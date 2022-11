Casellas Cerrajeros 24H ofrece servicios de cerrajería en Barcelona y sus alrededores Emprendedores de Hoy

Un buen porcentaje de las emergencias de cerrajería ocurren en los momentos más inoportunos. Según los expertos de Casellas Cerrajeros 24H, un número importante de las llamadas que reciben se dan en horarios no laborales. Es decir, durante las horas de la noche, días festivos o fines de semana.

Teniendo en cuenta esta realidad del mercado, esta empresa ha configurado su modelo de servicio basado en esta necesidad y ofrece atención en cerrajería las 24 horas los 365 días del año para que cualquier persona pueda solucionar una emergencia. Sin embargo, no es lo único que decidieron ofrecer.

Respuesta con rapidez Casellas Cerrajeros 24H es una firma que nació hace una década con el objetivo de convertirse en referencia en este tipo de servicios en Barcelona. Bajo el concepto de «cerrajeros cerca de mí«, los directivos entendieron que para diferenciarse de la competencia tenían que ser más rápidos. Con este fin, buscaron asociaciones estratégicas.

Este modelo de negocio consiste en establecer una serie de alianzas con las mejores empresas del sector en Barcelona y sus alrededores. De este modo, bajo un mismo centro de operaciones a modo de pasarela, todos los clientes serían remitidos al prestador del servicio más cercano.

La compañía cuenta con cerrajeros ubicados en zonas como Sants, L’Eixample, L’Hospitalet de Llobregat, Nou Barris, Gracia y San Cugat del Vallés, entre otras. Estos puntos equidistantes permiten que, una vez que se formule una llamada, la atención profesional llegue en un tiempo máximo de 15 minutos. Según los responsables de Casellas Cerrajeros 24H, se trata de una respuesta verdaderamente efectiva a las emergencias.

Atención transparente y de calidad Además de la atención oportuna, los desarrolladores del concepto se apoyaron en otros dos pilares para configurar el servicio. El primero de ellos es la calidad, ya que solo se alían con profesionales con experiencia comprobada en servicios relacionados con cerraduras manuales, electrónicas y digitales. Adicionalmente, tienen que estar cualificados para trabajar con vehículos y cajas fuertes.

Los expertos que trabajan con Casellas Cerrajeros 24H están familiarizados con la mayor parte de las marcas del mercado, sobre todo, las más reconocidas. En consecuencia, los profesionales ofrecen soluciones para el arreglo o cambio de cerraduras y bombines, pérdida o rotura de llaves. Además, la firma dispone de un stock de recambios para hacer sustituciones en el momento, sin la necesidad de esperar por la apertura de ferreterías.

Finalmente, Casellas Cerrajeros 24H afirma que su otro gran aspecto diferenciador es la transparencia. Los precios se han establecido acorde con el servicio requerido y el cliente puede solicitar un presupuesto previo. De esta manera, tiene la oportunidad de considerarlo y compararlo antes de que el cerrajero haga el trabajo. La firma garantiza que ese precio no sufrirá modificación alguna al concluir el servicio.



