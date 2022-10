Elecciones en Estados Unidos: Ralph Nader insta a los demócratas a “aplastar” al Partido Republicano

Ralph Nader, el legendario activista por los derechos de los consumidores y excandidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Verde, ha instado a los demócratas a “aplastar al Partido Republicano en 2022”. Nader considera que el autoritarismo que ha adoptado el Partido Republicano coloca a la democracia estadounidense ante un reto existencial y que las elecciones de mitad de mandato de noviembre son claves para derrotar a esta creciente ola de fascismo.

En conversación con Democracy Now!, Ralph Nader expresó esta semana: “Este Partido Republicano dominado por un empresario fascista como Trump es claramente el movimiento político más peligroso desde los tiempos de nuestra guerra civil. Trump ha engendrado toda una estirpe de mini-Trumps que están recibiendo mucha más atención mediática que sus oponentes. Todo aquello por lo que hemos luchado durante más de 50 años está en riesgo [en este momento]”.



Ralph Nader, junto con el escritor y dirigente político Mark Green, ha lanzado una campaña denominada “Winning America”, que se puede seguir a través del sitio web WinningAmerica.net. Nader y Green creen que una vigorosa y rápida reformulación del discurso electoral de los candidatos demócratas podría tener un drástico efecto positivo en los resultados de las elecciones de mitad de mandato. Ambos dirigentes argumentan que el electorado no está tan dividido como se quiere hacer creer, especialmente en lo que respecta a una serie de políticas y programas que la mayoría de los estadounidenses apoyan.

Durante la entrevista con Democracy Now, Nader dijo al respecto: “Lo que [los demócratas] tienen que hacer es refrendar su mensaje y su retórica apuntando a lo que afecta a la vida y al trabajo de la gente, a cómo hace crecer a su familia, o sea, concentrarse en las preocupaciones cotidianas de la población. [Los candidatos demócratas] tienen que comparar y contrastar cómo es la vida bajo el modelo autoritario, intolerante y servil con la clase corporativa del Partido Republicano, y cómo es la vida con un gobierno demócrata”.

Nader continuó: “Por ejemplo, unas 20 o 25 millones de personas se verían beneficiadas por el aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora, que es una propuesta de los demócratas. El Partido Republicano está en contra de eso. Asimismo, la vulneración de derechos de los niños y niñas por parte del Partido Republicano es sorprendente [y se evidencia en cosas tales] como no usar los fondos disponibles del [programa] Medicaid para garantizarles un seguro médico, exponerlos a pesticidas peligrosos y estar en contra de la licencia familiar y la licencia médica remunerada. El Partido Republicano está en contra de todas esas cosas. El crédito tributario por hijo de 300 dólares al mes —que beneficiaba a 58 millones de niños y niñas de nuestro país y que había reducido la pobreza infantil en un tercio— fue suspendido en enero debido a la oposición del Partido Republicano”.

Mark Green destaca la necesidad de generar mensajes simples y audaces en el tiempo que queda antes de las elecciones de noviembre para convencer a los que él llama “votantes de cinco segundos”, es decir, aquellos ciudadanos que no siguen la política a diario.

En la conversación que mantuvo con Democracy Now!, Green expresó: “Estas elecciones de mitad de mandato son básicamente un enfrentamiento entre democracia y fascismo. Pero ahora, en estas últimas dos semanas [que quedan antes del día de la votación general] hay que saber desplegar una retórica contundente contra el Partido Republicano, contra los republicanos, que no dudan en calificar a los demócratas no solo como socialistas, sino también como comunistas y asesinos. En este punto, los demócratas no tienen que tener miedo de ser directos y enfocar sus campañas en una, dos o tres frases y conceptos principales. […] Los demócratas tienen mejores políticas. ¿Cómo diablos es que están perdiendo?”.

Ralph Nader tiene una respuesta para los republicanos que intentan descalificar a sus oponentes tildándolos de “socialistas”: “¿Ustedes, los republicanos, están en contra del socialismo? Ya sé por qué dicen eso. Es porque odian Medicare. Odian el Servicio Postal. Odian Medicaid. Odian el servicio público [de abastecimiento] de agua potable. Odian la educación pública. Odian la Seguridad Social. Es por eso que hablan de socialismo. Pero ustedes son verdaderos socialistas corporativos. Quieren que [el Estado] rescate a todas las corporaciones, cualquiera sea su tamaño. Quieren subsidiar y ofrecer todo tipo de beneficios y ayudas financieras a las corporaciones, en una clara burla a la supuesta 'filosofía de libre mercado' que sostienen. Lo mismo pasa con el recorte de fondos para la policía. Los republicanos están recortando el presupuesto de la policía [que combate] los delitos corporativos”.

Si bien temas claves como la protección del Seguro Social y del programa Medicare son importantes para la mayoría de los votantes, sin distinción de simpatías partidarias, Donald Trump y sus partidarios han desplegado un flujo incesante de propaganda y desinformación en apoyo de la gran mentira de Trump acerca de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta.

El periódico The Washington Post analizó todas las contiendas electorales para cargos legislativos federales y cargos legislativos y ejecutivos estatales y concluyó que, entre los candidatos republicanos, 291 sostienen la mentira de Donald Trump sobre el fraude electoral en las presidenciales de 2020. En 171 de esas contiendas se descuenta que ganará el candidato republicano. El periódico califica a otras 48 disputas como “parejas”. En muchas de esas contiendas, extremistas de derecha podrían reemplazar a demócratas en escaños en el Senado de Estados Unidos, en gobernaciones y, quizás lo más alarmante, en varios de los cargos de secretario de Estado estatales que están en juego. Son estos funcionarios quienes realmente manejan el proceso electoral.

Ralph Nader nunca ha tenido reparos en criticar al Partido Demócrata. Ahora, ante el actual panorama y plenamente lúcido a la edad de 88 años, Nader está instando a los demócratas a “aplastar al Partido Republicano” y, para apoyar esta tarea, propone una serie detallada de problemáticas y puntos centrales a abordar en el sitio WinningAmerica.net.

Sobre el Partido Republicano, Nader concluyó en la entrevista con Democracy Now!: “Lo que está sucediendo es de una magnitud nunca antes vista. Nunca antes habíamos visto que un partido tratara, literalmente, de restringir la participación electoral, contar los votos de manera inadecuada, eliminar personas de los padrones electorales de forma ilegítima, intimidar a los voluntarios que trabajan en los centros de votación y manipular los resultados de las elecciones. En realidad, básicamente están diciendo: 'Si perdemos una contienda electoral, es porque la han manipulado'. Una retórica típica de un partido dictatorial”.