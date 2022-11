Ciudadanía por inversión: su forma rápida de seguridad y movilidad Beneficios de adquirir un pasaporte de inversionista Redacción

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 08:21 h (CET) Usted decide obtener un segundo pasaporte. Pero ¿qué significa realmente? Bueno, invierte en su seguridad y libertad. Nadie sabe cuánto tiempo pasará antes de que decida mudarse porque la situación se está poniendo más difícil. Afortunadamente, no tiene que esperar años para convertirse en ciudadano de otro país si existen programas de ciudadanía por inversión.

El mercado de programas para inversores es bastante dinámico: las ofertas van y vienen, se suspenden o se vuelven menos populares a medida que cambia la situación. Si desea ver de cerca todas las opciones disponibles en 2022, lea nuestra guía detallada dedicada a los pasaportes por inversión. En esta breve publicación, daremos un vistazo general a las oportunidades existentes.

¿Cuáles son los beneficios de adquirir un pasaporte de inversionista?

● Conserva su ciudadanía actual y los funcionarios de su país no son informados sobre su segundo pasaporte. ● Supera cualquier limitación impuesta por su país de origen. ● ¡Obtiene más seguridad personal para usted y sus seres queridos! ● Abrirá cuentas en bancos extranjeros y facilitará mucho las inversiones en el extranjero ● Sus estrategias de planificación fiscal y protección de activos se optimizarán en la mayoría de los casos

Como puede ver, la ciudadanía por inversión es una forma asequible de beneficiarse del lujo de la libre circulación, obtener un aeródromo seguro disponible y disfrutar de todas las ventajas legales y financieras de su nuevo hogar. Por supuesto, existe un camino tradicional hacia la ciudadanía: obtiene un permiso de residencia, luego la residencia permanente, vive en el país de su elección durante muchos años para completar los requisitos de naturalización y finalmente obtiene su derecho a obtener un pasaporte de ciudadano. Gasta menos dinero, pero mucho más tiempo y esfuerzo. Bueno, es su decisión…

Si opta por invertir dinero en lugar de tiempo, el siguiente paso será seleccionar el país. Tendemos a elegir emocionalmente enfocándonos en el país que nos gusta, y no hay nada de malo en eso si satisface sus necesidades. La parte razonable de la elección es asegurarse de conocer sus prioridades y que el país pueda ofrecerle lo que necesita. Y aquí es donde trabajar con un consultor será de gran utilidad.

Si nos pide que encontremos una región que combine mejor todos los atractivos racionales y emocionales, definitivamente mencionaríamos el Caribe. Hermosas islas con playas de arena y el mar azul impulsadas por una ciudadanía bien pensada mediante programas de inversión y un marco legal y financiero probado en el tiempo: todo eso parece ofrecer su abrazo amistoso para que lo disfrute. Puede obtener un pasaporte CARICOM que viene con todos los beneficios del Caribe: lea más detalles y elija uno de los 15 países CARICOM disponibles. Contamos con asesores experimentados que le ayudarán si tiene alguna duda.

El titular de un pasaporte CARICOM tiene derecho a:

● Visitar 130 países sin visa o con visa electrónica/visa a la llegada ● Vivir en cualquier país de CARICOM sin visa por 6 meses ● Usar un corredor de vía rápida en el Control de Inmigración ● Pagar impuestos bajos (después de adquirir un certificado de residencia fiscal)

Además, cada país brinda un privilegio especial: por ejemplo, tendrá derecho a ingresar a China sin visa después de obtener su pasaporte de Granada. Consulta los detalles en nuestro artículo más grande para elegir el regalo que desea.

Hay muchos clientes a quienes les gustaría enviar los documentos y obtener sus pasaportes en línea, ¡y algunos países del Caribe ofrecen esta oportunidad! Sin embargo, siga el enlace anterior para solicitar actualizaciones a nuestros expertos, ya que la situación puede cambiar.



