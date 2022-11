​La ciudad de Miami será la sede de la Sexta Edición del Galician Cinema & Food Festival

El Galician Cinema and Food Festival anunció hoy que ha escogido la ciudad de Miami como sede para la celebración de su sexta edición. El reconocido evento que tiene como objetivo exponer y celebrar lo mejor de la cultura gallega en Estados Unidos, se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre y contará con cuatro jornadas que incluye varios eventos gastronómicos y la presentación de un documental sobre El Camino de Santiago titulado “The Camino Voyager”.



“Las ediciones anteriores del Festival se celebraron con gran éxito en la ciudad de New York y en esta nueva etapa, quisimos moverlo a Miami para amplificar nuestro alcance y ofrecerle a la comunidad local e Hispana un espacio para conocer nuestra cultura y nuestros productos, con el fin de que puedan acercarse más a fondo a nuestras tradiciones y disfrutar de nuestra rica gastronomía”. Afirman los promotores, Elena Pérez Canal y Miguel Palacios.

Este evento representa una gran oportunidad para conocer de primera mano aquellos productos que engrandecen la gastronomía de Galicia y para esto contará con uno de los máximos representantes de su cocina, y además ganador de una estrella Michelin, el chef Iñaki Bretal, quien estará ofreciendo durante tres días una serie de presentaciones culinarias con productos gallegos para el deleite de los invitados. En el marco de esta semana también se le entregará el premio “Galegos con Estrela” a Alfonso Pérez Soto, presidente de Warner Music para los países emergentes. Un reconocimiento que destaca cada año la trayectoria de un profesional gallego en Estados Unidos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

▪ Lunes 14 de noviembre de 2022 Evento – “Showcooking” con productos gallegos-Chef Iñaki Bretal

▪ Martes 15 de noviembre de 2022. The Taste of the Way Day. (El sabor de El Camino) Entrega Galardón “Galego con Estrela” y experiencia gastronómica Galega con el Chef Iñaki Bretal

▪ Miércoles 16 noviembre de 2022 The Way Film Day Presentación del documental sobre El Camino de Santiago “The Camino Voyager”

▪ Jueves 17 de noviembre de 2022. Canned fish and wines paring ▪ Maridaje de Productos del Mar & degustación de conservas y vinos por el chef Iñaki Bretal

SOBRE EL GALICIA CINEMA & FOOD FESTIVAL (GC&FF)

El Galicia Cinema & Food Festival es considerado como el evento de promoción de Galicia más importante de Estados Unidos, que reúne a las estrellas más destacadas de la cultura, la gastronomía y el cine gallego; a través de cuatro días de eventos exclusivos. El evento cuenta con el apoyo a nivel institucional, de Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de la Unión Europea, PescadeRías, Axencia de Turismo de Galicia, Ourense Enogastronómica y el Consulado General de España, en Miami. A su vez Abanca apuesta con más fuerza por el festival junto a Aceites Abril, Cabo de Peñas y Estrella Galicia, y de más representantes de la industria conservera y pesquera de Galicia, como empresas colaboradoras.

Para más información puedes visitar https://www.galiciancinemafestival.gal/ o seguir @galiciancinemafoodfestival a través de Instagram.