​El nuevo primer ministro del Reino Unido dice que estudiar en EE. UU. le ‘cambió la vida’ Estudió ciencias empresariales en la Universidad de Stanford Redacción

miércoles, 2 de noviembre de 2022, 09:47 h (CET) Rishi Sunak, en el número 11 de la calle Downing en 2021, cuando ejercía como canciller de Hacienda del Reino Unido, estudió ciencias empresariales en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. (© Simon Walker/HM Treasury)

El nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, atribuye a su experiencia al estudiar ciencias empresariales en el Valle del Silicio en California el haberle ayudado a ampliar su idea de lo que es posible.

Sunak, que el 24 de octubre se convirtió en el primer ministro más joven de la historia moderna del Reino Unido y el primero de ascendencia india, obtuvo su MBA (maestría en Ciencias Empresariales) en la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Stanford en 2006.

“En Stanford, te encuentras en el corazón de un ecosistema y una cultura que no se parece a nada de lo que he visto en el mundo”, dijo Sunak, de 42 años, a la publicación “Morning Brew“ en junio. “Todo el mundo está interesado en cambiar el mundo, y empiezan con el mayor de los sueños, y el ecosistema a su alrededor [el Valle del Silicio] apoya el intento de ayudar a las personas a hacer realidad esas ambiciones”. Sunak también dijo que estudiar en Estados Unidos expandió considerablemente su mentalidad.

Antes de estudiar en Estados Unidos, Sunak trabajaba en el sector de las finanzas y solicitó su ingreso en Stanford con la intención de ampliar sus horizontes al servicio público, según explicó Derrick Bolton, de la Escuela de Negocios de Stanford, al diario The Mercury News.

En Stanford, Sunak conoció a su futura esposa, Akshata Murty, y la pareja permaneció en California durante varios años tras su graduación. Tras regresar al Reino Unido, Sunak continuó con su carrera de finanzas antes de ser elegido miembro del Parlamento británico en 2015. “Estar en Estados Unidos me cambió la vida”, dijo Sunak en 2021.

Como canciller de Hacienda del Reino Unido, Sunak supervisó el desarrollo del plan de alivio del país contra COVID-19 para ayudar a comunidades, empresas y trabajadores desempleados a sobrellevar la pandemia.

Share America

