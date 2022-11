Dianne Reeves, la gran diva del jazz, revive grandes éxitos de su carrera en el CNDM

Dianne Reeves (Detroit, 1956), una de las vocalistas más destacadas del jazz contemporáneo, debuta en el ciclo "Jazz en el Auditorio" del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) con un repertorio en el que revivirá los grandes éxitos de una carrera memorable, galardonada con hasta cinco premios Grammy. El concierto es una coproducción del CNDM y Villanos del Jazz, y cuenta con la colaboración del Festival Internacional Jazz Madrid 2022. Tendrá lugar el lunes 7 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio Nacional de Música.



Considerada una leyenda viva del género, esta gran dama del jazz combina con maestría la improvisación con la excelencia vocal a través de un estilo único con tintes de R&B, ritmos latinos y pop. Su virtuosismo quedó patente cuando se convirtió en la primera cantante en obtener tres Grammys a la mejor interpretación vocal de jazz con tres proyectos consecutivos, algo que no había sucedido nunca hasta entonces. Su participación en la película de George Clooney Buenas noches, y buena suerte, nominada a seis premios de la Academia de los Premios Óscar, le valió su cuarto Grammy a la mejor interpretación vocal de jazz por la banda sonora de la película.

En el concierto del CNDM, la veterana vocalista de Detroit invita a una velada inolvidable cargada del mejor y más exquisito jazz, donde el verdadero instrumento protagonista será su extraordinaria voz. Algunas de las canciones más queridas de los galardonados álbumes In the moment, The calling y A little Moonlight -donde trabajó con Arif Mardin, legendario productor de grandes artistas como Aretha Franklin- sonarán por primera vez en el CNDM. No faltarán tampoco versiones memorables como Waiting in Vain de Bob Marley, Dreams de Fleetwood Mac, o I Want You de Marvin Gaye, de su también premiado proyecto Beautiful Life.

Esta icónica cantante, heredera de la mejor tradición jazzística de todos los tiempos, estará acompañada en el escenario por un elenco de experimentados músicos: Edward Simon (piano), Romero Lubambo (guitarra) y Reuben Rogers (bajo).

Una estrella del jazz

Descubierta por el excepcional trompetista Clark Terry, Dianne Revees pudo empaparse del jazz más académico en las salas de conciertos, donde siendo muy joven aprendió la destreza de la improvisación y lo lejos que podía llegar con su voz. Con más de 30 títulos a sus espaldas, entre álbumes de estudio y recopilatorios, puede presumir de haberse convertido en una de las figuras indiscutibles del jazz moderno.

Dianne Reeves ha grabado y actuado con Wynton Marsalis, uno de los grandes trompetistas de la historia, y la Lincoln Center Jazz Orchestra. También ha grabado con la Orquesta Sinfónica de Chicago dirigida por Daniel Barenboim y ha sido solista con Sir Simon Rattle y la Filarmónica de Berlín.