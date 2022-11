Crimen, amor y muerte: así es la nueva novela del escritor R. Mazatán Páramo, 'Solo faltan los muertos' Comunicae

lunes, 7 de noviembre de 2022, 17:11 h (CET) El autor explora las aspiraciones, las relaciones y el sentido de la vida una vez pasados los cuarenta en esta obra de misterio en el que una mujer desaparece y otra es asesinada el mismo día El escritor R. Mazatán Páramo, autor de El hambre: Cuatro relatos en torno a la muerte (Editorial Oxímoros) y Vertical (Ediciones Sangremal), regresa a la literatura de la mano de Solo faltan los muertos (Editorial Tregolam).

En esta novela de misterio, Alfonso Egurri queda con su amante, Nadia, para verse en la habitación del mismo hotel al que acuden siempre. Pero cuando esta no aparece, y esa misma tarde una mujer es asesinada en un callejón cerca de allí, Alfonso emprenderá una investigación particular para averiguar cuál es el paradero de Nadia, por qué ha desaparecido, qué relación existe entre ambos sucesos y, lo más importante, quién es realmente la mujer de la que cree haberse enamorado.

«Escribo a partir de lo que he vivido, lo que otros me han contado que han vivido y las historias que he leído, escuchado o visto. Y todas, todas, tienen alguna incidencia sobre lo que imagino. Yo creo que eso es lo más fascinante de las historias, nos ayudan a darle forma a nuestro mundo y a habitarlo de una manera particular, personal. Nadie puede resistirse a que le cuenten una buena historia, ya sea un chisme, un microvídeo de TikTok o una novela histórica de 800 páginas».

El autor explora en esta obra, narrada en primera persona, la dualidad que existe entre el peligro y la sensación de sentirse vivo por primera vez en mucho tiempo, entre el amor que se tiene y el que se merece, y, sobre todo, entre aferrarse a un pasado doloroso o aprender a soltarlo y continuar.

Esta no es solo una historia de crimen, engaño, muerte y pérdida, sino también de amistad, de amor y de resiliencia ante la melancolía y el trauma de una infancia rota abruptamente en una familia desestructurada tras una tragedia.

Con un estilo definido, una ambientación que oscila entre la cotidianidad y el misterio y una trama y unos personajes construidos con minucia, R. Mazatán Páramo permite a los lectores reflexionar sobre la experiencia de las relaciones en un mundo cada día más complejo, las prioridades y la visión del futuro una vez se ha cruzado la barrera de los cuarenta años.

«Este tema de las relaciones y aspiraciones después de los cuarenta es sobre la posibilidad de sanar y cambiar el rumbo de nuestra vida cuando ya tenemos mucha carga de experiencias, pero, igualmente, aún nos queda mucho por vivir».

Ciertamente, una propuesta novedosa que promete asentarse con fuerza en el panorama literario actual.

Solo faltan los muertos ya está disponible en librerías.

