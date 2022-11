Hudba, el nuevo reproductor de música sin internet Una app totalmente gratuita con la que escuchar música sin cortes durante 24 horas Redacción

Todos sabemos el poder extraordinario que tiene la música y sus efectos sobre nuestros estados de ánimo. No es de extrañar entonces que casi todo el mundo tenga un reproductor de música en su dispositivo móvil. Pues bien, ahora puedes descargarte un nuevo reproductor que marca la diferencia, Hudba: Música sin Internet, una app totalmente gratuita con la que escuchar música sin cortes durante 24 horas.

Con Hudba podrás buscar por género la música que prefieras y escucharla 24/7 sin cortes, y lo mejor de todo, es una aplicación totalmente gratuita. Este nuevo reproductor de música para Android e iOS ofrece la posibilidad de buscar entre más de 150 millones de canciones, tu música favorita. Además, se pueden descargar para reproducir offline y también en segundo plano, entre otras funcionalidades.

Escuchar música sin límites y guardar los temas que más te gusten para escucharlos sin conexión, ya es posible gracias a este nuevo reproductor gratuito. El hecho de no depender de una conexión a internet para poder disfrutar de la música no tiene precio. Sin duda, es una de las apps de música que más va a dar que hablar. Su uso es sencillo e intuitivo y la enorme cantidad de canciones la convierten en la favorita de los usuarios.

Qué te ofrece Hudba

Con Hudba puedes ahorrar tiempo y dinero. Este reproductor te permite una navegación web rápida, gratuita y segura. Optimizado para escuchar audio y video online, ofrece la posibilidad de disfrutar de la mejor música, canciones y radios con audio de alta calidad en formatos WAVE, AAC, MP3, MP4, OGG, XD, FLAC, WEBM, TUB3, MSE, WYNk, FIL.

Además, este reproductor tiene integrado un motor de búsqueda fácil y rápido que te permitirá encontrar lo que buscas en el menor tiempo posible. Sus prestaciones son numerosas, a continuación, se enumeran las más destacadas:

Descubrir canciones nuevas gracias a las recomendaciones de Hudba. Este reproductor utiliza tus búsquedas anteriores para recomendarte nuevos temas y canciones que sean de tu estilo.

gracias a las recomendaciones de Hudba. Este reproductor utiliza tus búsquedas anteriores para recomendarte nuevos temas y canciones que sean de tu estilo. Búsqueda avanzada . Su motor de búsqueda avanzada te da la posibilidad de encontrar cualquier álbum, remix o canción que estés buscando.

. Su motor de búsqueda avanzada te da la posibilidad de encontrar cualquier álbum, remix o canción que estés buscando. Reproductor avanzado . Al descargarte el reproductor tendrás acceso a todos los controles: aleatorio, repetir y todo lo que haga falta para que puedas disfrutar al máximo tus temas favoritos.

. Al descargarte el reproductor tendrás acceso a todos los controles: aleatorio, repetir y todo lo que haga falta para que puedas disfrutar al máximo tus temas favoritos. Actualizaciones diarias . Diariamente, se actualizan las listas de tendencias y listas de reproducción. Serás de los primeros en descubrir nueva música.

. Diariamente, se actualizan las listas de tendencias y listas de reproducción. Serás de los primeros en descubrir nueva música. YouTube. Su configuración te permite reproducir más de 150 millones de canciones de forma totalmente gratuita desde YouTube.

Todas estas características lo convierten en la mejor fuente para escuchar música de forma ilimitada y gratis. Además, con la posibilidad de hacerlo con o sin conexión. Eso significa que podrás escuchar música en cualquier lugar y en cualquier momento. Aunque estés en la montaña, o lejos de cualquier acceso a internet, podrás seguir disfrutando de tu música favorita sin la menor preocupación. No necesitas wifi, o ni siquiera datos, porque Hudba no necesita conectarse a la red para reproducir la música que hayas guardado.

Seguridad de los datos

Aunque se trata de una app gratuita, no por eso se ha descuidado la seguridad. Sus desarrolladores han tenido en cuenta las normas de seguridad necesarias para que este reproductor mantenga a salvo los datos de sus usuarios. Esto es algo a tener en cuenta, pues hoy en día la privacidad de los datos es algo que hay que preservar por encima de todo.

Así, los desarrolladores de cualquier aplicación recogen y comparten los datos de los usuarios según ciertas directrices. Por otra parte, las prácticas de privacidad y seguridad de los datos pueden variar en función del modo en que se utilice la aplicación, la región donde se use y la edad del usuario. En el caso de Hudba, el desarrollador ha confirmado que no se comparten los datos de los usuarios con terceros. Esta condición es la más importante, puesto que es aquí donde se pueden producir fraudes en la mayoría de los casos. De hecho, la mayoría de las apps sí que comparten nuestros datos con terceros.



Conocidas aplicaciones como FaceBook, WahtsApp, Instagram, TikTok o incluso Netflix o Disney + comparten los datos de sus usuarios. Pero incluso LinkedIn y Uber Eats, venden la mitad (50 %) de la información de sus usuarios. Con hudba, en cambio, podrás utilizar la app con total seguridad sin que tus datos personales estén expuestos.

