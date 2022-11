¿Contrato de futuros de Bitcoin? ¿Qué es eso? Te permiten ganar independientemente de la dirección que toma Bitcoin, no solo cuando estamos en un mercado alcista Redacción

martes, 8 de noviembre de 2022, 09:01 h (CET) Una de las formas más usuales de hacer trading con Bitcoin es con los futuros de BTC. Para que tengas una idea, estos no son más que contratos legales y automáticos que pactas con el bróker en el que haces trading con el fin de disfrutar de las ventajas de este modelo de negocio. La principal ventaja es que te permiten ganar independientemente de la dirección que toma Bitcoin, no solo cuando estamos en un mercado alcista.

Diferencias entre Trading Spot y Trading de Futuros

En comparación con el comercio en efectivo o del tipo ‘spot’, el comercio con los futuros de BTC presenta unas características peculiares, ya que no requiere que compres, vendas o mantengas BTC. Si bien es cierto que esta clase de contratos de trading pueden usar moneda fiduciaria, no siempre es así, ya que también puedes operar directamente con cripto-activos.

La gran virtud de este modelo de trading es que permiten a los inversores especular sobre el precio del activo independientemente de la dirección que pueda tomar. Para que lo entiendas mejor, los traders pueden apostar tanto si el precio decide subir, como caer en picado. Lógicamente, el precio de apertura de nuestra orden depende del bitcoin precio hoy Argentina y el momento en el que decidas entrar.

Ventajas del comercio con Futuros de Bitcoin

Entre las ventajas que ofrecen los futuros de Bitcoin a la hora de negociar está el concepto del apalancamiento. Para que lo veas mejor, esto no es más que pedir préstamos de un modo automático con el fin de incrementar el volumen (bitcoin u otro activo) usado en cada operación e independientemente de la dirección que se espere que tome el precio.

Con un sistema de apalancamiento del 20x, puedes multiplicar el dinero invertido por 20. Veamos un ejemplo, si tienes 50$ en una cuenta de intercambio, puedes abrir perfectamente una posición de $1000. Al tratarse de un método que multiplica el retorno neto, el apalancamiento puede hacer que tus ganancias aumenten considerablemente, pero también puede hacer que tus pérdidas sufran las mismas consecuencias si el mercado decide empujar el precio en el sentido contrario. Por lo tanto, los profesionales del trading siempre recomiendan usar un apalancamiento no agresivo, entre 2x y 5x; y más si se trata de principiantes.

¿Qué tan arriesgados son los contratos de futuros?



Como bien hemos comentado en el apartado anterior, el apalancamiento no controlado aumenta radicalmente el riesgo, y más al estar expuesto a un mercado volátil. En resumen, la gestión de riesgos en los contratos de futuros es clave, de allí la razón de usar el mecanismo de stop-loss. Este mecanismo te saca automáticamente del mercado cuando tu posición alcanza la cifra de dinero que asumes perder en dicha posición. Por esto mismo, es recomendable establecer límites estrictos cuando comiences a invertir en futuros apalancados. Un consejo profesional y efectivo es arriesgar entre un 1% y un 5% de tu capital como máximo, ya que la idea es ser rentable y no tentar la suerte.

