The Valley y la Asociación de Agencias de Medios se unen para desarrollar conjuntamente el PMDC

El PMDC Programa en gestión de Medios, Datos y Contenidos tiene como objetivo ayudar a los profesionales de la comunicación a enfrentarse a entornos cambiantes, que combinen las experiencias digitales, virtuales y físicas, y que puedan adaptarse a las nuevas demandas de los usuarios. Las nuevas maneras de consumir hacen necesaria una continua renovación del programa, que contará con profesionales del sector con una larga trayectoria y que se han enfrentado a retos de comunicación muy diferentes The Valley y la Asociación de Agencias de Medios han unificado fuerzas para desarrollar el Programa en gestión de Medios, Datos y Contenidos que tiene como objetivo ayudar a los profesionales de la comunicación a acercar las marcas a los consumidores, en un momento en el que los públicos, medios y canales se encuentran en constante cambio. Así, este proyecto de formación conjunto será coordinado por AM y llevará el sello académico de The Valley.

La llegada de nuevas maneras de consumir hace más necesario que nunca que los profesionales en comunicación, marketing y negocio estén preparados para enfrentarse a entornos cambiantes, que combinen las experiencias digitales, virtuales y físicas y que puedan adaptarse a las demandas de los usuarios. Es por eso por lo que tendrán que conocer las nuevas tendencias y aplicar las nuevas herramientas y tecnologías como el big data o la inteligencia artificial.

En este sentido, la unión con The Valley aportará la vertiente más digital y tecnológica a este programa, mientras que AM aporta su experiencia en la coordinación de contenidos del Programa en gestión de Medios, Datos y Contenidos que cuenta con una trayectoria de 30 años y ha formado ya a más de 1.000 profesionales.

Para Arantxa Sasiambarrena, CEO y partner de The Valley "el acuerdo con AM es una oportunidad muy interesante que nos permite realizar una formación con un gran recorrido y para The Valley es un placer poder hacerlo en nuestras instalaciones y aportar nuevas ideas a un programa tan importante para profesionales de las ramas de marketing y negocio". Por su parte, el director general de AM, Leo Farache considera "que esta unión con The Valley nos va a permitir desarrollar conjuntamente muchos proyectos que serán beneficiosos para muchas personas. Supondrá una oportunidad para la AM de mejorar su oferta formativa y la creación de nuevas propuestas que ayuden a facilitar el acceso profesional al sector de las agencias de medios".

El claustro de profesores estará formado por profesionales que han trabajado con las marcas más destacadas a nivel nacional e internacional y que se han enfrentado a retos de comunicación muy diferentes a lo largo de su carrera profesional, y aportarán todos sus conocimientos y su capacidad comunicativa durante los 5 módulos, 3 Masterclass y 6 jornadas que dura el Programa en gestión de Medios, Datos y Contenidos. El Programa dará comienzo el próximo 1 de febrero de 2023 y puede encontrarse toda la información en www.mediosdatosycontenidos.com