​La artista de Down Madrid, Elena Muñoz, es galardonada por la AEPE en el 89 Salón de Otoño

sábado, 29 de octubre de 2022

La artista y participante de Down Madrid, Elena Muñoz, ha sido galardonada por La Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) con la Medalla de Pintura Down Madrid en el acto de inauguración y entrega de premios del 89 Salón de Otoño, que se ha celebrado el pasado jueves 27 de octubre en la Casa de Vacas del madrileño Parque del Buen Retiro.



La muestra incluye un total de 92 obras, de las más de 300 presentadas a este certamen, que desde hace seis ediciones reconoce también el trabajo de los artistas de Down Madrid a través de la citada medalla.

El presidente del Patronato de Down Madrid, Ignacio Egea, junto al concejal presidente del Distrito de Hortaleza, Alberto Serrano, han sido los encargados de hacer entrega de este galardón a Elena Muñoz por su obra “Una chica con colorido”.

La gala ha contado asimismo con la participación del presidente de la AEPE, José Gabriel Astudillo; la secretaria general de la AEPE, María Dolores Barreda; y el concejal presidente del Distrito del Retiro, Santiago Saura; entre otros representantes del mundo del arte y la cultura.

