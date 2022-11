Los abogados expertos en violencia de género de BJ Abogado explican qué es la pensión para las víctimas de esta violencia Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Según información recopilada en una macroencuesta sobre violencia de género realizada en 2019 en España, el 11 % de las mujeres a partir de los 16 años han sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual por parte de sus parejas o exparejas. Ese porcentaje equivale a 2,2 millones de mujeres. Es relevante mencionar que esta cifra llega al 24,4 % (4,9 millones de mujeres) cuando los agresores incluyen, además, a otros hombres sin ningún tipo de vínculo sentimental.

Ante este problema que no para de crecer, BJ Abogado es un despacho profesional, formado por abogados violencia de género y ubicado en la localidad de Sevilla, que se caracteriza por su sólida impronta personal, en la que el ejercicio de la profesión se encuentra estrechamente vinculado al trato personalizado con sus clientes.

¿De qué manera se puede acceder al pago por concesión de mujer maltratada? Entre la diversidad de asuntos que se trabajan en este despacho de abogados en Sevilla, destaca su especialidad en materia de malos tratos en el entorno doméstico, también conocida como violencia de género. Dada la importancia que este tema tiene en la actualidad, los abogados especializados en violencia de género de este bufete cuentan con una amplia experiencia en el tema que puede ser de gran ayuda para afrontar este tipo de casos.

En cuanto a aquellas mujeres que sufrieron maltrato por parte de un hombre, este estudio de abogados especializados en violencia de género brinda asesoramiento en la paga por concesión de mujer maltratada, la cual consta de un apoyo único a las víctimas de violencia doméstica y para la cual es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Según establece la ley en España, esta concesión está destinada a víctimas que no cuentan con recursos económicos y poseen limitaciones para acceder a un empleo. De esta manera, el pago otorgado por el Gobierno de España es un medio para hacer valer sus derechos económicos y garantizar la integración social y la autonomía de las mujeres.

Para solicitar esta ayuda, es necesario realizar la presentación ante el organismo administrativo con competencia en violencia doméstica de cada localidad, donde evaluarán la condición de maltrato de cada mujer. Asimismo, es necesario verificar que la persona no tenga acceso a rentas que superen el 75 % del salario mínimo y que no viva con su agresor. En caso de mujeres extranjeras, deben contar con un certificado de residencia vigente.

Un estudio de abogados especializados en violencia de género Con una sólida experiencia en la resolución de este tipo de casos, desde BJ Abogado proporcionan un servicio de asesoramiento y plantean la defensa en la forma en la que mejor entiendan que quedan protegidos los derechos de cada cliente.

Esta firma de abogados tiene trato directo y personal con sus clientes, lo que les permite establecer una relación basada en una confianza duradera, transparente y de calidad. Con la clara convicción de que su profesión permite ayudar a las personas y evitarle perjuicios mayores, todos los casos son abordados con el mismo interés y grado de confianza.

La rapidez en sus respuestas es otro de los distintivos de BJ Abogado, ya que destinan su tiempo en cada problema, brindando una máxima atención y dedicación para responder de forma ágil a las necesidades de sus clientes.



