diferentes puntos de vista sobre la vida: los cónyuges no pueden llegar a un acuerdo sobre cuáles son sus prioridades y objetivos en la vida.

La violencia doméstica: la violencia física y psicológica es un grave problema que afecta a muchas familias. Según Eurostat, en 2017, 1 de cada 3 mujeres europeas dijo que había sido víctima de violencia física por parte de su pareja.

La falta de dinero: la falta de dinero es una de las principales causas del divorcio. La crisis económica ha afectado a muchas familias europeas, y no parece que la situación vaya a mejorar en el futuro.



¿Por qué la mayoría de los europeos eligen el matrimonio civil?

El concepto de matrimonio civil se originó en Holanda en el siglo XVI. El motivo de su aparición fue la religión. Las personas que pertenecían a diferentes confesiones no podían casarse por la iglesia, por lo que no tenían la oportunidad de legalizar su relación ante Dios. Pero las autoridades permitieron registrar dichos sindicatos en el ayuntamiento. Dicho matrimonio se consideraba entonces civil.

Hoy en día, el matrimonio civil significa vivir juntos y llevar un hogar común sin obligaciones mutuas. Los matrimonios civiles son muy populares en el mundo. Cada vez más parejas no quieren formalizar su relación. Según las estadísticas, el 71% de los matrimonios se celebran en forma civil.



Riesgos del matrimonio civil

1. Mayor porcentaje de ruptura de relaciones: Según un estudio realizado en EE. UU., El porcentaje de divorcios es el doble entre quienes se casaron civilmente y quienes contrajeron matrimonio religioso.

2. Falta de valores familiares: Según algunos estudios, el matrimonio civil puede debilitar los vínculos familiares y llevar a la formación de familias "nómadas".

3. La cohabitación no siempre termina en matrimonio: Aunque la mayoría de las personas que viven juntas planean casarse en un futuro, no siempre sucede. Muchos de ellos prefieren mantener su independencia y libertad.



4. Falta de protección legal: A diferencia del matrimonio legal, la unión de hecho no está protegida por la ley. Si una pareja se divorcia, es más difícil resolver las cuestiones legales derivadas de la disolución de esta relación.

Soluciones a los problemas matrimoniales

No hay ninguna fórmula mágica que pueda salvar un matrimonio en una situación de crisis. Al fin y al cabo, la asociación depende de muchos factores, como la crisis financiera del país, la infelicidad en el trabajo, la falta de tiempo libre, etc. Sin embargo, hay algunas soluciones que pueden ayudar a mejorar la situación:

Sé sincero contigo mismo y con tu ser querido.

Trabaja en ti y en tu relación las 24 horas del día.

Introducir las tradiciones familiares y los intereses comunes.

No violar el espacio personal del otro. Es muy importante estar a solas con uno mismo a veces. Tener una vida privada que no viole el juramento matrimonial.

Viajar más a menudo, reponer tu matrimonio con emociones positivas y reponer tu energía . Hacer planes para los próximos días, meses y años.

Estar atento a la salud de tu cónyuge, ya que la enfermedad puede debilitar el matrimonio. No olvides visitar al médico juntos.

Resolver los problemas financieros. La falta de dinero es uno de los principales motivos de divorcio. Es importante establecer un presupuesto y tratar de no gastar más de lo que se tiene.

Conclusión

El matrimonio es una institución muy importante en la sociedad europea. A pesar de que cada vez más personas prefieren no casarse, el matrimonio sigue siendo muy popular. Muchas personas creen que el matrimonio les dará estabilidad y felicidad.

Sin embargo, el matrimonio no es perfecto. Como toda relación, tiene sus altas y sus bajas. La mayoría de los europeos están dispuestos a luchar por su matrimonio, pero a veces es muy difícil superar las crisis.



Si estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio, no te rindas. Hay soluciones a los problemas matrimoniales. Sólo tienes que encontrar la que mejor se adapte a tu situación. ¡No olvides que el amor todo lo puede! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

