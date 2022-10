Obra que une rostros, y lugares Reseña literaria Bayardo Quinto Núñez

lunes, 31 de octubre de 2022, 10:47 h (CET)

He recibido la (su) obra letrística y/o literaria "Rostros y Lugares", de manos del autor, mi amigo el escritor, poheta y crítico literario Danilo Urtecho. Esta magna obra es un tesoro para nuestra cultura nacional que internacionaliza a nuestro terruño.

El desplaza su pluma, tintero y papel con maestría al plasmar, y, dejar bien acentuado el rostro de la identidad de cada lugar que tocó su pensamiento, idea y pluma, por supuesto nicaragüense, insertando con abundante narrativa, entendible, que, van desarrugando, templando, dejando una historia escrita para que no sea olvidada, esa es la magia de esta obra.



Danilo Urtecho, sin temor alguno dejó establecido un vínculo hecho híbrido imposible de disuadir. Se compenetró del entorno, obedeciendo a una investigación exhaustiva, no de un día, sino de algunos años. Se nota. Su obra no cayó en un vacío sobre nada, cae en tierra fértil siempre perdurable en todos los tiempos. Aquí un breve fragmento de una de sus narrativas.

NOCHE DE AGÜIZOTES

"Después de haber pasado por semejante susto y con un final de comedia, don Roberto se batió en retirada con todo y sus máscaras. Las luces pálidas del alumbrado público enrojecían sus gastados ojos. Jamás imaginó que lo de la Melona terminará así. Se le subieron los colores por el estampado del beso que resonó en todo el Club Social. Cuando llegó a su casa lo esperaba sentado el sobrino primitivista. Al verlo entrar, le dijo: -Recuerde del asunto con José Mercedes.

Esa era la otra disputa que debía solventar. Depositó el saco de máscaras en la penumbra del taller y notó que las miniaturas se hallaban desparramadas por el suelo..."

También, están inserto en la obra otras narrativas, cómo: Historia de un payaso; Walquiria; El otro winitu; la sombra de Tina, entre otros más... Todo rolando en un entorno cierto, determinado, esponjoso, sabroso, asequible a su lectura. Esta obra de Danilo Urtecho, es un implante a nuestra identidad nacional y patrimonio de nuestra cultura.

